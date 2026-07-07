Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité de Claude Sonnet 5, le tout dernier modèle d’Anthropic, sur Snowflake Cortex AI. En tant que partenaire de lancement d’Anthropic, nous assurons la disponibilité de Claude Sonnet 5 en private preview dès le jour de son lancement. Il est disponible dans le périmètre sécurisé de Snowflake pour une utilisation avec Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference et Snowflake CoWork.

Claude Sonnet 5

Claude Sonnet 5 est un modèle rapide, doté de puissantes capacités généralistes. Lors des tests, il obtient de bons résultats en codage, débogage, analyse approfondie et brainstorming. Sur de nombreuses tâches agentiques, il se rapproche de la qualité d’Opus, surtout avec des niveaux d’effort plus élevés. Il est plus agentique que Sonnet 4.6 ; il appelle davantage d’outils et exécute des boucles d’autovérification pour mener les tâches à bien. Le modèle exploite mieux la mémoire persistante, ce qui améliore l’exécution sur de longs horizons dans des environnements comme Snowflake CoCo.