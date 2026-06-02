Snowflake Horizon Context: a camada de contexto governada para IA, BI e apps

Sua camada de contexto deve funcionar em todos os lugares onde suas equipes atuam

O Horizon Context foi desenvolvido para um ecossistema aberto, de modo que as definições de negócios governadas chegam de forma fluida às ferramentas de BI, aos agentes de IA e às aplicações nas quais sua organização já confia. Nossos parceiros de negócios são parte vital dessa equação, oferecendo aos clientes Snowflake conexões diretas com os sistemas e aplicações que utilizam todos os dias. Veja, nas palavras deles, como estão integrando e usando o Horizon Context.

Alation

"A integração da Alation com o Snowflake Horizon Context conecta definições semânticas governadas a catálogos de dados corporativos, dando às equipes o contexto de que precisam para descobrir, confiar e usar métricas de negócios em cada ferramenta e agente de IA da sua organização."

Satya Mishra, Head of Alliances and Corporate Development, Alation

AtScale

"A AtScale e a Snowflake compartilham uma crença simples: as definições de negócios devem ser governadas uma vez e usadas em todos os lugares onde analistas e apps de IA atuam. Com o Horizon Context, o contexto semântico confiável passa a fazer parte da estrutura de governança mais ampla da Snowflake, tornando mais fácil descobri-lo, protegê-lo e ativá-lo em toda a empresa. Quer as equipes definam a semântica na AtScale ou na Snowflake, elas podem investir com confiança, sabendo que essas definições são governadas junto com o restante do seu data estate e estão disponíveis para as experiências de IA e análise de dados que dependem delas."

David Mariani, Co-Founder & CTO, AtScale

Collibra

"Uma semântica governada e consistente e uma ontologia de negócios em toda a empresa são necessárias para que agentes de IA e usuários de dados entendam, confiem e ajam sobre os dados na velocidade da IA. Nossa integração com o Snowflake Horizon Context garante que metadados confiáveis fluam de forma bidirecional, dando aos clientes em comum uma visão única e confiável de todo o contexto corporativo, para acelerar a IA em escala de produção."

Chandra Papudesu, VP, Product Management, Integrations & Lineage, Collibra

Domo

"Integrar as definições semânticas governadas da Snowflake ao Domo ajuda os clientes em comum a reduzir duplicações, fortalecer a governança e acelerar o tempo até o insight sobre KPIs confiáveis em toda a organização."

Matthew Payne, VP of Engineering, Domo

Hex

"Com as Snowflake Semantic Views no Hex, as equipes trabalham a partir de métricas confiáveis e governadas em notebooks, SQL e data apps, reduzindo inconsistências e avançando mais rápido com insights confiáveis."

Carlos Aguilar, Head of Product, Hex

Looker Studio

"Estamos animados para expandir a camada semântica universal do Looker e oferecer suporte a modelos analíticos hospedados in-database com as Snowflake Semantic Views. Agora, os clientes terão a opção de consultar e gravar definições semânticas para ajustar a escala da análise de dados conversacional em toda a organização com o Snowflake AI Data Cloud."

Sean Zinsmeister, Director, Outbound Product Management, Google Cloud

Omni

"Nossa integração com o Snowflake Horizon Context leva definições governadas a todas as interfaces, do chat orientado por IA a planilhas e dashboards. Essa consistência ajuda os clientes a ajustar a escala da análise de dados self-service e impulsionar produtos de dados confiáveis."

Jamie Davidson, Co-Founder, Omni

Sigma Computing

"O Sigma se integra diretamente ao Snowflake Horizon Context, consultando as Semantic Views em tempo real para que as definições de negócios governadas sejam refletidas instantaneamente em cada planilha, dashboard e exploração. Isso oferece aos nossos clientes em comum uma única fonte de verdade sem sacrificar a flexibilidade de que precisam para avançar rápido."

Hassen Karaa, SVP of Product, Sigma Computing

Tableau

"O Tableau está adicionando suporte às definições semânticas do Snowflake Horizon Context em seu modelo de dados, garantindo que os analistas possam confiar que as métricas são definidas de forma consistente e agregadas com precisão pela camada semântica subjacente. Isso oferece aos clientes em comum uma única definição de verdade entre o Tableau e o Snowflake."

Nick Brisoux, Senior Director of Product Management, Tableau

ThoughtSpot

"Com o suporte nativo do ThoughtSpot às Snowflake Semantic Views, nossos usuários podem consultar a partir de uma camada semântica enriquecida com contexto nativo de IA. Assim, cada agente, dashboard e experiência incorporada na qual sua empresa se apoia raciocina a partir de uma camada de contexto única, governada e em constante aprimoramento."

Francois Lopitaux, SVP Product Management, ThoughtSpot

O caminho para a IA com agentes

Agentes autônomos não conseguem raciocinar sobre o seu negócio se os seus dados não carregam um significado embutido. Sem contexto, um agente adivinha. Com contexto integrado nativamente à plataforma, um agente age. Com contexto que também é governado de forma nativa, é possível confiar em um agente.

Mas o contexto não vem de um único lugar. Ele está nas suas ferramentas de BI, no seu histórico de consultas, nos seus catálogos de metadados e no conhecimento institucional que suas equipes construíram ao longo dos anos. O Horizon Context se conecta a essas fontes, enriquece sua camada semântica automaticamente e governa o resultado em um único sistema, evitando problemas de sincronização e desvio.

É isso que a maioria das plataformas não consegue oferecer. Uma camada de contexto acoplada sobre um mecanismo de governança precisa reconciliar dois sistemas a cada vez que uma consulta é executada. Quando as definições divergem, o agente segue a errada. O Horizon Context é diferente porque as semânticas vivem dentro do mecanismo de governança e são aplicadas no momento da consulta, em vez de copiadas ou armazenadas em cache.

Saiba mais sobre o Horizon Context.

Este conteúdo contém declarações prospectivas, inclusive sobre nossas futuras ofertas de produtos, e não representa um compromisso de entrega de quaisquer ofertas de produtos. Os resultados e as ofertas reais podem ser diferentes e estão sujeitos a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos. Consulte nosso documento 10-Q mais recente para obter mais informações.