Apache Iceberg™는 상호 운용 가능한 스토리지의 업계 표준 형식으로서 그 위상을 지속적으로 강화해 오고 있습니다. 지난해 6월 오픈소스 커뮤니티의 성과로 공개된 최신 Iceberg v3 테이블 사양은 업계를 대표하는 최상위 스토리지 형식으로서의 Iceberg의 입지를 한층 더 공고히 했습니다. 그리고 이제 Iceberg v3 지원이 Snowflake에서 공개 미리보기(PuPr)로 제공됩니다.

이 글에서는 Snowflake의 뛰어난 성능을 기반으로 최신 주요 사용 사례를 구현할 수 있게 해주는 Iceberg v3 지원이, 개방적이고 상호 운용 가능한 데이터 전략을 한 단계 더 발전시키는 데 어떤 의미를 갖는지 살펴봅니다. Snowflake 관리형 또는 외부 관리형 Apache Iceberg™ 테이블을 표준으로 사용하고 있다면 이제 공개 미리보기(PuPr)를 통해 다양한 기능을 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 행 계보와 선언적 단순성을 기반으로 복잡한 변경 데이터 캡처(CDC) 파이프라인을 구현할 수 있으며, 구조화된 쿼리 성능을 가진 유연한 반정형 데이터 유형인 variant를 사용할 수 있습니다. 또한 Snowflake는 삭제 벡터, 기본값, 지리 공간 데이터(geometry 및 geography) 및 나노초 단위의 타임스탬프도 지원함으로써 더 많은 사용 사례를 가능하게 합니다.

Iceberg v3는 최신 사용 사례를 지원하는 테이블 형식의 강력한 신규 기능을 제공하지만, 진정한 엔터프라이즈 도입을 위해서는 통합 거버넌스, 보안 및 비즈니스 연속성 제어를 지원하는 플랫폼이 필수적입니다. 이 글에서는 Horizon Catalog를 기반으로 하는 Snowflake AI 데이터 클라우드가 개방적이고 상호 운용 가능한 레이크하우스를 위해 안전하고 일관되며 가용성이 높은 플랫폼을 제공함으로써, v3 테이블 도입 첫날부터 프로덕션 환경에서 활용할 수 있도록 지원하는 방법도 함께 소개합니다.

Iceberg v3 지원에 대한 기술 세부 사항은 공식 설명서를 확인하거나 가이드를 활용하여 직접 실습해 보시기 바랍니다.

행 계보로 구현하는 변경 데이터 캡처(CDC)

Iceberg v3는 행 계보 메타데이터를 네이티브로 지원합니다. 이전 버전에서는 테이블 변경 사항이 레코드 추가, 삭제, 업데이트 중 무엇에 해당하는지 판별할 수 있는 명확하고 공통된 기준이 없었기 때문에 CDC 활용이 매우 제한적이거나 사실상 구현이 불가능했습니다. 이제 v3 Iceberg 테이블에 대한 쓰기 작업에는 행 계보가 필수로 포함되며, 이를 통해 어떤 레코드에 어떤 변경이 이루어졌는지 일관되게 파악할 수 있습니다.