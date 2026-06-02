Snowflake Horizon Context: Die verwaltete Kontextschicht für KI, BI und Apps

Ihre Kontextschicht sollte überall dort funktionieren, wo Ihre Teams arbeiten

Horizon Context ist für ein offenes Ökosystem konzipiert, sodass kontrollierte Geschäftsdefinitionen nahtlos in die BI-Tools, KI-Agenten und Anwendungen übertragen werden, auf die sich Ihr Unternehmen bereits verlässt. Unsere Geschäftspartner sind ein wesentlicher Bestandteil dieser Gleichung und bieten Snowflake-Kunden direkte Verbindungen zu den Systemen und Anwendungen, die sie täglich nutzen. Hier ist ein Blick darauf, wie sie Horizon Context integrieren – und nutzen –, in ihren eigenen Worten.

Alation

„Die integration von Alation in Snowflake Horizon Context verbindet kontrollierte semantische Definitionen mit Unternehmensdatenkatalogen und gibt Teams den Kontext, den sie benötigen, um Geschäftsmetriken über jedes Tool und jeden KI-Agenten in ihrem Unternehmen hinweg zu entdecken, ihnen zu vertrauen und sie zu nutzen.“

– Satya Mishra, Head of Alliances and Corporate Development, Alation

AtScale

„AtScale und Snowflake teilen eine einfache Überzeugung: Geschäftsdefinitionen sollten einmal kontrolliert und überall dort verwendet werden, wo Analysten und KI-Anwendungen arbeiten. Mit Horizon Context wird vertrauenswürdiger semantischer Kontext Teil des umfassenderen Governance-Frameworks von Snowflake, was es einfacher macht, ihn im gesamten Unternehmen zu entdecken, zu sichern und zu aktivieren. Unabhängig davon, ob Teams Semantik in AtScale oder Snowflake definieren, können sie mit Zuversicht investieren, da sie wissen, dass diese Definitionen zusammen mit dem Rest ihres Datenbestands kontrolliert werden und für die KI- und Analytics-Erlebnisse verfügbar sind, die von ihnen abhängen.“

– David Mariani, Co-Founder & CTO, AtScale

Collibra

„Kontrollierte, konsistente Semantik und Geschäftsontologie im gesamten Unternehmen sind erforderlich, damit KI-Agenten und Datennutzer Daten in KI-Geschwindigkeit verstehen, ihnen vertrauen und auf ihrer Grundlage handeln können. Unsere Integration mit Snowflake Horizon Context stellt sicher, dass vertrauenswürdige Metadaten bidirektional fließen, was gemeinsamen Kunden eine einzige, vertrauenswürdige Sicht auf den gesamten Unternehmenskontext bietet – um KI im Produktionsmaßstab zu beschleunigen.“

– Chandra Papudesu, VP, Product Management, Integrations & Lineage, Collibra

Domo

„Die Integration der kontrollierten semantischen Definitionen von Snowflake in Domo hilft gemeinsamen Kunden, Duplikate zu reduzieren, die Governance zu stärken und die Zeit bis zur Erkenntnis für vertrauenswürdige KPIs im gesamten Unternehmen zu beschleunigen.“

– Matthew Payne, VP of Engineering, Domo

Hex

„Mit Snowflake Semantic Views in Hex arbeiten Teams mit vertrauenswürdigen, verwalteten Metriken in Notebooks, SQL und Daten-Apps, wodurch Inkonsistenzen reduziert werden und sie dank zuverlässiger Erkenntnisse schneller agieren können.“

– Carlos Aguilar, Head of Product, Hex

Looker Studio

„Wir freuen uns, die universelle semantische Schicht von Looker zu erweitern, um datenbankinterne Analysemodelle mit Snowflake Semantic Views zu unterstützen. Kunden haben nun die Möglichkeit, semantische Definitionen abzufragen und zurückzuschreiben, um Conversational Analytics im gesamten Unternehmen mit der Snowflake AI Data Cloud zu skalieren.“

– Sean Zinsmeister, Director, Outbound Product Management, Google Cloud

Omni

„Unsere Integration mit Snowflake Horizon Context bringt verwaltete Definitionen in jede Benutzeroberfläche, von KI-gesteuerten Chats bis hin zu Tabellenkalkulationen und Dashboards. Diese Konsistenz hilft Kunden, Self-Service-Analytics zu skalieren und vertrauenswürdige Datenprodukte bereitzustellen.“

– Jamie Davidson, Co-Founder, Omni

Sigma Computing

„Sigma lässt sich direkt in Snowflake Horizon Context integrieren und fragt Semantic Views in Echtzeit ab, sodass verwaltete Geschäftsdefinitionen sofort in jeder Tabellenkalkulation, jedem Dashboard und jeder Datenexploration widergespiegelt werden. Dies bietet unseren gemeinsamen Kunden eine Single Source of Truth, ohne die Flexibilität einzubüßen, die sie benötigen, um schnell zu agieren.“

– Hassen Karaa, SVP of Product, Sigma Computing

Tableau

„Tableau fügt seinem Datenmodell Unterstützung für die semantischen Definitionen von Snowflake Horizon Context hinzu. So wird sichergestellt, dass Analyst:innen darauf vertrauen können, dass Metriken durch die zugrunde liegende semantische Schicht konsistent definiert und präzise aggregiert werden. Dies bietet gemeinsamen Kunden eine einheitliche Definition der Wahrheit über Tableau und Snowflake hinweg.“

– Nick Brisoux, Senior Director of Product Management, Tableau

ThoughtSpot

„Mit der nativen Unterstützung von ThoughtSpot für Snowflake Semantic Views können unsere Nutzer:innen Abfragen aus einer semantischen Schicht durchführen, die mit KI-nativem Kontext angereichert ist, sodass jeder Agent, jedes Dashboard und jede eingebettete Erfahrung, auf die sich Ihr Unternehmen stützt, Schlüsse aus einer einzigen verwalteten, sich kontinuierlich verbessernden Kontextschicht zieht.“

– Francois Lopitaux, SVP Product Management, ThoughtSpot

Der Weg zu Agentic AI

Autonome Agenten können keine Schlüsse über Ihr Unternehmen ziehen, wenn Ihre Daten keine eingebettete Bedeutung haben. Ohne Kontext rät ein Agent nur. Mit einem nativ in die Plattform integrierten Kontext handelt ein Agent. Mit einem Kontext, der zudem nativ verwaltet wird, kann man einem Agenten vertrauen.

Aber Kontext stammt nicht nur von einem Ort. Er lebt in Ihren BI-Tools, Ihrem Abfrageverlauf, Ihren Metadaten-Katalogen und dem institutionellen Wissen, das Ihre Teams über Jahre hinweg aufgebaut haben. Horizon Context verbindet sich mit diesen Quellen, reichert Ihre semantische Schicht automatisch an und verwaltet das Ergebnis in einem einzigen System, wodurch Synchronisierungs- und Driftprobleme vermieden werden.

Genau das können die meisten Plattformen nicht bieten. Eine Kontextschicht, die auf eine Governance-Engine aufgesetzt ist, muss bei jeder Abfrage zwei Systeme miteinander abgleichen. Wenn Definitionen abweichen, folgt der Agent der falschen. Horizon Context ist anders, da die Semantik innerhalb der Governance-Engine angesiedelt ist und zur Abfragezeit erzwungen wird, anstatt kopiert oder zwischengespeichert zu werden.

Erfahren Sie mehr über Horizon Context unter snowflake.com/en/product/features/horizon-context

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