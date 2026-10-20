Ihre App-Daten sollten keine komplexe Pipeline benötigen, um zu Ihren Analytics-Daten zu werden. Ab heute ist das auch nicht mehr der Fall: Postgres Data Mirroring ist jetzt allgemein verfügbar.

Postgres Data Mirroring repliziert Ihre Postgres-Tabellen nahtlos in Snowflake für Analytics und KI. Sie können einen Mirror in Sekundenschnelle einrichten, und jedes Insert, Update und Delete fließt direkt in Snowflake. Schemaänderungen werden automatisch übernommen, und neue Tabellen werden automatisch erfasst.

Das Beste daran ist, dass keine externe Infrastruktur bereitgestellt oder verwaltet werden muss. Es ist einfach Postgres, das reibungslos mit Snowflake zusammenarbeitet.