Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von Claude Sonnet 5, dem neuesten Modell von Anthropic, auf Snowflake Cortex AI bekannt zu geben. Als Launch-Partner von Anthropic bieten wir die Verfügbarkeit von Claude Sonnet 5 am selben Tag in Private Preview an. Es ist innerhalb des sicheren Snowflake-Perimeters für die Nutzung mit Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference und Snowflake CoWork verfügbar.

Claude Sonnet 5

Claude Sonnet 5 ist ein schnelles Modell mit starken allgemeinen Fähigkeiten. In Tests zeigt es eine gute Performance bei der Programmierung, beim Debugging, bei tiefgehenden Analysen und beim Brainstorming. Und bei vielen Agentic-Tasks erreicht es nahezu Opus-Qualität, insbesondere bei höheren Aufwandsstufen. Es ist stärker agentic als Sonnet 4.6; es ruft mehr Tools auf und führt Selbstverifizierungsschleifen aus, um Tasks abzuschließen. Das Modell nutzt den persistenten Speicher besser, was die Ausführung über lange Zeiträume in Umgebungen wie Snowflake CoCo verbessert.