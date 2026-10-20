ほとんどのレプリケーションツールは、データベースとSnowflakeの間に別のサービスを挟み込みます。そのサービスは、スキーマがいつ変更されたか、スナップショットが処理中の変更とどのように連携するか、データベースがダウンしているのかネットワークがダウンしているのかなど、Postgresの内部で何が起こっているかを知らずに、ネットワーク経由で変更をプルします。データミラーリングは、そのモデルを覆します。

Postgres拡張機能は、データベース内から変更をキャプチャし、トランザクションバッチとして、オブジェクトストレージ内のオープンなIceberg変更ログにプッシュします。その後、Snowflakeはサーバーレスコンピュートを使用して、それらのバッチをトランザクションとして適用します。拡張機能はPostgresで発生しているすべてを監視するため、ソースでスナップショット、スキーマの変更、リカバリを調整し、ダウンストリームで衝突しないようにします。

両側でのトランザクションは、ミラーリングされたすべてのテーブルが一緒に進行し、Postgresのトランザクション境界に正確に着地することを意味します。挿入はアップサートではなく追加されるため、挿入が最も多い大規模なテーブルでも、成長に合わせて高速かつコスト効率の高い状態を維持できます。

結果：