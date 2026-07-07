Progettato per l’enterprise

Le aziende vogliono portare rapidamente in produzione l’Agentic AI. Con Claude Sonnet 5 di Anthropic, gli agenti AI possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e supervisione ridotta, portando avanti il lavoro reale su larga scala.

Con più punti di accesso, da CoCo a Snowflake CoWork, Cortex AI Functions e Cortex Inference, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’Agentic AI ad alto impatto, pronta per la produzione e su larga scala.

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Affermazioni riferite al futuro