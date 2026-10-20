애플리케이션 데이터를 분석에 활용하는 데 복잡한 파이프라인이 필요해서는 안 됩니다. 그런데 오늘부터는 필요하지 않습니다. Postgres 데이터 미러링 기능이 GA로 제공되기 때문입니다.

Postgres 데이터 미러링은 분석과 AI를 위해 Postgres 테이블을 Snowflake로 원활하게 복제합니다. 몇 초 만에 미러를 설정하면 모든 삽입, 업데이트, 삭제가 Snowflake로 직접 전달됩니다. 스키마 변경은 자동으로 반영되고 새 테이블도 자동으로 감지됩니다.

무엇보다 배포하거나 관리해야 할 외부 인프라가 없습니다. Postgres와 Snowflake가 매끄럽게 연동될 뿐입니다.