Travelpass가 여행자들에게 절반의 비용으로 맞춤형 경험을 제공하는 여정

떠나는 행위가 어떻게 사람들을 하나로 모을 수 있는지, 그리고 그것이 어떻게 우리의 가장 가까운 관계를 강화하고 다른 사람들에 대한 이해를 확장할 수 있는지 한 번 생각해본 적이 있나요?

유타에 본사를 둔 여행 경험 플랫폼 Travelpass는 탐색을 통해 공통의 지점을 발견하는 것이라는 아이디어를 기반으로 구축되었습니다. 회사는 여행자들이 자신들의 여행 욕구를 충족시킬 수 있도록 최고의 호텔과 여행 경험을 연결해 주며, 점점 더 커져가는 전 세계 여행자 커뮤니티에서 제공하는 정보가 풍부하고 큐레이션된 콘텐츠를 통해 그들에게 영감을 줍니다.

이러한 비전을 실현하기 위해 Travelpass는 호텔 인벤토리 및 가격부터 레스토랑 추천, 관광 명소 예약까지 끊임없이 변화하는 다양한 정보를 관리합니다. 데이터 아키텍트 David Webb는 “데이터는 비즈니스의 생명선입니다. 데이터가 우리 DNA의 일부가 아니었다면, 우리가 원하는 대로 커뮤니티가 서로 공유할 수 있는 플랫폼을 만들 수 없었을 것입니다. 이를 위해 Snowflake는 필수적입니다.”

높은 유지 관리 비용과 충돌에 취약한 시스템이라는 문제와 씨름하던 이 회사는 견고하면서도 사용하기 쉬운 데이터 플랫폼을 찾아 Snowflake를 선택했습니다. 이 플랫폼은 데이터 거버넌스와 비용 관리 측면에서 안심할 수 있게 해주고, AI의 강력한 기능을 활용하는 데 도움이 되었습니다.