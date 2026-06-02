Snowflake Horizon Context: il livello di contesto governato per AI, BI e app

Il tuo livello di contesto deve funzionare ovunque lavorino i tuoi team

Horizon Context è progettato per un ecosistema open, così le definizioni di business governate arrivano senza interruzioni agli strumenti di BI, agli agenti AI e alle app su cui la tua organizzazione fa già affidamento. I nostri business partner hanno un ruolo essenziale in questa equazione: offrono ai clienti Snowflake connessioni dirette ai sistemi e alle app che utilizzano ogni giorno. Ecco come integrano Horizon Context e lo utilizzano, con le loro parole.

Alation

“L’integrazione di Alation con Snowflake Horizon Context collega le definizioni semantiche governate ai cataloghi dati aziendali, offrendo ai team il contesto di cui hanno bisogno per scoprire, considerare affidabili e utilizzare le metriche di business in ogni strumento e agente AI dell’organizzazione.”

— Satya Mishra, Head of Alliances and Corporate Development, Alation

AtScale

“AtScale e Snowflake condividono una convinzione semplice: le definizioni di business devono essere governate una sola volta e utilizzate ovunque lavorino analisti e app AI. Con Horizon Context, il contesto semantico affidabile diventa parte del più ampio framework di governance Snowflake, semplificando individuazione, protezione e attivazione in tutta l’azienda. Che i team definiscano la semantica in AtScale o in Snowflake, possono investire con fiducia sapendo che tali definizioni sono governate insieme al resto del loro data estate e disponibili per le esperienze di AI e analisi dei dati che ne dipendono.”

— David Mariani, co-founder e CTO, AtScale

Collibra

“Una semantica e un’ontologia di business governate e coerenti in tutta l’azienda sono necessarie perché agenti AI e utenti dei dati possano comprendere i dati, fidarsi di essi e agire alla velocità dell’AI. La nostra integrazione con Snowflake Horizon Context assicura che i metadati affidabili fluiscano in modo bidirezionale, offrendo ai clienti comuni una vista unica e affidabile dell’intero contesto aziendale per accelerare l’AI su scala di produzione.”

— Chandra Papudesu, VP, Product Management, Integrations & Lineage, Collibra

Domo

“Integrare le definizioni semantiche governate Snowflake con Domo aiuta i clienti comuni a ridurre le duplicazioni, rafforzare la governance e accelerare il time-to-insight su KPI affidabili in tutta l’organizzazione.”

— Matthew Payne, VP of Engineering, Domo

Hex

“Con Snowflake Semantic Views in Hex, i team lavorano con metriche affidabili e governate in notebook, SQL e app dati, riducono le incoerenze e accelerano grazie a insight attendibili.”

— Carlos Aguilar, Responsabile prodotto, Hex

Looker Studio

“Siamo entusiasti di estendere il layer semantico universale di Looker per supportare modelli analitici ospitati nel database con Snowflake Semantic Views. I clienti potranno ora eseguire query su definizioni semantiche e riscriverle, così da estendere l’analisi dei dati conversazionale a tutta l’azienda con l’AI Data Cloud Snowflake.”

— Sean Zinsmeister, Direttore gestione prodotto outbound, Google Cloud

Omni

“La nostra integrazione con Snowflake Horizon Context porta definizioni governate in ogni interfaccia, dalle chat basate sull’intelligenza artificiale a fogli di calcolo e dashboard. Questa coerenza aiuta i clienti a scalare l’analisi dei dati self-service e ad alimentare data product affidabili.”

— Jamie Davidson, co-founder, Omni

Sigma Computing

“Sigma si integra direttamente con Snowflake Horizon Context, eseguendo query su Semantic Views in tempo reale, così le definizioni di business governate si riflettono subito in ogni foglio di calcolo, dashboard ed esplorazione. Questo offre ai nostri clienti comuni un’unica fonte di verità senza rinunciare alla flessibilità necessaria per muoversi rapidamente.”

— Hassen Karaa, SVP of Product, Sigma Computing

Tableau

“Tableau sta aggiungendo il supporto per le definizioni semantiche Snowflake Horizon Context nel proprio modello dati, così gli analisti possono fidarsi di metriche definite in modo coerente e aggregate con precisione dal layer semantico sottostante. Questo offre ai clienti comuni un’unica definizione di verità tra Tableau e Snowflake.”

— Nick Brisoux, Senior Director, gestione prodotto, Tableau

ThoughtSpot

“Con il supporto nativo di ThoughtSpot per Snowflake Semantic Views, i nostri utenti possono eseguire query su un layer semantico arricchito con un contesto nativo per l’intelligenza artificiale, così ogni agente AI, dashboard ed esperienza integrata su cui si basa la tua azienda ragiona a partire da un unico layer di contesto governato e in continuo miglioramento.”

— Francois Lopitaux, SVP gestione prodotto, ThoughtSpot

Il percorso verso l’Agentic AI

Gli agenti AI autonomi non possono ragionare sul tuo business se i tuoi dati non incorporano significato. Senza contesto, un agente AI tira a indovinare. Con un contesto integrato nativamente nella piattaforma, un agente AI agisce. Con un contesto anche governato nativamente, un agente AI diventa affidabile.

Ma il contesto non nasce in un unico posto. Vive nei tuoi strumenti di BI, nella cronologia delle query, nei cataloghi di metadati e nel patrimonio di conoscenze che i tuoi team hanno costruito negli anni. Horizon Context si connette a queste fonti, arricchisce automaticamente il tuo layer semantico e governa il risultato in un unico sistema, evitando problemi di sincronizzazione e drift.

È ciò che la maggior parte delle piattaforme non può offrire. Un layer di contesto aggiunto sopra un motore di governance deve riconciliare due sistemi ogni volta che viene eseguita una query. Quando le definizioni divergono, l’agente AI segue quella sbagliata. Horizon Context è diverso: la semantica risiede nel motore di governance ed è applicata al momento dell’esecuzione della query, non copiata né memorizzata nella cache.

Scopri di più su Horizon Context alla pagina snowflake.com/en/product/features/horizon-context

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