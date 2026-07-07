엔터프라이즈 환경에 최적화된 설계

기업은 에이전틱 AI를 신속하게 프로덕션 환경에 도입해야 하는 상황입니다. Anthropic의 Claude Sonnet 5를 사용하면 에이전트가 복잡하고 장기 실행되는 작업을 더 높은 일관성과 적은 감독으로 처리하며, 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다.

CoCo, Snowflake CoWork, Cortex AI Functions, Cortex Inference 등 다양한 진입점을 통해 고객은 이 기능을 손쉽게 도입하고, 대규모 프로덕션 환경에서 고부가가치 에이전틱 AI를 구현하는 여정을 가속화할 수 있습니다.

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Snowflake Summit 2026에서 발표된 Snowflake CoWork 출시 소식을 확인하고 자세한 내용을 살펴보세요.

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이 Quickstart를 통해 Snowflake CoWork를 활용하여 정형 및 비정형 데이터에서 인사이트를 얻는 방법을 알아보세요.

미래 전망 진술