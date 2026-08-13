エージェントは、運用データについて高度な理解を持っています。現在では、エンジニアがチケットを起票する前にコーディングアシスタントがエラーを調査し、AI SREが呼び出されることなくサービス間の障害を関連付けることができます。このように進化し続ける環境において、人間はもはやテレメトリデータの主な読み手ではないかもしれません。
オブザーバビリティは人間とエージェントの両方に対して機能する必要があるため、これはオブザーバビリティプラットフォームに新たな要件をもたらします。テレメトリは、UIを通じてだけでなく、エージェントが呼び出して自動化できる次のようなインターフェイスを通じても、容易にアクセスできる必要があります。すなわち、API、モデルコンテキストプロトコル（MCP）、およびコマンドラインインターフェイス（CLI）です。
データと対話する人間とマシンの両方に対してオブザーバビリティが確実に機能するように、再設計されたObserve by Snowflake MCPサーバーと、MCPと同等のすべての機能を備えた新しいObserve CLIの一般提供を発表いたします（一般提供は現在すべてのクラスターで順次展開されており、eu-2およびca-1でもまもなく提供開始予定です）。これは、MCPサーバーがエージェントに公開するすべての操作が、CLIコマンドとしても利用できることを意味します。
これら2つのツールは、独自のAIエージェントをObserveに接続したい、あるいは単に既存のUIをバイパスしてObserveのプラットフォームと対話したいと考える、成長中のエンジニアコミュニティのために構築されています。エンジニアは、MCPサーバーとCLIを使用して、アラート発生時に自動的にObserveにクエリを実行し、デバッグコンテキストとして本番環境のテレメトリを取得するカスタムのアラートトリアージエージェントや、インシデント調査中に人間と連携して機能するコパイロットなど、さまざまな機能を構築しています。
再設計されたMCPサーバーと新しいCLIにより、本番環境についての推論を必要とするエージェントがObserveに直接クエリを実行できるようになり、スピードと効率が向上します。
Observeプラットフォーム全体へのエージェント互換CLIアクセス
以前のObserve CLIでは、ほとんどの機能にターミナルからアクセスできなかったため、プラットフォームで可能なことのごく一部しかカバーしていませんでした。新しいエージェント互換CLIは、コマンドラインからObserveの機能へのプログラムによるアクセスを提供し、MCPサーバーやUIを通じて利用できるのと同じサーフェスを備えています。これは、対話型のターミナルセッションだけでなく、Claude Codeのようなエージェント環境からも機能します。
一部のワークフローはバックグラウンドで自律的に実行でき、エンジニアが立ち会うことなくルーチンタスクを処理します。その他のワークフローは対話型での使用を想定して設計されており、エンジニアが直接調査を主導する必要があります。新しいCLIは、ユーザーがオブザーバビリティのワークフローを構成、自動化、拡張するのに役立つプログラムインターフェイスです。
一般的なオブザーバビリティワークフロー向けの事前構築済みスキル
CLIとMCPサーバーの両方に、スキルのライブラリが搭載されています。これは、Observeのエンジニアが一般的なオブザーバビリティのタスクをどのように解決するかに基づいて構築された構造化ワークフローです。エージェントとエンジニアは、これらのスキルを直接使用して、インシデントの調査、障害の追跡、変更の検証、n+1問題の発見、さらには外れ値の検出を行うことができます。これらのスキルは、構成後の追加のセットアップなしですぐに機能するため、人間とマシンの両方が即座に作業を開始できます。
コスト効率とエージェントアクセスのために再設計されたMCP
MCPサーバーを再構築する前に、エージェントをすでにObserveに接続しているエンジニアリングチームと対話しました。彼らのフィードバックは、今回の開発に次のように反映されています。
LLMの仲介を排除することで、MCPサーバーの運用コスト効率が向上する。仲介がなくなることで、エージェントはObserveのAPIに直接接続し、各呼び出しのレイテンシーとオーバーヘッドを削減できる
サポートされているプログラムによるアクセスがなかったため、複数のチームが独自の回避策を構築していた。再構築されたサーバーは、これらのチームが必要としていた要件を満たしている
エンジニアリングチームは、調査後のダッシュボードの更新、自動レポート用のチャート画像の取得、APMエラーへの直接クエリなど、特定のユースケースを想定していました。私たちは、それらをサポートするためにプラットフォームを拡張しました。
新しいMCPサーバーにおける最も重要な変更は、経済的な側面にあります。元のアーキテクチャには、カスタムのLLMハーネスが組み込まれていました。これはユーザーのクエリを受け取り、推論を処理して回答を返していました。基盤モデルの進歩により、ObserveのLLM仲介役はもはや必要ありません。新しいアーキテクチャではこれが廃止され、以前発生していたコストを負担する必要がなくなりました。
技術解説：MCPサーバーにより、エージェントがObserveに直接アクセス可能に
以前のMCPサーバーでは、エージェントは単一のエンドポイントにクエリを送信する必要があり、そこでObserveのLLMが質問を解釈して回答を返していました。これは、エージェントがObserveのデータ構造に対する直接的な可視性を持たず、データセットを探索する許可を持っていなかったことを意味し、Observeとお客様の双方にとってコストがかかるものでした。
新しいMCPサーバーでは、エージェントはObserveのプラットフォームに接続し、Observeのフロントエンドを駆動するのと同じAPIにアクセスできます。これにより、エージェントはObserveのコンテキストグラフに直接クエリを実行し、どのデータセットにクエリを実行するのが最も価値があるかを判断し（より正確な回答が可能になります）、効率的なOPALを記述して、あらゆるテレメトリデータに対して正確なオブザーバビリティクエリを実行できるようになります。
MCPサーバーを通じて、エージェントはObserve UIで利用可能な次のような機能にアクセスできます。APMサービスマップ、ObserveでのOpenTelemetryデータ収集のセットアップ、およびアクティブなアラートのリスティングです。
これらの機能を組み合わせることで、エージェントは従来のLLMの仲介によるレイテンシーやコストを発生させることなく、Observe内のデータに直接アクセスできるようになります。
MCPサーバーの利用開始
Observe MCPサーバーの利用を開始するには、テナントにログインし、「Manage account」→「MCP server details」に移動して、選択したエージェントの手順に従ってください。以下のデモでは、セットアップの全手順とライブ調査のワークフローについて説明します。
スタック内のすべてのツールからオブザーバビリティデータへのアクセスを実現
Observe by Snowflakeでは、オブザーバビリティは根本的にデータの問題であると考えており、オブザーバビリティの消費方法におけるこの変化の最前線に立つべく開発を進めています。新しいObserve MCPサーバーとCLIアクセスにより、チームがすでに活用しているAIエージェントや開発者ワークフローから、オブザーバビリティデータに直接アクセスできるようになります。
詳細と利用開始方法については、Observe by Snowflakeをご確認ください。