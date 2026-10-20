Chiedi a un team dati qualsiasi quale sia il processo più doloroso, e sentirai sempre la stessa risposta: spostare i dati tra sistemi transazionali e sistemi di analisi. I team sono costretti a fare da babysitter ai connettori CDC, a gestire processi batch che si bloccano e snapshot che perdono sincronizzazione. Questo problema esiste da 30 anni, e ci siamo assuefatti al punto da considerarlo normale.

La tempestività conta nell’era dell’AI. Avere i dati pronti e disponibili in un luogo dove puoi agire su di essi in tempo reale genera valore per il business, sia eliminando il debito tecnico sia fornendo ai team i dati di cui hanno bisogno senza ritardi. Le pipeline che rimangono indietro e richiedono una supervisione costante non costano solo tempo agli ingegneri. Lasciano i tuoi dati indietro di ore o giorni rispetto alla realtà. Un modello antifrode non può bloccare l’attacco di oggi con il caricamento batch di ieri notte. Il data mirroring fa sparire questo gap.