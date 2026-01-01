Snowflake는 데이터 과학자, 데이터 엔지니어와 애플리케이션 개발자가 데이터 클라우드에서 더 빠르고 효율적으로 개발하도록 뒷받침하고 있습니다. 이것이 당사가 연례 컨퍼런스 Snowflake Summit 2023에서 이들이 거버넌스 절충 없이 직접 선택한 언어에 대한 데이터 프로그래밍 기능(programmability)을 더욱 확장할 수 있도록 하는 새로운 기능을 공개한 이유입니다.

올해 Summit의 주안점은 개발자가 비(非)SQL 코드를 더욱더 안전하게 배포 및 처리하기 위해 사용할 수 있는 Snowpark 라이브러리 및 런타임의 향상과 확장이었습니다. 당사는 개발자가 Snowpark Python UDF와 저장 프로시저로 데이터를 더 쉽게 처리할 수 있도록 Python 3.9, 3.10과 비정형 데이터도 지원하기 시작했습니다(현재 공개 미리 보기 제공 중). 또한 우리는 Snowflake에서 코드의 보안과 거버넌스를 강화하기 위해 Python 패키지에 대한 세분화된 허용 목록 및 차단 목록의 공개 미리 보기도 제공하기 시작했습니다. Snowflake 사용자는 이제 외부 네트워크 액세스를 통해 API와 엔드포인트를 안전하게 통합할 수 있습니다(현재 비공개 미리 보기 제공 중). 그뿐만 아니라 이때 사용자 지정한 네트워크 위치에 대한 네트워크 트래픽만을 허용하는 보안 기능을 사용할 수도 있습니다.

우리는 Snowflake 전반에 걸친 Snowpark 혁신을 통해 데이터 클라우드 내 프로그래밍 기능의 범위와 가능성을 계속 확장해 왔습니다. 위의 혁신은 그 일부에 불과합니다. 당사 고객은 이러한 Snowflake만의 혁신에 따라 다음을 수행할 수 있게 되었습니다.