Snowflake、Natoma買収の計画を発表：ガバナンスの効いたエージェントアクセスをエンタープライズに提供へ

AIエージェントへの期待は高まっています。単に質問に答えるだけでなく、ビジネスを支えるあらゆるアプリケーション、受信トレイ、ワークフローにわたって、ユーザーに代わって意思決定を下し、アクションを実行するシステムだからです。

個人にとって、これはすでに生産性を飛躍的に高める要素となっています。企業にとっては、強力なガバナンスとセキュリティの必要性から、そのビジョンは実現不可能に感じられていました。

実際には、今日その魔法を体験している人々のほとんどは、IT部門の管理外でそれを行っています。彼らは承認なしに独自のモデルコンテキストプロトコル（MCP）サーバーを接続し、エージェントをデータソースに組み込んでいます。これはまさに、CISOの頭を悩ませるシャドーAIのリスクを生み出しています。つまり、専有データが未検証のモデルに流出したり、エージェントがアクセスすべきでないシステムにアクセスしたりする可能性があるのです。

エージェントは人間のユーザーとは異なる振る舞いをします。明確な境界と監視を必要とする方法で、パスを探索し、APIを呼び出し、ワークフローを試行することができます。

企業は、エージェントがアクセスして実行できることに対する単一の制御ポイントを維持しながら、従業員にエージェントによる生産性の魔法を提供する方法を必要としています。

そのため、本日、Natomaの買収意向を発表しました。

SnowflakeとNatomaの組み合わせの理由

13,300社以上のエンタープライズのお客様にとって、Snowflakeは長年、最も重要なデータを管理する場となってきました。それは、弊社のプラットフォームに組み込まれたポリシーの適用、セキュリティ、アクセス制御が信頼されているからです。現在、AIエージェントが単にデータをクエリするだけでなく、そのデータに基づいてアクションを実行できるようになるにつれて、私たちはそれらのエージェントの動作にも同じ厳密さをもたらしています。



Natomaはこれに直接対処します。



同社のプラットフォームは、ツール呼び出しレベルでアイデンティティ、ポリシー、監査を適用する集中型MCPゲートウェイです。Natomaを経由するアクションについて、プラットフォームは誰がアクションを要求したか、どのような権限を持っているか、アクションが許可されているかについての可視性を提供します。これにより、アクション、ツール呼び出し、クロスアプリケーションワークフローという新しい領域にアカウンタビリティが拡張されます。買収完了後、Natomaの機能をSnowflakeに統合することで、お客様はCortex Agentsを日常的に使用するエンタープライズアプリケーションに、セキュアかつ大規模に接続できるようになります。



テクノロジーにとどまらず、Natomaの背後にいるチームは、OktaやGoogleに企業を構築・売却した経験があり、アイデンティティガバナンスにおける深い専門知識をもたらします。彼らは動きが速く、コンプライアンスを理解しています。そして、非技術系ユーザー向けの使いやすさと、エンタープライズセキュリティチームのガバナンスおよび制御の期待とのバランスを取るプロダクトを構築しました。

Snowflakeのお客様にとっての意味

Natomaの機能により、SnowflakeのAIエージェントをさらに活用できます。これにより、エージェント型エンタープライズの重要な要素の1つである、チームが常に依存しているエンタープライズアプリケーションが、Snowflakeのコントロールプレーンに取り込まれます。



統合後、Snowflake CoCo（旧Cortex Code）とSnowflake CoWork（旧Snowflake Intelligence）は、日常業務を遂行するための単一のインターフェイスになります。カレンダーの要約、Eメールの送信、チケットのオープン、ファイルストレージのどこかに埋もれているドキュメントの検索、CRMレコードの更新、エンタープライズデータのクエリなど、すべてを1つの場所から、ガバナンスとセキュリティの制御を組み込んだ状態で実行できます。ツールごと、アクションごとに、誰が何を実行できるかに関するすべてのきめ細かい制御が、組織全体で導入および管理しやすくなります。

そして、エンタープライズアプリケーションから流入するすべてのコンテキストが、すでに信頼しているSnowflakeデータを充実させ、より豊かな組織のコンテキストでよりスマートなAIアクションを促進します。Snowflakeは、適切なガバナンスと制御を備えた、データとアクションのワークフローの基盤となります。



社内では、すでにこれを実践しています。組織全体にNatomaを展開したところ、その結果はすぐに現れました。未読メールを要約し、どこで共有されたか思い出せないときにSlackやGoogleドライブ全体を検索し、5つの異なるツール間でコンテキストを切り替えることなく必要なものを表示してくれます。



しかし、そのような体験は、背後に適切なセキュリティモデルが伴っている場合にのみ、エンタープライズ規模で機能します。エージェントが有能になればなるほど、アイデンティティが重要になります。

スピードを落とさずに境界を設定

私はエージェントのアイデンティティについて、ある考えを持っています。それは、インターンにクレジットカードを渡して「これを処理してきて」と頼むようなものですが、利用限度額を設定し、訪問できる店舗を正確に制限できる機能が付いています。エージェントのアイデンティティは、パスの探索において純粋に創造的なシステムにアカウンタビリティと境界を提供し、意図した境界内に確実にとどまるようにします。

Natomaが完全に統合された後の最終状態は、ユーザーには意識されないものになるはずです。管理者がスイッチを切り替えるだけで、従業員は何も変える必要はありません。すでに使用しているAIツールが、ガバナンスの効いた環境内で、自分たちに代わって突然はるかに多くの情報にアクセスできるようになったことに気づくだけです。セキュリティチームはアクセスをブロックしているのではなく、アクセスを可能にしているのです。

それは、セキュリティがブロッカーではなくイネーブラーになるということです。そして、それは私たちが構築しようとしている標準であり、Natomaは次の大きなステップです。

これはほんの始まりにすぎない

この買収意向は、今年初めにAI Guardrailsのプロンプトインジェクション保護で開始した取り組みを継続するものです。保護と活用支援を同時に実現する、セキュアなエンタープライズAI向けのより幅広いポートフォリオの構築に向けて進んでいます。

Natomaチームの皆様へ。私は最近ボストンのオフィスを訪問し、ユーザー体験を深く気遣い、真のスピード感を持って行動し、私たちの働き方にシームレスにフィットする皆様に感銘を受けました。この買収を完了し、私たちが一緒に構築できるものを目にするのを楽しみにしています。また、お客様がNatomaの皆様の作り上げたものを体験されることを嬉しく思います。

詳細はSnowflake Summit 26でお伝えします。ぜひご期待ください。

この買収の完了は、慣習的な完了条件の充足を前提とします。

将来の見通しに関する記述