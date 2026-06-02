Snowflake Horizon Context: la capa de contexto gobernada para IA, BI y aplicaciones

Tu capa de contexto debe funcionar allí donde trabajen tus equipos

Horizon Context está diseñado para un ecosistema abierto, por lo que las definiciones empresariales gobernadas se trasladan sin fricciones a las herramientas de BI, los agentes de IA y las aplicaciones en las que ya confía tu organización. Nuestros partners empresariales son una pieza fundamental de esta ecuación, ya que ofrecen a los clientes de Snowflake conexiones directas con los sistemas y aplicaciones que utilizan a diario. A continuación te mostramos cómo están integrando y utilizando Horizon Context, en sus propias palabras.

Alation

“La integración de Alation con Snowflake Horizon Context conecta las definiciones semánticas gobernadas con los catálogos de datos empresariales y proporciona a los equipos el contexto que necesitan para descubrir, confiar y utilizar las métricas empresariales en cada herramienta y agente de IA de su organización”.

—Satya Mishra, Head of Alliances and Corporate Development, Alation

AtScale

“AtScale y Snowflake comparten una idea sencilla: las definiciones empresariales deben gobernarse una sola vez y utilizarse en cualquier lugar donde trabajen los analistas y las aplicaciones de IA. Con Horizon Context, el contexto semántico fiable pasa a formar parte del marco de gobernanza más amplio de Snowflake, lo que facilita su detección, protección y activación en toda la empresa. Tanto si los equipos definen la semántica en AtScale como en Snowflake, pueden invertir con la tranquilidad de saber que esas definiciones están gobernadas junto con el resto de su patrimonio de datos y están disponibles para las experiencias de IA y analíticas que dependen de ellas”.

—David Mariani, cofundador y CTO, AtScale

Collibra

“Una semántica gobernada y coherente, junto con una ontología de negocio en toda la empresa, son requisitos imprescindibles para que los agentes de IA y los usuarios de datos comprendan los datos, confíen en ellos y actúen sobre ellos a la velocidad de la IA. Nuestra integración con Snowflake Horizon Context garantiza que los metadatos fiables fluyan de forma bidireccional, lo que ofrece a los clientes conjuntos una visión única y fiable de todo el contexto empresarial, para acelerar la IA a escala de producción”.

—Chandra Papudesu, VP, Product Management, Integrations & Lineage, Collibra

Domo

“La integración de las definiciones semánticas gobernadas de Snowflake con Domo ayuda a los clientes comunes a reducir la duplicación, reforzar la gobernanza y acelerar el tiempo de obtención de información sobre indicadores clave de rendimiento (KPI) fiables en toda su organización”.

—Matthew Payne, VP of Engineering, Domo

Hex

“Con Snowflake Semantic Views en Hex, los equipos trabajan con métricas fiables y gobernadas en notebooks, SQL y aplicaciones de datos, lo que reduce las incoherencias y permite avanzar más rápido con información fiable”.

—Carlos Aguilar, Head of Product, Hex

Looker

“Estamos encantados de ampliar la capa semántica universal de Looker para admitir modelos analíticos alojados en la base de datos con Snowflake Semantic Views. Ahora los clientes tendrán la opción de consultar y reescribir definiciones semánticas para escalar las analíticas conversacionales en toda la empresa con Snowflake AI Data Cloud”.

—Sean Zinsmeister, Director, Outbound Product Management, Google Cloud

Omni

“Nuestra integración con Snowflake Horizon Context lleva las definiciones gobernadas a todas las interfaces, desde el chat basado en IA hasta las hojas de cálculo y los paneles. Esta coherencia ayuda a los clientes a escalar las analíticas de autoservicio e impulsar productos de datos fiables”.

—Jamie Davidson, cofundador, Omni

Sigma Computing

“Sigma se integra directamente con Snowflake Horizon Context, consultando sus Semantic Views en tiempo real para que las definiciones empresariales gobernadas se reflejen al instante en cada hoja de cálculo, panel y exploración. Esto ofrece a nuestros clientes comunes una única fuente de verdad sin sacrificar la flexibilidad que necesitan para avanzar con rapidez”.

—Hassen Karaa, SVP of Product, Sigma Computing

Tableau

“Tableau está añadiendo compatibilidad con las definiciones semánticas de Snowflake Horizon Context en su modelo de datos, lo que garantiza que los analistas puedan confiar en que las métricas se definen de forma coherente y se agregan con precisión mediante la capa semántica subyacente. Esto proporciona a los clientes comunes una única definición de verdad en Tableau y Snowflake”.

—Nick Brisoux, Senior Director of Product Management, Tableau

ThoughtSpot

“Con la compatibilidad nativa de ThoughtSpot con Snowflake Semantic Views, nuestros usuarios pueden formular consultas desde una capa semántica enriquecida con contexto nativo de IA, de modo que cada agente, panel y experiencia integrada en la que se basa tu negocio razone desde una única capa de contexto gobernada y en mejora continua”.

—Francois Lopitaux, SVP Product Management, ThoughtSpot

El camino hacia los agentes de IA

Los agentes de IA autónomos no pueden razonar sobre tu negocio si tus datos no llevan un significado integrado. Sin contexto, un agente conjetura. Con un contexto integrado de forma nativa en la plataforma, un agente actúa. Con un contexto que además se gobierna de forma nativa, se puede confiar en un agente.

Pero el contexto no procede de un único lugar. Reside en tus herramientas de BI, tu historial de consultas, tus catálogos de metadatos y el conocimiento institucional que tus equipos han construido a lo largo de los años. Horizon Context se conecta a estas fuentes, enriquece tu capa semántica automáticamente y gobierna el resultado en un único sistema, lo que evita problemas de sincronización y desviación.

Eso es lo que la mayoría de las plataformas no pueden ofrecer. Una capa de contexto añadida sobre un motor de gobernanza debe reconciliar dos sistemas cada vez que se ejecuta una consulta. Cuando las definiciones se desvían, el agente de IA sigue la equivocada. Horizon Context es diferente porque la semántica reside dentro del motor de gobernanza y se aplica en el momento de la consulta, no se copia ni se almacena en caché.

Más información sobre Horizon Context en snowflake.com/en/product/features/horizon-context

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