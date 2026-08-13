Os agentes entendem seus dados operacionais de forma aprofundada. Agora, assistentes de programação podem investigar erros antes que um engenheiro abra um ticket, enquanto SREs de IA podem correlacionar falhas entre serviços sem receber chamados. Nesse cenário em constante evolução, as pessoas talvez deixem de ser as principais leitoras dos seus dados de telemetria.
Isso impõe novas exigências às plataformas de observabilidade, que precisam funcionar tanto para pessoas quanto para agentes. A telemetria precisa estar facilmente acessível, não apenas por uma interface de usuário (UI), mas também por interfaces que os agentes possam acionar e automatizar: APIs, protocolo de contexto de modelo (model context protocol, MCP) e interface de linha de comando (command line interface, CLI).
Para garantir que a observabilidade funcione tanto para pessoas quanto para máquinas que interagem com os dados, temos o prazer de anunciar uma versão totalmente reformulada do Observe by Snowflake MCP server e uma nova Observe CLI, com paridade total com o MCP (a versão disponível ao público está sendo implementada em todos os clusters; eu-2 e ca-1 serão incluídos em breve). Isso significa que todas as operações disponibilizadas pelo MCP server aos agentes também estão disponíveis como comandos da CLI.
As duas ferramentas foram desenvolvidas tendo em vista a crescente comunidade de engenheiros que deseja conectar seus próprios agentes de IA ao Observe ou simplesmente deixar de usar a interface atual para interagir com a plataforma do Observe. Os engenheiros usam o MCP server e a CLI para criar agentes personalizados de triagem de alertas, que consultam o Observe automaticamente quando um alerta é acionado e extraem telemetria de produção para contextualizar a depuração. Também criam copilotos que auxiliam as equipes durante investigações de incidentes, entre outras funcionalidades.
Com o MCP server reformulado e a nova CLI, os agentes que precisam analisar ambientes de produção agora podem fazer consultas diretas no Observe, aumentando a rapidez e a eficiência.
Acesso a toda a plataforma Observe por meio de uma CLI compatível com agentes
A antiga CLI do Observe abrangia apenas uma pequena parte dos recursos da plataforma, pois a maioria das funcionalidades não podia ser acessada pelo terminal. A nova CLI compatível com agentes oferece acesso programático aos recursos do Observe pela linha de comando, com as mesmas funcionalidades disponíveis no MCP server e na interface de usuário. Ela funciona tanto em ambientes de agentes, como o Claude Code, quanto em sessões interativas de terminal.
É possível executar alguns fluxos de trabalho de forma autônoma, em segundo plano, processando tarefas de rotina sem a presença de um engenheiro. Outros foram desenvolvidos para uso interativo e exigem que um engenheiro conduza diretamente a investigação. A nova CLI é uma interface programática que ajuda os usuários a compor, automatizar e ampliar os fluxos de trabalho de observabilidade.
Funções predefinidas para fluxos de trabalho comuns de observabilidade
A CLI e o MCP server incluem uma biblioteca de funções: fluxos de trabalho estruturados com base na forma como os engenheiros do Observe executam tarefas comuns de observabilidade. Agentes e engenheiros podem usar essas funções diretamente para investigar incidentes, fazer o rastreamento de falhas, validar alterações, encontrar problemas de n+1 e até detectar outliers. Depois da configuração, as funções são ativadas imediatamente, sem nenhuma preparação adicional. Assim, pessoas e máquinas podem começar a usá-las sem demora.
Um MCP com nova arquitetura, desenvolvido para eficiência de custos e acesso por agentes
Antes de reformular o MCP server, conversamos com as equipes de engenharia que já conectavam seus agentes ao Observe. O feedback dessas equipes orientou nosso trabalho:
A remoção do LLM intermediário aumenta a eficiência de custos na operação do MCP server. Sem ele, os agentes se conectam diretamente às APIs do Observe, reduzindo a latência e a sobrecarga de cada chamada.
Várias equipes haviam criado suas próprias soluções alternativas porque não existia um acesso programático compatível. O novo servidor oferece os recursos de que essas equipes precisavam.
As equipes de engenharia tinham casos de uso específicos em mente, como atualizar dashboards depois de uma investigação, obter imagens de gráficos para relatórios automatizados e fazer consultas diretas sobre erros de APM. Ampliamos nossa plataforma para atender a essas necessidades.
A maior mudança no novo MCP server refere-se aos custos. A arquitetura original incluía uma estrutura personalizada de LLM, que recebia uma consulta do usuário, processava o raciocínio e retornava uma resposta. Com os avanços nos modelos fundacionais, não é mais necessário usar um Observe LLM como intermediário. A nova arquitetura elimina essa camada e, com ela, a necessidade de repassar o custo anterior.
Análise técnica: agora, o MCP server dá aos agentes acesso direto ao Observe
No antigo MCP server, os agentes precisavam enviar consultas a um único endpoint, onde o LLM do Observe interpretava a pergunta e retornava uma resposta. Com isso, os agentes não tinham visibilidade direta da estrutura de dados do Observe nem permissão para explorar conjuntos de dados, o que gerava custos elevados para o Observe e nossos clientes.
No novo MCP server, os agentes se conectam à plataforma Observe e acessam as mesmas APIs que sustentam o front-end do Observe. Assim, os agentes podem fazer consultas diretas no gráfico de contexto do Observe, determinar que conjuntos de dados são mais relevantes para cada consulta, gerando respostas mais precisas, e usar OPAL para programação eficiente, a fim de executar consultas de observabilidade precisas em qualquer dado de telemetria.
Com o MCP server, os agentes acessam os mesmos recursos disponíveis na interface de usuário do Observe: mapas de serviços de APM, configuração da coleta de dados do OpenTelemetry no Observe e lista de alertas ativos.
Juntos, esses recursos dão aos agentes acesso direto ao conteúdo do Observe, sem a latência nem os custos do LLM intermediário anterior.
Comece a usar o MCP server
Para começar a usar o Observe MCP server, faça login na sua conta, acesse "Manage account" → "MCP server details" e siga as instruções referentes ao agente escolhido. O vídeo a seguir mostra a configuração completa e um fluxo de trabalho de investigação em tempo real.
Tornando os dados de observabilidade acessíveis a todas as ferramentas do seu stack
No Observe by Snowflake, acreditamos que a observabilidade é, essencialmente, um problema de dados. Por isso, fornecemos soluções que lideram toda essa transformação na forma de consumir observabilidade. O acesso pelo novo Observe MCP server e CLI permitem disponibilizar os dados de observabilidade diretamente aos agentes de IA e aos fluxos de trabalho de desenvolvimento que as equipes já utilizam.
Obter mais informações e começar a usar o Observe by Snowflake.