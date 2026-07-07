Nous sommes ravis d’annoncer la disponibilité de Claude Sonnet 5, le tout dernier modèle d’Anthropic, sur Snowflake Cortex AI. En tant que partenaire de lancement d’Anthropic, nous assurons la disponibilité de Claude Sonnet 5 en private preview dès le jour de son lancement. Il est disponible dans le périmètre sécurisé de Snowflake pour une utilisation avec Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference et Snowflake CoWork.
Claude Sonnet 5
Claude Sonnet 5 est un modèle rapide, doté de puissantes capacités généralistes. Lors des tests, il obtient de bons résultats en codage, débogage, analyse approfondie et brainstorming. Sur de nombreuses tâches agentiques, il se rapproche de la qualité d’Opus, surtout avec des niveaux d’effort plus élevés. Il est plus agentique que Sonnet 4.6 ; il appelle davantage d’outils et exécute des boucles d’autovérification pour mener les tâches à bien. Le modèle exploite mieux la mémoire persistante, ce qui améliore l’exécution sur de longs horizons dans des environnements comme Snowflake CoCo.
Source : Anthropic, 30 juin 2026
Ce que vous pouvez faire avec Claude Sonnet 5 sur Snowflake
Sonnet 5 rejoint les principaux modèles d’IA dans Snowflake Cortex AI, pour répondre à un large éventail de cas d’usage en entreprise, le tout dans le périmètre de sécurité et de gouvernance de Snowflake. Avec Sonnet 5, les clients en preview peuvent :
Accélérer le développement avec Snowflake CoCo : l’agent de codage IA de Snowflake comprend vos données d’entreprise, votre gouvernance et vos workflows. Les équipes passent ainsi rapidement de l’idée à la production, sans rompre la confiance ni compromettre la mise à l’échelle. Avec Sonnet 5, CoCo offre un raisonnement plus efficace, une meilleure génération de code et la prise en charge de tâches agentiques complexes et longues, avec une capacité agentique proche d’Opus pour une fraction du coût. Il intègre une assistance contextualisée pour Snowflake directement dans CoCo Desktop, l’interface Snowsight, la CLI et les outils de développement locaux. Pour les data engineers, analystes et builders, il transforme le langage naturel en pipelines, analyses et agents d’IA prêts pour la production, réduisant des semaines de travaux d’intégration à quelques minutes, tout en restant gouverné, interopérable et adapté aux exigences de l’entreprise. Vous pouvez essayer Claude Sonnet 5 en preview avec la commande /model dans la CLI :
- Créer des agents personnels de travail avancés : Snowflake CoWork est l’agent personnel de travail de chaque professionnel du savoir. Dès le premier jour, il comprend vos données et votre activité, répond aux questions les plus complexes en s'appuyant sur des sources citées, puis exécute les tâches à la demande, selon une planification définie ou au sein des outils que vos équipes utilisent déjà. Chaque professionnel du savoir, quel que soit son niveau d’expertise technique, peut raisonner en profondeur sur les données d’entreprise structurées et non structurées, automatiser les tâches courantes et accélérer le passage des idées aux décisions, puis à l’action. Claude Sonnet 5 sur Snowflake Cortex AI étend cette base avec un raisonnement amélioré, une génération de code plus puissante et la prise en charge de workflows agentiques plus sophistiqués, en approchant la capacité d’Opus pour une fraction du coût. Les équipes peuvent ainsi créer des agents capables de résoudre des problèmes business multi‑étapes de plus en plus complexes, de façon économique et avec une mise à l’échelle maîtrisée. Avec Deep Research pour des investigations citées et multi‑sources, des automatisations proactives qui livrent synthèses et alertes avant même qu’on les demande, des compétences utilisateur réutilisables qui transforment le travail quotidien en processus reproductibles à l’échelle de l’organisation, et des connecteurs MCP qui permettent d’agir dans Gmail, Jira, Slack et Salesforce, le tout dans le périmètre de gouvernance de Snowflake, CoWork aide les organisations à convertir l’IA en résultats business mesurables.
Snowflake CoWork : L’agent personnel de travail de tout professionnel du savoir.
Analysez les données structurées et non structurées avec une précision inégalée : Cortex AI Functions simplifie la création de pipelines d’IA évolutifs sur des données d’entreprise multimodales avec SQL. Cortex AI Functions offre un traitement hautes performances à un coût inférieur à celui des pipelines d’IA orchestrés manuellement. Vous obtenez ainsi des insights fiables dans toute l’entreprise, tout en conservant les capacités de sécurité et de gouvernance qui font la réputation de Snowflake. Sonnet 5 repousse les limites des tâches de vision, notamment l’extraction de données précises à partir de graphiques, de tableaux et de figures scientifiques. Sa précision d’analyse documentaire atteint la qualité d’Opus, avec une grande exactitude sur de vrais documents financiers et médicaux, en particulier lorsque l’effort est plus élevé sur des contenus plus denses. Cela renforce l’analyse documentaire et les pipelines multimodaux dans Cortex AI. Par exemple, avec la fonction AI_COMPLETE, les analystes peuvent appliquer des instructions en langage naturel directement dans leurs requêtes SQL à l’aide de modèles comme Sonnet 5.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
Créer des applications d’IA au plus près de vos données sécurisées : utilisez Cortex Inference pour créer des applications d’entreprise agentiques entièrement dans le périmètre de sécurité de Snowflake. Les développeurs peuvent tirer parti de nouvelles capacités comme les niveaux d’effort ajustables de Sonnet 5, qui permettent au modèle d’arbitrer entre profondeur du raisonnement et latence selon la tâche : effort plus élevé pour les problèmes complexes, plus faible pour les appels rapides et courants. Sonnet 5 valide également son propre travail grâce à des boucles d’autovérification intégrées, pour un fonctionnement plus autonome, avec davantage de constance et moins de supervision.
Les développeurs peuvent démarrer rapidement avec le SDK Anthropic en le faisant pointer vers leur endpoint Snowflake Cortex Inference, pour une intégration fluide avec les outils Anthropic qu’ils connaissent déjà.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Conception pensée pour l’entreprise
Les entreprises veulent mettre rapidement l’IA agentique en production. Avec Claude Sonnet 5 d’Anthropic, les agents peuvent prendre en charge des tâches complexes et longues avec plus de constance et moins de supervision, pour faire avancer le vrai travail et le faire évoluer à grande échelle.
Avec plusieurs points d’entrée, de CoCo à Snowflake CoWork, Cortex AI Functions et Cortex Inference, les clients peuvent adopter facilement cette capacité et accélérer leur trajectoire vers une IA agentique à fort impact, prête pour la production et conçue pour la mise à l’échelle.
En savoir plus
Lisez notre annonce de lancement du Snowflake Summit 2026 pour Snowflake CoWork (en anglais), et découvrez-en davantage ici.
Consultez notre annonce du Snowflake Summit 2026 consacrée à Snowflake CoCo, et découvrez-en plus ici.
Tirez des insights de vos données structurées et non structurées avec Snowflake CoWork grâce à ce guide de démarrage rapide (en anglais).
Déclarations prévisionnelles
Cet article contient des déclarations prévisionnelles, notamment de futures offres de produits. Il ne constitue en aucun cas un engagement à fournir des offres de produits. Les offres et résultats réels peuvent varier et faire l’objet de risques connus et inconnus, ainsi que d’incertitudes. Découvrez notre dernier 10‑Q pour en savoir plus.