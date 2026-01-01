고객 사례
Travelpass가 여행자들에게 절반의 비용으로 맞춤형 경험을 제공하는 여정
Databricks에서 Snowflake로 전환한 후, Travelpass는 더 많은 사람들이 데이터를 활용하여 효율성을 높이고, 풍부한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내리며, 전 세계 여행객들에게 더욱 맞춤화된 경험을 제공할 수 있도록 지원하고 있습니다.
주요 성과:
65%
이전 플랫폼인 Databricks에서 Snowflake로 전환하여 65%의 비용 절감
350%
Snowflake Dynamic Table 을 통해 사업부에 데이터를 전달하는 효율성이 350% 향상됨
업종Travel & Hospitality
위치South Jordan, Utah
강력한 데이터 파운데이션을 위한 티켓
떠나는 행위가 어떻게 사람들을 하나로 모을 수 있는지, 그리고 그것이 어떻게 우리의 가장 가까운 관계를 강화하고 다른 사람들에 대한 이해를 확장할 수 있는지 한 번 생각해본 적이 있나요?
유타에 본사를 둔 여행 경험 플랫폼 Travelpass는 탐색을 통해 공통의 지점을 발견하는 것이라는 아이디어를 기반으로 구축되었습니다. 회사는 여행자들이 자신들의 여행 욕구를 충족시킬 수 있도록 최고의 호텔과 여행 경험을 연결해 주며, 점점 더 커져가는 전 세계 여행자 커뮤니티에서 제공하는 정보가 풍부하고 큐레이션된 콘텐츠를 통해 그들에게 영감을 줍니다.
이러한 비전을 실현하기 위해 Travelpass는 호텔 인벤토리 및 가격부터 레스토랑 추천, 관광 명소 예약까지 끊임없이 변화하는 다양한 정보를 관리합니다. 데이터 아키텍트 David Webb는 “데이터는 비즈니스의 생명선입니다. 데이터가 우리 DNA의 일부가 아니었다면, 우리가 원하는 대로 커뮤니티가 서로 공유할 수 있는 플랫폼을 만들 수 없었을 것입니다. 이를 위해 Snowflake는 필수적입니다.”
높은 유지 관리 비용과 충돌에 취약한 시스템이라는 문제와 씨름하던 이 회사는 견고하면서도 사용하기 쉬운 데이터 플랫폼을 찾아 Snowflake를 선택했습니다. 이 플랫폼은 데이터 거버넌스와 비용 관리 측면에서 안심할 수 있게 해주고, AI의 강력한 기능을 활용하는 데 도움이 되었습니다.
“Snowflake라는 든든한 파트너가 있기 때문에, AI 세상에서 낙오될지도 모른다는 생각이 전혀 들지 않습니다. AI 기술이 빠르게 변화하고 있지만, 언제라도 뛰어들어 성장할 수 있는 강력한 토대가 마련되어 있다는 걸 알고 있으니까요.”
David Webb
주요 내용
- 시스템 간소화로 신뢰성과 생태계 안정성 향상: 사용자 편의성에 중점을 둔 Snowflake는 이전의 유지보수가 까다로운 시스템에서 발생하던 많은 노동 집약적인 디버깅을 해소하는 동시에, Snowflake Professional Services를 통해 원활한 마이그레이션 경험도 제공했습니다.
- 분석 제공 개선을 위한 데이터 처리 민주화: Dynamic Tables의 사용 편의성과 유연성 덕분에 Travelpass의 데이터 엔지니어링 활동에 대한 접근성이 높졌으며, 이를 통해 팀은 비즈니스 부서에 데이터를 제공하는 효율성을 350% 이상 향상시킬 수 있었습니다.
- 혁신을 촉진하기 위한 견고한 토대와 AI 도구 제공: Cortex AI를 통해 내장형 AI 기능의 카탈로그가 지속 확장됨에 따라 Snowflake는 Travelpass가 목표를 달성하기 위한 도구를 제공합니다.
데이터 손실, 시스템 충돌 및 복잡성 극복
Travelpass가 Snowflake로 전환한 이유 중 하나로, Travelpass 데이터 아키텍트인 David Webb는 "우리는 무엇을 만들지보다는 어떻게 만들지에 많은 시간을 할애하고 있었기 때문입니다."라고 말합니다. 이전의 노동 집약적인 플랫폼을 사용했을 때는 팀에서 주력 업무보다 오류를 디버깅하고 실패한 작업을 해결해야 하는 일이 자주 발생했으며, 그 과정에서 작은 변경 하나만으로도 전체 시스템이 다운되는 경우가 종종 있었습니다.
그는 회사 광고에 대한 인사이트가 포함된 데이터 세트에서 일부 항목들이 누락된 경우가 있었던 것을 기억합니다. "어느 날 아침에 일어났을 때, 마케팅 팀에서 '이게 무슨 일이죠?'라고 말하던 게 기억나요."라고 그는 설명합니다.
Webb의 팀은 파일 이름에 문제가 있다는 사실을 깨닫기까지 며칠 동안 조사에 참여했습니다. “특정 어휘 순으로 이름을 지정해야 했습니다. 그렇지 않으면 시스템이 이를 확인할 수 없었을 것입니다.”라고 말합니다. “끊임없이 작은 변경 사항들을 적용해야 했습니다. 그건 해결하는 데에 며칠이 걸릴 정도로 끔찍한 문제였어요.”
