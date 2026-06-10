Le Hybrid Tables ora sono fino a 8 volte più veloci (in base a benchmark interni),1 con fatturazione standardizzata e prestazioni batch nettamente migliorate. Questa svolta rende le Hybrid Tables ancora più performanti per workload a bassa latenza e con un elevato numero di utenti concorrenti, come le app di AI e la gestione dello stato dei workflow.

Ecco cosa significa nella pratica: I team possono ora eseguire migliaia di point lookup concorrenti, archiviare lo stato degli agenti AI e gestire la logica delle app transazionali direttamente su Snowflake, a velocità che in precedenza richiedevano un database separato e dedicato.

I workload transazionali non dovrebbero richiedere spostamenti di dati complessi

Per troppo tempo i team che sviluppano app transazionali sono stati costretti a mantenere e collegare database OLTP (online transaction processing) separati accanto alla loro piattaforma analitica. Questo genera una complessità onerosa: pipeline fragili, incoerenza dei dati e governance duplicata, oltre a ore di lavoro tecnico spese a sincronizzare sistemi invece di creare prodotti.

Nell’era degli agenti AI e delle app in tempo reale, questa frammentazione può rivelarsi un punto debole. Quando il tuo agente AI deve leggere lo stato transazionale aggiornato, eseguire query sul contesto storico e riscrivere i risultati, il tutto in millisecondi, non puoi permetterti la latenza delle pipeline di dati.

Le Hybrid Tables rispondono a questa esigenza integrando in profondità i workload transazionali nel database Snowflake e consentendoti di unire dati transazionali e analitici in un’unica query, mantenendo al contempo governance unificata e controlli di sicurezza su tutti i tuoi dati.

Novità: prestazioni che definiscono nuovi limiti del possibile

Questa release comprende tre miglioramenti principali.

1. Throughput più elevato, applicato automaticamente

Le Hybrid Tables supportano ora l’esecuzione di query in un’unica istruzione, riducendo notevolmente l’overhead operativo per le operazioni ripetitive. Il risultato: un throughput fino a 8 volte superiore per le operazioni puntuali, in base a benchmark interni.1

Una volta in GA, questo miglioramento delle prestazioni sarà abilitato di default per tutti i workload delle Hybrid Tables, senza modifiche al codice né configurazioni richieste.