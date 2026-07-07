Wir freuen uns, die Verfügbarkeit von Claude Sonnet 5, dem neuesten Modell von Anthropic, auf Snowflake Cortex AI bekannt zu geben. Als Launch-Partner von Anthropic bieten wir die Verfügbarkeit von Claude Sonnet 5 am selben Tag in Private Preview an. Es ist innerhalb des sicheren Snowflake-Perimeters für die Nutzung mit Snowflake CoCo, Cortex Agents, Cortex AI Functions, Cortex Inference und Snowflake CoWork verfügbar.
Claude Sonnet 5
Claude Sonnet 5 ist ein schnelles Modell mit starken allgemeinen Fähigkeiten. In Tests zeigt es eine gute Performance bei der Programmierung, beim Debugging, bei tiefgehenden Analysen und beim Brainstorming. Und bei vielen Agentic-Tasks erreicht es nahezu Opus-Qualität, insbesondere bei höheren Aufwandsstufen. Es ist stärker agentic als Sonnet 4.6; es ruft mehr Tools auf und führt Selbstverifizierungsschleifen aus, um Tasks abzuschließen. Das Modell nutzt den persistenten Speicher besser, was die Ausführung über lange Zeiträume in Umgebungen wie Snowflake CoCo verbessert.
Quelle: Anthropic, 30. Juni 2026
Was Sie mit Claude Sonnet 5 auf Snowflake tun können
Sonnet 5 ergänzt führende KI-Modelle in Snowflake Cortex AI und ermöglicht eine breite Palette an Unternehmens-Use-Cases – vollständig innerhalb des Sicherheits- und Governance-Perimeters von Snowflake. Mit Sonnet 5 können Preview-Kunden:
Die Entwicklung mit Snowflake CoCo beschleunigen: Der KI-Programmieragent von Snowflake versteht Ihre Unternehmensdaten, Governance und Workflows, sodass Teams schnell von der Idee zur Produktion gelangen können, ohne das Vertrauen zu beeinträchtigen oder die Skalierbarkeit zu beeinflussen. Mit Sonnet 5 ermöglicht CoCo stärkeres Reasoning, Code-Generierung und Unterstützung für komplexe, lang laufende Agentic-Tasks – und erreicht dabei nahezu Agentic-Fähigkeiten auf Opus-Niveau zu einem Bruchteil der Kosten. Es bringt Snowflake-spezifische Unterstützung direkt in CoCo Desktop, die Snowsight-Benutzeroberfläche, die CLI und lokale Entwicklungstools. Für Data Engineers, Analyst:innen und Entwickler:innen verwandelt es natürliche Sprache in produktionsreife Pipelines, Analytics und KI-Agenten, wodurch wochenlange Integrationsarbeit auf Minuten reduziert wird, während alles kontrolliert, interoperabel und unternehmenstauglich bleibt. Sie können Claude Sonnet 5 in Preview mit dem Befehl /model in der CLI ausprobieren:
- Fortschrittliche persönliche Agenten erstellen: Snowflake CoWork ist der persönliche Agent für alle Knowledge Worker. Er versteht Ihre Daten und Ihre Arbeit vom ersten Tag an, beantwortet schwierige „Warum“-Fragen mit zitierter Recherche und führt die Arbeit bei Bedarf, nach Zeitplan und über die Tools hinweg aus, die Ihr Unternehmen bereits nutzt. Alle Knowledge Worker können unabhängig von ihrem technischen Fachwissen tiefgehende Überlegungen zu strukturierten und unstrukturierten Unternehmensdaten anstellen, Routine-Tasks automatisieren und den Weg von der Idee über die Entscheidung bis hin zur Umsetzung beschleunigen. Claude Sonnet 5 auf Snowflake Cortex AI erweitert diese Grundlage durch verbessertes Reasoning, stärkere Code-Generierung und Unterstützung für anspruchsvollere Agentic-Workflows – und erreicht dabei nahezu Opus-Niveau zu einem Bruchteil der Kosten. Dies ermöglicht es Teams, Agenten zu erstellen, die zunehmend komplexe, mehrstufige Geschäftsprobleme wirtschaftlich und in großem Maßstab bewältigen. Mit Deep Research für zitierte Untersuchungen aus mehreren Quellen, proaktiven Automatisierungen, die Briefings und Warnmeldungen liefern, bevor jemand danach fragt, wiederverwendbaren User Skills, die alltägliche Arbeit in wiederholbare Prozesse im gesamten Unternehmen verwandeln, und MCP-Konnektoren, die Aktionen in Gmail, Jira, Slack und Salesforce ermöglichen – alles innerhalb des Governance-Perimeters von Snowflake – hilft CoWork Unternehmen dabei, KI in messbare Geschäftsergebnisse zu verwandeln.
