ハイブリッドテーブルが最大8倍高速化

ハイブリッドテーブルは、標準化された課金モデルと飛躍的に向上したバッチパフォーマンスにより、最大8倍高速になりました（社内ベンチマークに基づく）。1この画期的な進歩により、AIアプリやワークフローの状態管理など、高い同時実行性と低レイテンシーが求められるワークロードにおいて、ハイブリッドテーブルのパフォーマンスがさらに向上します。

これが実際に意味することは以下のとおりです。これまで専用のデータベースを別途必要としていた速度で、数千の同時ポイントルックアップの実行、AIエージェントの状態保存、トランザクションアプリケーションのロジックの管理を、Snowflake上で直接実施できるようになりました。

トランザクションワークロードに複雑なデータ移動は不要

トランザクションアプリケーションを構築するチームは、長期間にわたって、分析プラットフォームとは別にオンライントランザクション処理（OLTP）データベースを維持し、接続することを余儀なくされてきました。これにより、脆弱なパイプライン、データの不整合、ガバナンスの重複といった厄介な複雑さが生じます。また、プロダクトの構築ではなく、システムの同期にエンジニアリングの時間が費やされてしまいます。

AIエージェントやリアルタイムアプリケーションの時代において、このような断片化はリスクになり得ます。エージェントが最新のトランザクション状態を読み取り、過去のコンテキストをクエリし、結果を書き戻すという一連の処理をすべてミリ秒単位で行う必要がある場合、データパイプラインのレイテンシーは許容できません。

ハイブリッドテーブルは、トランザクションワークロードをSnowflakeデータベースに深く統合することで、この課題を解決します。すべてのデータにわたって統一されたガバナンスとセキュリティ制御を維持しながら、単一のクエリでトランザクションデータと分析データを結合できます。

新機能：可能性を広げるパフォーマンス

今回のリリースには、3つの主要な改善が含まれています。

1.自動的に適用されるスループットの向上

ハイブリッドテーブルは、反復操作のオーバーヘッドを劇的に削減できる単一ステートメントのクエリ実行をサポートするようになりました。その結果、社内ベンチマークに基づき、ポイント操作のスループットが最大8倍向上しました。1

一般提供が開始されると、このパフォーマンスの向上はすべてのハイブリッドテーブルのワークロードでデフォルトで有効になります。コード変更不要で、構成も不要です。