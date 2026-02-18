Beschleunigung des maschinellen Lernens in Snowflake mit NVIDIA CUDA-X-Bibliotheken für scikit-learn und pandas

Egal, ob es darum geht, Kundenabwanderung vorherzusagen, Anomalien in Transaktionsdaten zu erkennen oder Clustering-Muster in KI-Einbettungen zu untersuchen – Unternehmen nutzen GenAI- und ML-Modelle, um Datasets zu nutzen, die größer als je zuvor sind. Mit zunehmendem Dataset-Wachstum wird die Beschleunigung der GPU immer wichtiger, da Wartezeiten von Stunden oder Tagen auf die Ausführung von ML-Algorithmen die Produktivität erheblich reduzieren und die Kosten erhöhen können.

Um die steigenden Anforderungen größerer Datasets zu erfüllen, hat Snowflake ML in den letzten Jahren massiv in GPU-gestützte Workflows investiert. Heute freuen wir uns, bekannt geben zu können, dass Snowflake ML jetzt mit NVIDIAs cuML- und cuDF-Bibliotheken vorinstalliert ist, um beliebte ML-Algorithmen mit GPUs zu beschleunigen. Dank dieser nativen Integration können Snowflake-Kunden die Modellentwicklungszyklen für scikit-learn, pandas, UMAP und HDBSCAN ganz einfach beschleunigen – ohne Codeänderungen. Die Benchmark-Durchläufe von NVIDIA zeigen im Vergleich zu CPUs eine fünffache Zeitersparnis für Random Forest und eine 200-fache Zeitersparnis für HDBSCAN auf NVIDIA A10-GPUs.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir Beispiele für Themenmodellierung und Genomik, wie diese neu integrierten Bibliotheken die Erkundung großer Datasets mit modernsten Dimensionalitätsreduktions- und Clustering-Techniken schnell und nahtlos in Snowflake ML ermöglichen.

NVIDIA CUDA-X Bibliotheken für Data Science

Da Datasets Millionen von Zeilen erreichen und Hunderte bis Tausende von Dimensionen umfassen, werden Alternativen zu herkömmlichen CPU-basierten Verarbeitungstools zur Notwendigkeit. Die cuML- und cuDF-Bibliotheken sind Teil des Ökosystems NVIDIA CUDA-X Data Science (CUDA-X DS), einer Open-Source-Suite von GPU-beschleunigten Bibliotheken, die Datenverarbeitungs-Pipelines optimieren. GPUs bieten parallele Rechenleistung für schnellere, skalierbarere und effizientere Datenworkflows.