또한 팀은 메모리 문제에 자주 직면하거나, 데이터 세트에 새로운 열을 추가하는 간단한 수정만으로 시스템이 다운되면 전체 시스템을 재시작해야 했습니다.
“Snowflake는 단순한 솔루션이 아닌 파트너십으로 다가왔고, 그 약속대로 훌륭한 파트너십을 이어가고 있습니다. Snowflake로 전환한 건 정말이지 탁월한 선택이었습니다.”
David Webb
인력 증가를 통해 3배의 효율성 향상 실현
거의 즉시, Travelpass는 진정한 협업의 이점을 발견했고, 약 45일이라는 촉박한 기한 내에 마이그레이션 프로세스를 간소화하기 위해 Snowflake Professional Service를 요청했습니다. Webb는 이렇게 말합니다. Snowflake Professional Service team과 함께 일하는 것은 놀라웠습니다. "그들과 이야기하면, 그들이 자신이 무엇을 하고 있는지 알기 때문에 일을 맡기고 잘 해낼 것이라고 신뢰할 수 있다는 것을 이해하게 됩니다."
30TB의 데이터와 134개의 파이프라인 및 프로세스를 원활하게 전환하는 데에 단 6주가 걸렸습니다. 그리고 이를 실현하는 과정에서 비즈니스를 방해할 필요가 없었습니다.”라고 Webb는 말합니다. “그게 바로 Snowflake 시스템의 강력함을 보여주는 증거”라고 덧붙였습니다.
이제 Travelpass는 이전 플랫폼의 불투명한 시스템에서는 어려웠던 지출에 대한 명확한 가시성을 확보했습니다. Travelpass는 마이그레이션을 빠르게 완료한 후 Snowflake 이전 지출 대비 비용을 절반으로 절감했다는 사실을 확인했습니다.
65%
Databricks에서 Snowflake로 전환하여 달성한 비용 절감
그리고 Snowflake의 사용 편의성과 접근성 덕분에 Webb는 “데이터 엔지니어가 아닌 일반 사용자들도 정말 의미 있는 방식으로 신속하게 Snowflake 데이터에 기여하고 있습니다.”라고 말합니다. 예를 들어, 간단한 SQL 구문으로 선언적으로 생성할 수 있는 Dynamic Table과 같은 기능을 통해 파이프라인 구축에 따른 복잡성을 크게 줄였습니다. 추가적인 오케스트레이션, 관리, 상당한 시간의 코드 작성이 필요한 Databricks의 Delta Live Table과는 달리, Dynamic Table은 백엔드 엔지니어, 분석가는 물론 SQL에 조금이라도 경험이 있는 조직 구성원이라면 운용에 참여할 수 있도록 했습니다.
이 기능은 매우 효과적이어서 회사는 Snowflake 마이그레이션을 완료한 후 1주 이내에 130개 이상의 Dynamic Table을 프로덕션 환경에 제공했습니다. Travelpass는 이 기능 덕분에 사업부로의 데이터 전달이 약 350% 더 효율적으로 이루어졌고, 팀이 일주일에 처리할 수 있는 코드 최적화 작업도 4배 늘어났다고 추정합니다.
“Dynamic Tables를 활용하면 가치 있는 결과물이 하루 만에 만들어집니다. 그리고 다시 말하지만, 이제는 구축하는 방법이 아니라 구축하는 대상에 더 집중하고 있습니다."
David Webb
목표를 향해 가는 길 — 비전과 AI로
어떤 것을 만들지에 대해 말씀드리면, Travelpass는 이제 AI의 힘을 바탕으로 고객에게 맞춤형 여행 경험을 제공하는 무한한 기회를 탐험하고자 합니다. 그러나 이러한 비전은 LLM을 프롬프트하는 것 이상으로 작용합니다. “3일 간의 도쿄 여행 계획을 제시해 주세요.” 이에 대한 결과는 충분할 수 있지만, 개별 여행자의 독특한 특성을 반영하지 않습니다. 예를 들어, 여행자의 관심사, 이동 방식, 선호하는 숙소 유형, 전 세계의 만두를 맛보고자 하는 욕구나 거리 예술에 대한 취향 등은 반영되지 않습니다.
Cortex AI 도구와 기능이 Snowflake에 직접 통합되어 점점 더 확장됨에 따라, Travelpass는 자사의 비전을 실현할 수 있는 방법을 쉽게 확인할 수 있습니다. “팀은 ‘어떻게 AI 를 만들지?’라고 앉아서 고민하지 않습니다. 이제 Cortex AI를 사용하여 다른 것을 만들 수 있는 방법에 대한 질문에 답할 수 있습니다.”라고 Webb는 말합니다. “그리고 팀에서 이를 활성화하면 모든 것이 변화합니다."
회사가 탐험가 커뮤니티를 확장하고 데이터 저장소를 심화시키면서, 궁극적으로는 모든 이들의 세련된 여행 친구가 되기를 희망합니다. 그 친구는 "거기에 가봤고, 그걸 경험했으며, 최고급 레스토랑에서 식사하고, 숨겨진 보석 같은 맛집을 발견한" 그런 친구입니다. 여행자들에게 계획의 스트레스를 덜어주고 잊을 수 없는 여행을 만들 수 있는 독특한 조언과 맞춤형 추천을 제공하는 것을 목표로 합니다. Webb는 "그들이 여행에서 더 많은 것을 얻는 것뿐만 아니라, 삶에서 더 많은 것을 얻을 수 있도록" 한다고 말합니다.