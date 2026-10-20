Os dados do seu app não deveriam precisar de um pipeline complexo para se tornarem dados de análise de dados. A partir de hoje, isso não é mais necessário: o recurso de espelhamento de dados do Postgres agora está em GA.

O espelhamento de dados do Postgres replica suas tabelas do Postgres diretamente no Snowflake para análise de dados e IA. Você pode configurar um espelho em segundos, e cada inserção, atualização e exclusão flui diretamente para o Snowflake. As alterações de esquema são replicadas por conta própria, e as novas tabelas são detectadas automaticamente.

E o melhor: não há infraestrutura externa para implementar ou gerenciar. É apenas o Postgres funcionando perfeitamente com a plataforma Snowflake.