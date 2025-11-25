Scikit-learnとPandasのためのNVIDIA CUDA-XライブラリによるSnowflakeの機械学習の強化

図3：NVIDIAのCUDA-Xライブラリとの直接統合により、Snowflake NotebookのGPUで一般的なMLアルゴリズムを簡単に加速できます 。

SnowflakeはNVIDIAのライブラリを統合することで、トピックモデリングやゲノミクスのユースケースなど、GPUアクセラレーションを必要とする大規模なデータセットを特徴とする業界の課題に対する強力なソリューションとなります。

トピックモデリングを大規模に実現

トピックモデリングのような大規模なテキスト分析に取り組む場合、計算効率はすぐに重要な要素になります。多くのデータサイエンスワークフローは反復性と探索性を備えているため、より優れたパフォーマンスに対するニーズはさらに高まっています。すべてのイテレーションで何時間も待つのは現実的ではありません。

SnowflakeとNVIDIA CUDA-Xライブラリとの統合により、データサイエンスと機械学習のタスクが大幅に高速化します。既存のCPUベースのPythonコードに対するコード変更はほとんど必要ありません。GPUでは、数十万から数百万の製品レビューを生テキストから適切に定義されたトピッククラスターに変換するなどのタスクを数分で完了できます。

この クイックスタート は、Snowflakeの高速化されたコンピューティングが、 50万件の書評 を BERTopic（ 人気の高いトピックモデリングライブラリ）で処理することで、CPU_X64_Lインスタンスでは8時間以上かかっていたトピックモデリングを、GPU_NV_Sインスタンスでは数分未満で実行できるようになったことを示しています。

BERTopicベースのトピックモデリングワークフローは通常、以下のステップに従います。

データの読み取り：pandasなどのライブラリを使用してテキストデータをメモリに読み込む 埋め込みの生成：SentenceTransformersライブラリを使用して、生テキストを数値表現（埋め込み）に変換する 次元の削減：umap-learnライブラリを使用して重要な情報を保持しながら、高次元の埋め込みを低次元の空間に凝縮する クラスター：HDBSCANライブラリを使用して、次元数を減らした埋め込みをクラスタリングし、コアトピックを特定します。

ここまでの4つのステップをすべてノートブックで加速できるようになりました。SentenceTransformerは自動的にCUDA対応のPyTorchを使用します。また、panda、umap-learn、HDBSCANのコードをゼロ変更で高速化するには、cuMLとcuDFをインポートして「スイッチを反転」します。