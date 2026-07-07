Anthropicの最新モデルであるClaude Sonnet 5が、Snowflake Cortex AIで利用可能になったことをお知らせできることを大変嬉しく思います。SnowflakeはAnthropicのローンチパートナーとして、Claude Sonnet 5をリリース同日にプライベートプレビューで提供します。セキュアなSnowflakeの境界内で、Snowflake CoCo、Cortex Agents、Cortex AI関数、Cortex推論、Snowflake CoWorkと組み合わせて利用できます。
Claude Sonnet 5
Claude Sonnet 5は、強力な汎用機能を備えた高速なモデルです。テストでは、コーディング、デバッグ、詳細な分析、ブレインストーミングにおいて優れたパフォーマンスを示しています。また、多くのエージェントタスクにおいて、特に高いエフォートレベルではOpusレベルの品質に近づいています。Sonnet 4.6よりもエージェント機能が強化されており、より多くのツールを呼び出し、自己検証ループを実行してタスクを完了します。このモデルは永続メモリをより有効に活用し、Snowflake CoCoのような環境での長期的な実行を改善します。
出典：Anthropic、2026年6月30日
Snowflake上のClaude Sonnet 5で可能なこと
Sonnet 5がSnowflake Cortex AIの主要なAIモデルに加わることで、Snowflakeのセキュリティおよびガバナンス境界内で、幅広いエンタープライズユースケースを実現できます。Sonnet 5を使用することで、プレビューをご利用のお客様は以下のことが可能になります。
Snowflake CoCoによる開発のスピードアップ：SnowflakeのAIコーディングエージェントは、お客様のエンタープライズデータ、ガバナンス、ワークフローを理解します。これにより、チームは信頼性を損なったり規模に影響を与えたりすることなく、アイデアから本番環境への移行を迅速に行うことができます。Sonnet 5により、CoCoはより強力な推論、コード生成、複雑で長期的なエージェントタスクのサポートを実現し、わずかなコストでOpusレベルのエージェント機能に近づきます。これにより、Snowflakeを認識する支援機能が、CoCo Desktop、Snowsightインターフェイス、CLI、ローカル開発ツールに直接もたらされます。データエンジニア、アナリスト、ビルダー向けに、自然言語を本番環境対応のパイプライン、アナリティクス、AIエージェントに変換することによって、ガバナンス、相互運用性、エンタープライズレベルの品質を維持しながら、数週間かかっていたグルーワークを数分に短縮できます。CLI内の/modelコマンドを使用して、プレビュー版のClaude Sonnet 5をお試しいただけます。
- 高度なパーソナルワークエージェントの構築：Snowflake CoWorkは、すべてのナレッジワーカー向けのパーソナルワークエージェントです。導入初日からデータと業務を理解し、引用元の調査を伴う難しい「なぜ」という質問に答え、ビジネスですでに使用しているツール全体で、オンデマンドまたはスケジュールに従って業務を実行します。技術的な専門知識の有無にかかわらず、すべてのナレッジワーカーが、構造化および非構造化エンタープライズデータについて深く推論できます。ルーティンタスクを自動化し、アイデアから意思決定、そしてアクションに至るまでのプロセスを加速させます。Snowflake Cortex AI上のClaude Sonnet 5は、強化された推論、より強力なコード生成、より高度なエージェントワークフローのサポートによってこの基盤を拡張し、わずかなコストでOpusレベルの機能に近づきます。これにより、チームはますます複雑化するマルチステップのビジネス課題に、経済的かつ大規模に対処するエージェントを構築できます。引用元を明記したマルチソース調査を行うDeep Research、要求される前に概要やアラートを配信するプロアクティブな自動化、日常業務を組織全体で反復可能なプロセスに変える再利用可能なユーザースキル、Gmail、Jira、Slack、Salesforce全体でのアクションを可能にするMCPコネクタなど、すべてSnowflakeのガバナンス境界内で提供される機能を活用し、CoWorkは組織がAIを測定可能なビジネス成果に変えるように支援します。
Snowflake CoWork：すべてのナレッジワーカー向けのパーソナルワークエージェント
