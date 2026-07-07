Anthropic의 최신 모델인 Claude Sonnet 5를 이제 Snowflake Cortex AI에서 사용할 수 있게 되었습니다. Anthropic의 출시 파트너로서 Snowflake는 Claude Sonnet 5를 프라이빗 프리뷰로 출시 당일부터 제공하고 있습니다. 이제 Snowflake의 안전한 보안 경계 내에서 Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference, Snowflake CoWork와 함께 사용할 수 있습니다.
Claude Sonnet 5
Claude Sonnet 5는 강력한 범용 역량을 갖춘 빠른 모델입니다. 테스트에서 코딩, 디버깅, 심층 분석, 브레인스토밍 전반에 걸쳐 우수한 성능을 보입니다. 또한 여러 에이전틱 작업에서 Opus 수준에 가까운 품질을 제공하며, 특히 추론 강도가 높을수록 그 효과가 두드러집니다. Sonnet 4.6보다 에이전틱 역량이 강화되어 더 많은 도구를 호출하고 자체 검증 루프를 실행해 작업을 완료합니다. 모델은 저장된 메모리를 더 효과적으로 활용하여 Snowflake CoCo와 같은 환경에서 장기 작업 실행 성능을 개선합니다.
소스: Anthropic, 2026년 6월 30일
Snowflake에서의 Claude Sonnet 5 활용 사례
Sonnet 5는 Snowflake Cortex AI에 제공되는 선도적인 AI 모델 라인업에 합류하여, Snowflake의 보안 및 거버넌스 경계 내에서 다양한 엔터프라이즈 활용 사례를 지원합니다. Sonnet 5를 통해 프리뷰 고객은 다음을 수행할 수 있습니다.
Snowflake CoCo로 개발 속도 향상: Snowflake의 AI 코딩 에이전트는 엔터프라이즈 데이터와 거버넌스, 워크플로우를 깊이 이해하여 신뢰를 훼손하거나 확장성에 영향을 주지 않으면서 팀이 아이디어를 빠르게 프로덕션으로 구현할 수 있도록 지원합니다. Sonnet 5를 통해 CoCo는 더 강력한 추론, 코드 생성, 복잡하고 장기 실행되는 에이전틱 작업 지원을 제공하며, 훨씬 낮은 비용으로 Opus 수준에 가까운 에이전틱 역량을 제공합니다. 또한 Snowflake 환경 인식 기반의 지원 기능을 CoCo Desktop, Snowsight 인터페이스, CLI, 로컬 개발 도구에 직접 제공합니다. 데이터 엔지니어, 분석가, 빌더는 자연어를 기반으로 프로덕션 준비가 완료된 파이프라인, 분석, AI 에이전트를 구축하고, 몇 주가 걸리던 연결 작업을 몇 분으로 단축하면서도 거버넌스, 상호운용성 및 엔터프라이즈급 품질을 유지할 수 있습니다. CLI에서 /model 명령을 사용해 Claude Sonnet 5를 프리뷰로 사용해 볼 수 있습니다.
- 고급 개인 업무 에이전트 구축: Snowflake CoWork는 모든 비즈니스 사용자를 위한 개인 업무 에이전트입니다. 첫날부터 데이터와 작업 맥락을 이해하고, 출처가 명시된 리서치를 기반으로 어려운 질문에 답하며, 온디맨드 방식으로 또는 일정에 맞춰 이미 사용 중인 비즈니스 도구 전반에서 업무를 수행합니다. 기술 전문성 수준과 관계없이 모든 업무 담당자는 정형 데이터와 비정형 엔터프라이즈 데이터를 깊이 있게 분석하고, 반복 업무를 자동화하며, 아이디어를 의사결정과 실행으로 연결하는 과정을 가속화할 수 있습니다. Snowflake Cortex AI의 Claude Sonnet 5는 향상된 추론, 더 강력한 코드 생성, 더 정교한 에이전틱 워크플로우 지원으로 이러한 기반을 확장합니다. 훨씬 낮은 비용으로 Opus 수준에 가까운 역량을 제공해, 팀이 갈수록 복잡해지는 다단계 비즈니스 문제를 해결하는 에이전트를 비용 효율적인 방식으로 대규모 환경에서 구축할 수 있게 합니다. 또한 CoWork는 출처를 명시한 다중 소스 조사 기능인 Deep Research를 비롯해, 사용자가 요청하기 전에 브리핑과 알림을 제공하는 사전 대응형 자동화, 일상 업무를 조직 전반에서 재사용 가능한 프로세스로 전환하는 User Skills, 그리고 Gmail, Jira, Slack, Salesforce 등과 연동해 작업을 수행할 수 있도록 지원하는 MCP 커넥터를 제공합니다. 이 모든 기능은 Snowflake의 거버넌스 경계 내에서 제공되며, 조직이 AI를 실질적이고 측정 가능한 비즈니스 성과로 연결할 수 있도록 지원합니다.
