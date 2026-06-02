Snowflake Horizon Context：AI、BI、アプリ向けのガバナンスが効いたコンテキストレイヤー

コンテキストレイヤーはチームが作業するあらゆる場所で機能すべきである

Horizon Contextはオープンなエコシステム向けに設計されているため、ガバナンスが適用されたビジネス定義は、組織がすでに依存しているBIツール、AIエージェント、アプリケーションにシームレスに引き継がれます。当社のビジネスパートナーは、この取り組みにおいて不可欠な存在であり、Snowflakeのお客様が日常的に使用するシステムやアプリケーションへの直接接続を提供しています。パートナー各社がHorizon Contextをどのように統合し、活用しているかについて、各社の言葉でご紹介します。

Alation

「AlationとSnowflake Horizon Contextの統合により、ガバナンスが適用されたセマンティック定義がエンタープライズデータカタログに接続されます。これにより、組織内のあらゆるツールやAIエージェントにわたってビジネスメトリクスを検出し、信頼し、使用するために必要なコンテキストをチームに提供できます」

—Alation、アライアンスおよびコーポレート開発担当責任者、Satya Mishra氏

AtScale

「AtScaleとSnowflakeは、ビジネス定義は一度ガバナンスを適用すれば、アナリストやAIアプリケーションが機能するあらゆる場所で使用されるべきであるという、シンプルな信念を共有しています。Horizon Contextを使用すると、信頼できるセマンティックコンテキストがSnowflakeのより広範なガバナンスフレームワークの一部となり、エンタープライズ全体での検出、セキュアな保護、アクティベートが容易になります。チームがセマンティクスをAtScaleで定義するかSnowflakeで定義するかにかかわらず、それらの定義がデータエステートの他の部分と同様にガバナンスが適用され、それらに依存するAIやアナリティクスのエクスペリエンスで利用できることを確信して投資できます」

—AtScale、共同創業者兼CTO、David Mariani氏

Collibra

「AIエージェントやデータユーザーがAIのスピードでデータを理解し、信頼し、行動するためには、エンタープライズ全体でガバナンスが適用された一貫性のあるセマンティクスとビジネスオントロジーが必要です。Snowflake Horizon Contextとの統合により、信頼できるメタデータが双方向に流れるようになり、共通のお客様にエンタープライズ全体のコンテキストに関する単一の信頼できるビューを提供し、本番環境規模でのAIを加速させます」

—Collibra、プロダクトマネジメント、統合およびリネージ担当VP、Chandra Papudesu氏

Domo

「Snowflakeのガバナンスが適用されたセマンティック定義をDomoと統合することで、共通のお客様は重複を減らし、ガバナンスを強化し、組織全体で信頼できるKPIに関するインサイト獲得までの時間を短縮できます」

—Domo、エンジニアリング担当VP、Matthew Payne氏

Hex

「HexでSnowflake Semantic Viewsを使用することで、チームはノートブック、SQL、データアプリにおいて、信頼できるガバナンスの効いたメトリクスに基づいて作業できるようになります。これにより、不整合が減少し、信頼性の高いインサイトを得てより迅速に行動できるようになります」

—Hex、プロダクト責任者、Carlos Aguilar氏

Looker Studio

「Lookerのユニバーサルセマンティックレイヤーを拡張し、Snowflake Semantic Viewsを使用してデータベース内でホストされる分析モデルをサポートできることを嬉しく思います。これにより、お客様はセマンティック定義をクエリおよびライトバックするオプションを利用できるようになり、Snowflake AIデータクラウドを使用して企業全体で対話型アナリティクスを拡張できます」

—Google Cloud、アウトバウンドプロダクトマネジメント担当ディレクター、Sean Zinsmeister氏

Omni

「Snowflake Horizon Contextとの統合により、AIドリブンのチャットからスプレッドシート、ダッシュボードに至るまで、あらゆるインターフェイスにガバナンスの効いた定義がもたらされます。この一貫性により、お客様はセルフサービスアナリティクスを拡張し、信頼できるデータプロダクトを強化できます」

—Omni、共同創業者、Jamie Davidson氏

Sigma Computing

「SigmaはSnowflake Horizon Contextと直接統合し、Semantic Viewsをリアルタイムでクエリします。そのため、ガバナンスの効いたビジネス定義がすべてのスプレッドシート、ダッシュボード、データ探索に即座に反映されます。これにより、共通のお客様は、迅速な行動に必要な柔軟性を犠牲にすることなく、信頼できる唯一の情報源を得ることができます」

—Sigma Computing、プロダクト担当SVP、Hassen Karaa氏

Tableau

「Tableauは、データモデル内でSnowflake Horizon Contextのセマンティック定義のサポートを追加しています。これにより、アナリストはメトリクスが一貫して定義され、基盤となるセマンティックレイヤーによって正確に集計されていることを信頼できるようになります。これにより、共通のお客様はTableauとSnowflake全体で信頼できる唯一の定義を得ることができます」

—Tableau、プロダクト管理担当シニアディレクター、Nick Brisoux氏

ThoughtSpot

「ThoughtSpotによるSnowflake Semantic Viewsのネイティブサポートにより、ユーザーはAIネイティブなコンテキストで強化されたセマンティクスレイヤーからクエリを実行できます。そのため、ビジネスを支えるすべてのエージェント、ダッシュボード、組み込みエクスペリエンスは、ガバナンスが効き継続的に改善される単一のコンテキストレイヤーに基づいて推論を行います」

—ThoughtSpot、プロダクト管理担当SVP、Francois Lopitaux氏

エージェント型AIへの道

データに意味が組み込まれていなければ、自律型エージェントはビジネスについて推論できません。コンテキストがなければ、エージェントは推測するしかありません。プラットフォームにネイティブに組み込まれたコンテキストがあれば、エージェントは行動できます。ネイティブにガバナンスが効いたコンテキストがあれば、エージェントを信頼できます。

しかし、コンテキストは1か所から得られるわけではありません。BIツール、クエリ履歴、メタデータカタログ、そしてチームが長年蓄積してきた組織の知識の中に存在しています。Horizon Contextはこれらのソースに接続し、セマンティックレイヤーを自動的に強化します。そして、その結果を1つのシステムで管理し、同期やドリフトの問題を防ぎます。

これは、ほとんどのプラットフォームが提供できないことです。ガバナンスエンジンの上に後付けされたコンテキストレイヤーでは、クエリが実行されるたびに2つのシステムを調整する必要があります。定義にドリフトが生じると、エージェントは誤った定義に従ってしまいます。Horizon Contextは異なります。セマンティクスがガバナンスエンジン内に存在し、コピーやキャッシュされるのではなく、クエリ実行時に適用されるためです。

Horizon Contextの詳細については、snowflake.com/en/product/features/horizon-contextをご覧ください。

このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の結果や提供内容は異なる場合があり、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。