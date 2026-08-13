Os agentes entendem seus dados operacionais de forma aprofundada. Agora, assistentes de programação podem investigar erros antes que um engenheiro abra um ticket, enquanto SREs de IA podem correlacionar falhas entre serviços sem receber chamados. Nesse cenário em constante evolução, as pessoas talvez deixem de ser as principais leitoras dos seus dados de telemetria.

Isso impõe novas exigências às plataformas de observabilidade, que precisam funcionar tanto para pessoas quanto para agentes. A telemetria precisa estar facilmente acessível, não apenas por uma interface de usuário (UI), mas também por interfaces que os agentes possam acionar e automatizar: APIs, protocolo de contexto de modelo (model context protocol, MCP) e interface de linha de comando (command line interface, CLI).

Para garantir que a observabilidade funcione tanto para pessoas quanto para máquinas que interagem com os dados, temos o prazer de anunciar uma versão totalmente reformulada do Observe by Snowflake MCP server e uma nova Observe CLI, com paridade total com o MCP (a versão disponível ao público está sendo implementada em todos os clusters; eu-2 e ca-1 serão incluídos em breve). Isso significa que todas as operações disponibilizadas pelo MCP server aos agentes também estão disponíveis como comandos da CLI.

As duas ferramentas foram desenvolvidas tendo em vista a crescente comunidade de engenheiros que deseja conectar seus próprios agentes de IA ao Observe ou simplesmente deixar de usar a interface atual para interagir com a plataforma do Observe. Os engenheiros usam o MCP server e a CLI para criar agentes personalizados de triagem de alertas, que consultam o Observe automaticamente quando um alerta é acionado e extraem telemetria de produção para contextualizar a depuração. Também criam copilotos que auxiliam as equipes durante investigações de incidentes, entre outras funcionalidades.

Com o MCP server reformulado e a nova CLI, os agentes que precisam analisar ambientes de produção agora podem fazer consultas diretas no Observe, aumentando a rapidez e a eficiência.