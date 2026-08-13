エージェントは、運用データについて高度な理解を持っています。現在では、エンジニアがチケットを起票する前にコーディングアシスタントがエラーを調査し、AI SREが呼び出されることなくサービス間の障害を関連付けることができます。このように進化し続ける環境において、人間はもはやテレメトリデータの主な読み手ではないかもしれません。

オブザーバビリティは人間とエージェントの両方に対して機能する必要があるため、これはオブザーバビリティプラットフォームに新たな要件をもたらします。テレメトリは、UIを通じてだけでなく、エージェントが呼び出して自動化できる次のようなインターフェイスを通じても、容易にアクセスできる必要があります。すなわち、API、モデルコンテキストプロトコル（MCP）、およびコマンドラインインターフェイス（CLI）です。

データと対話する人間とマシンの両方に対してオブザーバビリティが確実に機能するように、再設計されたObserve by Snowflake MCPサーバーと、MCPと同等のすべての機能を備えた新しいObserve CLIの一般提供を発表いたします（一般提供は現在すべてのクラスターで順次展開されており、eu-2およびca-1でもまもなく提供開始予定です）。これは、MCPサーバーがエージェントに公開するすべての操作が、CLIコマンドとしても利用できることを意味します。

これら2つのツールは、独自のAIエージェントをObserveに接続したい、あるいは単に既存のUIをバイパスしてObserveのプラットフォームと対話したいと考える、成長中のエンジニアコミュニティのために構築されています。エンジニアは、MCPサーバーとCLIを使用して、アラート発生時に自動的にObserveにクエリを実行し、デバッグコンテキストとして本番環境のテレメトリを取得するカスタムのアラートトリアージエージェントや、インシデント調査中に人間と連携して機能するコパイロットなど、さまざまな機能を構築しています。

再設計されたMCPサーバーと新しいCLIにより、本番環境についての推論を必要とするエージェントがObserveに直接クエリを実行できるようになり、スピードと効率が向上します。