Snowflake CoWork: Ein persönlicher Agent für alle Knowledge Worker.
Strukturierte und unstrukturierte Daten mit beispielloser Präzision analysieren: Cortex AI Functions erleichtern den Aufbau skalierbarer KI-Pipelines für multimodale Unternehmensdaten mithilfe von SQL. Cortex AI Functions bieten High-Performance-Verarbeitung zu geringeren Kosten als manuell orchestrierte KI-Pipelines. Dadurch entstehen vertrauenswürdige Einblicke im gesamten Unternehmen – bei gleichzeitigem Erhalt der Sicherheits- und Governance-Fähigkeiten, für die Snowflake bekannt ist. Sonnet 5 legt die Messlatte für Vision-Tasks höher, einschließlich der Extraktion präziser Daten aus Diagrammen, Tabellen und wissenschaftlichen Abbildungen. Die Genauigkeit beim Parsen von Dokumenten erreicht Opus-Qualität mit hoher Präzision bei echten Finanz- und medizinischen Dokumenten, insbesondere bei höherem Aufwand für dichtere Inhalte. Dies stärkt das Parsen von Dokumenten und multimodale Pipelines in ganz Cortex AI. Mit der Funktion AI_COMPLETE können Analyst:innen beispielsweise Anweisungen in natürlicher Sprache direkt in SQL anwenden und dabei Modelle wie Sonnet 5 nutzen.
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
KI-Anwendungen näher an Ihren sicheren Daten entwickeln: Nutzen Sie Cortex Inference, um agentenbasierte Unternehmensanwendungen vollständig innerhalb des Sicherheitsperimeters von Snowflake zu entwickeln. Entwickler:innen können von neuen Funktionen wie den anpassbaren Aufwandsstufen von Sonnet 5 profitieren, die es dem Modell ermöglichen, die Tiefe des Reasonings gegen die Latenz pro Task abzuwägen – höherer Aufwand für komplexe Probleme, geringerer für schnelle, routinemäßige Aufrufe. Sonnet 5 validiert zudem seine eigene Arbeit durch integrierte Selbstverifizierungsschleifen, was einen autonomeren Betrieb mit größerer Konsistenz und weniger Überwachung ermöglicht.
Entwickler:innen können mit dem Anthropic SDK schnell loslegen, indem sie es auf ihren Snowflake Cortex Inference-Endpunkt verweisen, was eine nahtlose Integration mit vertrauten Anthropic-Tools ermöglicht.
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
Für Unternehmen konzipiert
Unternehmen wollen Agentic AI schnell in die Produktion überführen. Mit Claude Sonnet 5 von Anthropic können Agenten komplexe, lang laufende Tasks mit größerer Konsistenz und reduzierter Überwachung bewältigen und so echte Arbeit in großem Maßstab vorantreiben.
Mit mehreren Einstiegspunkten von CoCo über Snowflake CoWork und Cortex AI Functions bis hin zu Cortex Inference können Kunden diese Funktion problemlos übernehmen und ihren Weg zu hochwirksamer, produktionsreifer Agentic AI in großem Maßstab beschleunigen.
Hier mehr erfahren
Lesen Sie unsere Launch-Ankündigung vom Snowflake Summit 2026 zu Snowflake CoWork, und erfahren Sie hier mehr darüber.
Lesen Sie unsere Ankündigung zum Snowflake Summit 2026 für Snowflake CoCo und erfahren Sie hier mehr darüber.
Gewinnen Sie mit Snowflake CoWork über diesen Quickstart Einblicke aus strukturierten und unstrukturierten Daten.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Dieser Artikel enthält zukunftsgerichtete Aussagen, unter anderem zu künftigen Produktangeboten, die keine Zusicherung darstellen, dass diese Angebote tatsächlich bereitgestellt werden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Angebote können abweichen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen 10-Q-Bericht.