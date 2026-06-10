As Hybrid Tables acabam de ficar até 8x mais rápidas (com base em benchmarks internos),1 com faturamento padronizado e uma performance de lote drasticamente aprimorada. Esse avanço torna as Hybrid Tables ainda mais eficientes para cargas de trabalho de alta simultaneidade e baixa latência, como apps de IA e gerenciamento de estado de fluxo de trabalho.

Veja o que isso significa na prática: As equipes agora podem executar milhares de pesquisas de ponto simultâneas, armazenar o estado do agente de IA e gerenciar a lógica da aplicação transacional diretamente no Snowflake, em velocidades que antes exigiam um banco de dados dedicado e separado.

Cargas de trabalho transacionais não deveriam exigir movimentação complexa de dados

Por muito tempo, as equipes que criam aplicações transacionais foram forçadas a manter e conectar bancos de dados de processamento de transações online (OLTP) separados de sua plataforma analítica. Isso cria uma complexidade enorme: pipelines frágeis, inconsistência de dados e horas duplicadas de governança e engenharia gastas na sincronização de sistemas em vez da criação de produtos.

Na era dos agentes de IA e das aplicações em tempo real, essa fragmentação pode ser um problema. Quando seu agente precisa ler o estado transacional atualizado, consultar o contexto histórico e gravar os resultados, tudo em milissegundos, você não pode arcar com a latência dos pipelines de dados.

As Hybrid Tables resolvem isso integrando profundamente as cargas de trabalho transacionais ao banco de dados do Snowflake, o que permite unir dados transacionais e analíticos em uma única consulta, mantendo controles unificados de governança e segurança em todos os seus dados.

O que há de novo: Performance que muda o que é possível

Esta versão engloba três grandes melhorias.

1. Maior throughput, aplicado automaticamente

As Hybrid Tables agora oferecem suporte à execução de consulta de instrução única, o que pode reduzir drasticamente a sobrecarga de operações repetitivas. Os resultados: throughput até 8x maior para operações de ponto, com base em benchmarks internos.1

Assim que estiver em GA, essa melhoria de performance será habilitada por padrão para todas as cargas de trabalho das Hybrid Tables, sem necessidade de alterações de código ou configuração.