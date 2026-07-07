Anthropicの最新モデルであるClaude Sonnet 5が、Snowflake Cortex AIで利用可能になったことをお知らせできることを大変嬉しく思います。SnowflakeはAnthropicのローンチパートナーとして、Claude Sonnet 5をリリース同日にプライベートプレビューで提供します。セキュアなSnowflakeの境界内で、Snowflake CoCo、Cortex Agents、Cortex AI関数、Cortex推論、Snowflake CoWorkと組み合わせて利用できます。

Claude Sonnet 5

Claude Sonnet 5は、強力な汎用機能を備えた高速なモデルです。テストでは、コーディング、デバッグ、詳細な分析、ブレインストーミングにおいて優れたパフォーマンスを示しています。また、多くのエージェントタスクにおいて、特に高いエフォートレベルではOpusレベルの品質に近づいています。Sonnet 4.6よりもエージェント機能が強化されており、より多くのツールを呼び出し、自己検証ループを実行してタスクを完了します。このモデルは永続メモリをより有効に活用し、Snowflake CoCoのような環境での長期的な実行を改善します。