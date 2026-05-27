Snowflake adquirirá a Natoma para trazer acesso agêntico com governança para as empresas

A promessa dos agentes de IA é atraente: sistemas que não apenas respondem a perguntas, mas tomam decisões e realizam ações em seu nome, em todas as aplicações, caixas de entrada e fluxos de trabalho que sua empresa utiliza.

Para indivíduos, isso já é um multiplicador de produtividade. Para as empresas, a necessidade de uma governança e segurança robustas faz com que essa visão pareça inalcançável.

Na prática, as pessoas que estão vivenciando essa magia hoje estão, em sua maioria, fazendo isso fora da supervisão da TI. Elas vêm conectando seus próprios servidores de Model Context Protocol (MCP) e integrando agentes a fontes de dados sem aprovação, criando exatamente o tipo de risco de Shadow AI que tira o sono dos CISOs: dados proprietários fluindo potencialmente para modelos não verificados ou agentes acessando sistemas aos quais não deveriam ter acesso.

Os agentes se comportam de maneira diferente dos usuários humanos. Eles podem explorar caminhos, chamar APIs e tentar fluxos de trabalho de maneiras que exigem limites claros e supervisão.

As empresas precisam de uma maneira de oferecer às suas equipes a magia da produtividade agêntica, mantendo um único ponto de controle sobre o que esses agentes podem acessar e fazer.

É por isso que hoje anunciamos nossa intenção de adquirir a Natoma.

Por que a Snowflake e por que a Natoma

Para mais de 13.300 clientes corporativos, a Snowflake há muito tempo é o local onde eles gerenciam seus dados mais críticos, pois confiam na aplicação de políticas, na segurança e nos controles de acesso integrados à nossa plataforma. Agora, à medida que os agentes de IA se tornam capazes de agir sobre esses dados, e não apenas de consultá-los, estamos trazendo o mesmo rigor para a forma como esses agentes operam.

A Natoma resolve isso diretamente.

Sua plataforma é um gateway MCP centralizado que aplica identidade, políticas e auditoria no nível de chamada de ferramenta. Para ações roteadas pela Natoma, la plataforma oferece visibilidade sobre quem solicitou a ação, quais permissões possui e se a ação é permitida. Isso estende a responsabilidade para a nova superfície de ações, chamadas de ferramentas e fluxos de trabalho entre aplicações. Em breve, a integração dos recursos da Natoma ao Snowflake permitirá que os clientes conectem o Cortex Agents às aplicações corporativas que usam diariamente, de forma segura e em escala.

Além da tecnologia, a equipe por trás da Natoma fundou e vendeu empresas para a Okta e o Google, e traz uma profunda experiência em governança de identidade. Eles agem rápido, entendem de conformidade e criaram um produto que equilibra a usabilidade para usuários não técnicos com as expectativas de governança e controle das equipes de segurança corporativa.

O que isso significará para os clientes da Snowflake

Com os recursos da Natoma, os agentes de IA da Snowflake ganham vida. Isso traz um dos elementos-chave da empresa agêntica, as aplicações corporativas em que suas equipes confiam consistentemente, para o plano de controle do Snowflake.

Após a integração, o Cortex Code e o Snowflake Intelligence se tornarão uma interface única para realizar seu trabalho diário. Resuma seu calendário, envie e-mails, abra tíquetes, encontre aquele documento perdido em algum lugar do seu armazenamento de arquivos, atualize um registro de CRM, consulte seus dados corporativos: tudo em um só lugar, com controles de governança e segurança integrados. Todos os controles granulares sobre quem pode fazer o quê, por ferramenta e por ação, serão mais fáceis de implementar e gerenciar nas organizações.

E todo esse contexto vindo de suas aplicações corporativas enriquece os dados do Snowflake em que você já confia, impulsionando ações de IA mais inteligentes com um contexto organizacional mais rico. O Snowflake se torna a base para fluxos de trabalho de dados e ações, com a governança e os controles adequados implementados.

Internamente, já estamos vivenciando isso. Implementamos a Natoma em nossa organização e os resultados foram imediatos: ela resume meus e-mails não lidos, pesquisa no Slack e no Google Drive quando não me lembro onde algo foi compartilhado e traz o que preciso sem que eu tenha que alternar o contexto entre cinco ferramentas diferentes.

Mas experiências como essa só funcionam em escala corporativa se contarem com o modelo de segurança correto por trás delas. Quanto mais capazes os agentes se tornam, mais a identidade importa.

Definindo limites sem desacelerar ninguém

Eu penso na identidade do agente de uma maneira específica. É como dar seu cartão de crédito a um estagiário e dizer "resolva isso para mim", mas com a capacidade de definir um limite de custos e restringir exatamente quais lojas ele pode visitar. A identidade do agente fornece responsabilidade e limites para sistemas que são genuinamente criativos ao explorar caminhos, garantindo que permaneçam dentro dos limites pretendidos.

O estado final, uma vez que a Natoma esteja totalmente integrada, deve parecer invisível para o usuário. Um administrador ativa uma chave e as pessoas não precisam fazer nada diferente. Elas simplesmente percebem que as ferramentas de IA que já utilizam podem, de repente, acessar muito mais informações em seu nome, tudo dentro de um ambiente com governança. A equipe de segurança não está bloqueando o acesso; ela o está viabilizando.

Isso é a segurança se tornando uma facilitadora, em vez de um obstáculo. Esse é o padrão que estamos construindo, e a Natoma é o próximo grande passo.

Este é apenas o começo

Essa intenção de aquisição dá continuidade ao trabalho que iniciamos com o AI Guardrails prompt injection protection no início deste ano: construir um portfólio mais amplo para uma IA para empresas segura que protege e viabiliza ao mesmo tempo.

Para a equipe da Natoma, visitei o escritório de vocês em Boston recentemente e saí impressionado com um grupo de pessoas que se importa profundamente com a experiência do usuário, age com verdadeira urgência e se integra perfeitamente à nossa forma de trabalhar. Estou ansioso para concluir esta aquisição e ver o que podemos construir juntos, e entusiasmado para que nossos clientes experimentem o que vocês criaram.

Teremos mais novidades para compartilhar no Snowflake Summit 26. Fique atento.

A conclusão desta aquisição está sujeita às condições habituais de fechamento.

Declarações prospectivas