Snowflake CoWork: 모두의 업무를 위한 개인 에이전트
정형 및 비정형 데이터를 더욱 정밀하게 분석: Cortex AI Functions를 사용하면 SQL로 멀티 모달 엔터프라이즈 데이터 전반에 걸쳐 확장 가능한 AI 파이프라인을 손쉽게 구축할 수 있습니다. 또한 Cortex AI Functions는 수동으로 오케스트레이션되는 AI 파이프라인보다 낮은 비용으로 고성능 처리가 가능하여 Snowflake의 핵심 강점인 보안 및 거버넌스 기능을 유지하면서도 엔터프라이즈 전반에서 신뢰할 수 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다. Sonnet 5는 차트, 표, 과학 도표에서 정밀한 데이터를 추출하는 등 비전 작업의 기준을 한층 높입니다. 문서 구문 분석 정확도는 Opus 수준에 도달하며, 실제 금융 및 의료 문서에서도 높은 정확도를 보입니다. 특히 고밀도 콘텐츠에 더 높은 추론 강도를 적용할 때 성능이 뛰어납니다. 이를 통해 Cortex AI 전반의 문서 구문 분석과 멀티 모달 파이프라인이 더욱 강화됩니다. 예를 들어 분석가는 AI_COMPLETE 함수를 사용해 Sonnet 5와 같은 모델로 자연어 지시문을 SQL에서 직접 적용할 수 있습니다.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
안전한 데이터 환경 가까이에서 AI 애플리케이션 구축: Cortex Inference를 사용하면 Snowflake 보안 경계 안에서 에이전틱 엔터프라이즈 애플리케이션을 완전히 구축할 수 있습니다. 개발자는 Sonnet 5의 조정 가능한 추론 강도와 같은 새로운 기능을 활용해 작업별로 추론 깊이와 지연 시간 간 균형을 조정할 수 있습니다. 복잡한 문제에는 더 높은 추론 강도를, 빠르고 반복적인 호출에는 더 낮은 추론 강도를 적용할 수 있습니다. Sonnet 5는 내장된 자체 검증 루프를 통해 작업 결과를 검증하여, 더 높은 일관성과 더 적은 감독으로 더욱 자율적인 운영을 가능하게 합니다.
또한 개발자는 Anthropic SDK를 Snowflake Cortex Inference 엔드포인트에 연결하기만 하면 기존 Anthropic 툴링과 자연스럽게 연동되며 빠르게 개발을 시작할 수 있습니다.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
엔터프라이즈 환경에 최적화된 설계
기업은 에이전틱 AI를 신속하게 프로덕션 환경에 도입해야 하는 상황입니다. Anthropic의 Claude Sonnet 5를 사용하면 에이전트가 복잡하고 장기 실행되는 작업을 더 높은 일관성과 적은 감독으로 처리하며, 실제 업무를 대규모로 추진할 수 있습니다.
CoCo, Snowflake CoWork, Cortex AI Functions, Cortex Inference 등 다양한 진입점을 통해 고객은 이 기능을 손쉽게 도입하고, 대규모 프로덕션 환경에서 고부가가치 에이전틱 AI를 구현하는 여정을 가속화할 수 있습니다.
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Snowflake Summit 2026에서 발표된 Snowflake CoCo 출시 소식을 확인하고 자세한 내용을 살펴보세요.
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미래 전망 진술
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