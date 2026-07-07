Siamo lieti di annunciare la disponibilità di Claude Sonnet 5, il modello più recente di Anthropic, su Snowflake Cortex AI. In qualità di launch partner di Anthropic, offriamo la disponibilità di Claude Sonnet 5 in private preview il giorno del lancio. È disponibile all’interno del perimetro sicuro Snowflake per l’utilizzo con Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference e Snowflake CoWork.
Claude Sonnet 5
Claude Sonnet 5 è un modello veloce con solide capacità generali. Nei test, ottiene risultati eccellenti su coding, debugging, analisi approfondita e brainstorming. Su molti task agentici, si avvicina alla qualità di Opus, soprattutto a livelli di impegno più elevati. È più agentico di Sonnet 4.6: chiama più strumenti ed esegue loop di auto-verifica per completare i task. Il modello sfrutta meglio la memoria persistente, migliorando l’esecuzione a lungo orizzonte in ambienti come Snowflake CoCo.
Fonte: Anthropic, 30 giu 2026
Cosa puoi fare con Claude Sonnet 5 su Snowflake
Sonnet 5 si affianca ai principali modelli AI in Snowflake Cortex AI, abilitando un’ampia gamma di casi d’uso enterprise, il tutto all’interno del perimetro di sicurezza e governance Snowflake. Con Sonnet 5, i clienti in preview possono:
Accelerare lo sviluppo con Snowflake CoCo: L’agente AI di coding Snowflake comprende dati aziendali, governance e workflow, così i team passano rapidamente dall’idea alla produzione senza compromettere l’affidabilità né la scalabilità. Con Sonnet 5, CoCo offre ragionamento più potente, generazione di codice avanzata e supporto per task agentici complessi e di lunga durata, avvicinandosi alla capacità agentica di Opus a una frazione del costo. Porta l’assistenza Snowflake-aware direttamente in CoCo Desktop, nell’interfaccia Snowsight, nella CLI e negli strumenti di sviluppo locali. Per data engineer, analisti e sviluppatori, trasforma il linguaggio naturale in pipeline pronte per la produzione, analisi dei dati e agenti AI, riducendo settimane di lavoro di integrazione a pochi minuti, mantenendo governance, interoperabilità e standard enterprise. Puoi provare Claude Sonnet 5 in preview usando il comando /model nella CLI:
- Sviluppare agenti AI personali avanzati per il lavoro: Snowflake CoWork è l’agente AI personale per il lavoro di ogni knowledge worker. Comprende i tuoi dati e il tuo lavoro fin dal primo giorno, risponde a domande complesse sul “perché” con ricerche citate ed esegue il lavoro su richiesta, secondo pianificazione e attraverso gli strumenti già in uso nella tua organizzazione. Ogni knowledge worker, indipendentemente dalle competenze tecniche, può ragionare in profondità su dati enterprise strutturati e non strutturati, automatizzare i task di routine e accelerare il percorso dalle idee alle decisioni fino all’azione. Claude Sonnet 5 su Snowflake Cortex AI potenzia questa base con ragionamento avanzato, generazione di codice più efficace e supporto per workflow agentici più sofisticati, avvicinandosi alla capacità di Opus a una frazione del costo, e consente ai team di sviluppare agenti AI in grado di affrontare problemi aziendali complessi e articolati in più fasi, in modo economico e su larga scala. Con Deep Research per indagini citate e multi-sorgente, automazioni proattive che forniscono brief e alert prima ancora che vengano richiesti, User Skills riutilizzabili che trasformano il lavoro quotidiano in processi ripetibili in tutta l’organizzazione e connettori MCP che abilitano azioni su Gmail, Jira, Slack e Salesforce, il tutto all’interno del perimetro di governance Snowflake, CoWork aiuta le organizzazioni a trasformare l’AI in risultati di business misurabili.
Snowflake CoWork: l’assistente AI personale di ogni utente aziendale.
Analizzare dati strutturati e non strutturati con precisione senza pari: Le Cortex AI Functions semplificano lo sviluppo di pipeline di intelligenza artificiale scalabili su dati enterprise multimodali utilizzando SQL. Le Cortex AI Functions offrono un’elaborazione ad alte prestazioni a un costo inferiore rispetto alle pipeline di intelligenza artificiale orchestrate manualmente, abilitando insight affidabili in tutta l’azienda e mantenendo al contempo le funzionalità di sicurezza e governance per cui Snowflake è conosciuta. Sonnet 5 alza l’asticella per i task di visione, tra cui l’estrazione precisa di dati da grafici, tabelle e figure scientifiche. La sua accuratezza nel parsing dei documenti raggiunge la qualità di Opus, con alta precisione su documenti finanziari e medici reali, soprattutto a livelli di impegno più elevati su contenuti più densi. Questo rafforza il parsing dei documenti e le pipeline multimodali in Cortex AI. Ad esempio, con la funzione AI_COMPLETE, gli analisti possono applicare istruzioni in linguaggio naturale direttamente in SQL usando modelli come Sonnet 5.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
Sviluppare app di intelligenza artificiale più vicine ai tuoi dati sicuri: Usa Cortex Inference per sviluppare applicazioni enterprise agentiche interamente all’interno del perimetro di sicurezza Snowflake. Gli sviluppatori possono sfruttare nuove funzionalità come i livelli di impegno regolabili di Sonnet 5, che consentono al modello di bilanciare profondità di ragionamento e latenza per ogni task: impegno maggiore per i problemi complessi, minore per le chiamate rapide e di routine. Sonnet 5 valida inoltre il proprio lavoro tramite loop di auto-verifica integrati, garantendo un’operatività più autonoma con maggiore coerenza e minore supervisione.
Gli sviluppatori possono iniziare rapidamente utilizzando l’SDK di Anthropic, indirizzandolo al proprio endpoint Snowflake Cortex Inference, per un’integrazione fluida con il tooling Anthropic già noto.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Progettato per l’enterprise
Le aziende vogliono portare rapidamente in produzione l’Agentic AI. Con Claude Sonnet 5 di Anthropic, gli agenti AI possono gestire task complessi e di lunga durata con maggiore coerenza e supervisione ridotta, portando avanti il lavoro reale su larga scala.
Con più punti di accesso, da CoCo a Snowflake CoWork, Cortex AI Functions e Cortex Inference, i clienti possono adottare facilmente questa funzionalità e accelerare il percorso verso un’Agentic AI ad alto impatto, pronta per la produzione e su larga scala.
Scopri di più
Leggi il nostro annuncio di lancio allo Snowflake Summit 2026 di Snowflake CoWork, e scopri di più qui.
Leggi il nostro annuncio allo Snowflake Summit 2026 di Snowflake CoCo e scopri di più qui.
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Affermazioni riferite al futuro
Questo articolo contiene affermazioni riferite al futuro, incluse quelle relative a offerte di prodotto future, che non rappresentano un impegno a fornire tali offerte. I risultati e le offerte effettivi possono differire e sono soggetti a rischi e incertezze noti e ignoti. Fai riferimento al nostro più recente modulo 10‑Q per ulteriori informazioni.