構造化データと非構造化データを非常に高精度で分析：Cortex AI関数を使用すると、SQLを使用してマルチモーダルなエンタープライズデータ全体にスケーラブルなAIパイプラインを簡単に構築できます。Cortex AI関数は、手動でオーケストレーションされたAIパイプラインよりも低コストで高性能な処理を実現し、Snowflakeならではのセキュリティとガバナンスの機能を維持しながら、企業全体で信頼性の高いインサイトを獲得できます。Sonnet 5は、チャート、表、科学的な図表からの正確なデータの抽出など、ビジョンタスクの基準を引き上げます。そのドキュメント解析精度はOpusの品質に達しており、実際の財務および医療ドキュメントにおいて、特に密度の高いコンテンツに高い負荷をかけた場合に高い精度を発揮します。これにより、Cortex AI全体でドキュメント解析とマルチモーダルパイプラインが強化されます。たとえば、AI_COMPLETE関数を使用すると、アナリストはSonnet 5などのモデルを使用して、SQLで直接自然言語の指示を適用できます。
SELECT AI_COMPLETE(
'claude-sonnet-5',
PROMPT('Review the following financial filing and summarize key revenue trends, margin changes, and any notable risk factors mentioned: {0}', my_table.filing)) FROM my_table
セキュアなデータの近くでAIアプリケーションを構築：Cortex推論を使用すると、Snowflakeのセキュリティ境界内でエージェント型のエンタープライズアプリケーションを構築できます。開発者は、Sonnet 5の調整可能なエフォートレベルなどの新機能を活用し、タスクごとに推論の深さとレイテンシーのトレードオフをモデルに行わせることができます。複雑な問題には高いエフォートを、高速でルーチンな呼び出しには低いエフォートを設定します。また、Sonnet 5は組み込みの自己検証ループを通じて自身の作業を検証するため、より高い一貫性と少ない監視で、より自律的な運用が可能になります。
開発者は、Anthropic SDKをSnowflake Cortex推論エンドポイントに向けることで迅速に開始でき、使い慣れたAnthropicツールとのシームレスな統合が可能になります。
import httpx
import anthropic
token = <snowflake_access_token>
http_client = httpx.Client(
headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
verify=False, # Disable SSL verification for internal endpoints
)
client = anthropic.Anthropic(
api_key="not-used", # Required but overridden by Bearer auth
base_url="https://<snowflake_account_url>.snowflakecomputing.com/api/v2/cortex",
http_client=http_client,
default_headers={"Authorization": f"Bearer {token}"},
)
response = client.messages.create(
model="claude-sonnet-5",
max_tokens=1024,
messages=[
{
"role": "user",
"content": "Pull the latest usage and billing details for customer ACME-4921 and flag anything unusual.",
}
],
)
print(response.content[0].text)
設計段階からエンタープライズに対応
企業は、エージェント型AIを本番環境に迅速に移行したいと考えています。AnthropicのClaude Sonnet 5を使用すると、エージェントは複雑で長期的なタスクをより高い一貫性と少ない監視で処理できるようになり、実際の業務を大規模に推進できます。
CoCoからSnowflake CoWork、Cortex AI関数、Cortex推論に至る複数のエントリポイントにより、お客様はこの機能を簡単に導入し、影響力の大きい本番環境対応のエージェント型AIを大規模に実現するまでの道のりを加速できます。
詳細情報
Snowflake CoWorkのSnowflake Summit 2026ローンチ発表については、こちらをご確認ください。
Snowflake Summit 2026でのSnowflake CoCoに関する発表をお読みいただき、詳細についてはこちらをご確認ください。
このクイックスタートで、Snowflake CoWorkを使用して構造化データおよび非構造化データからインサイトを獲得する方法をご確認ください。
将来の見通しに関する記述
このページには、Snowflakeが将来提供する製品に関する記述を含め、将来の見通しに関する記述が含まれていますが、これはいかなる製品の提供も約束するものではありません。実際の成果や提供物は異なる可能性があり、既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受けます。詳細については、最新の四半期報告書（10-Q）をご覧ください。