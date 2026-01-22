엔터프라이즈 환경을 위한 실전 비즈니스 연속성 및 재해 복구 전략

이런 상황을 한 번 떠올려 보세요. 회계 분기 마지막 주입니다. 영업 팀은 막바지 계약을 성사시키고 있고, 재무 팀은 이사회에 제출할 보고서를 준비하고 있으며 마케팅 팀은 다음 분기 예산을 수립하기 위해 캠페인 성과를 분석하고 있습니다. 그런데 화요일 오후 4시, 클라우드 공급자 측의 장애로 인해 분석 플랫폼이 갑자기 먹통이 됩니다.

많은 조직에 이러한 시나리오는 가정이 아닌, 반복되는 악몽에 가깝습니다. Snowflake의 CEO인 Sridhar Ramaswamy가 최근 블로그 게시물에서 지적했듯이, 재해 복구는 오늘날처럼 서로 긴밀하게 연결되고 빠르게 움직이는 디지털 경제 환경에서 선택이 아니라 필수입니다. 겉보기에는 고립된 단일 사고처럼 보일지라도, 수천 개의 애플리케이션과 서비스 전반에 연쇄적인 영향을 미치며 업무 프로세스를 중단시키고 중요한 비즈니스 의사 결정을 지연시킬 수 있습니다.

그럼에도 불구하고 데이터 및 AI 플랫폼을 평가할 때 비즈니스 연속성과 재해 복구(BCDR)는 종종 후순위로 밀려납니다. 안타깝게도 모든 플랫폼이 진정한 엔터프라이즈 복원력을 고려하여 설계되어 있지는 않습니다. 따라서 시스템에 장애가 발생하면, 비즈니스 연속성은 온전히 조직이 직접 해결해야 할 문제가 되고, 그 과정에서 기업의 평판까지 위태로워질 수 있습니다.

데이터 리더가 던져야 할 세 가지 BCDR 질문

모든 기업은 선택의 기로에 놓입니다: 가동 중지의 위험을 감수할 것인가, 아니면 복원력에 투자할 것인가. 문제는 BCDR 솔루션을 도입할 여력이 있는지가 아니라, BCDR 솔루션 없이 버틸 수 있는지입니다.

현재 사용 중인 플랫폼을 점검하거나 새로운 솔루션을 검토할 때, 다음의 세 가지 핵심 질문을 통해 조직이 정말로 충분한 보호를 받고 있는지 확인할 수 있습니다.

1. “복구 목표를 이 플랫폼에서 현실적으로 달성할 수 있을까요?”

가동 중지가 초래하는 위험은 대부분의 조직이 인식하는 것보다 훨씬 큽니다. Enterprise Management Associates(EMA)의 2024년 조사에 따르면, 예기치 않은 가동 중지로 인해 발생하는 비용의 평균치는 분당 14,056달러에 달하며, 대기업의 경우 분당 23,750달러까지 증가합니다.

기업마다 복구 지점 목표(RPO, Recovery Point Objective)나 복구 시간 목표(RTO, Recovery Time Objective)와 같은 구체적인 복구 목표를 가지고 있을 수 있습니다. 따라서 검토 중인 솔루션이 이러한 요구 사항을 실제로 충족할 수 있는지 반드시 확인해야 합니다.

기업 요구 사항을 고려해 설계된 플랫폼이라면, 재해 복구 절차를 어떻게 구성해야 하는지 단계별로 설명할 수 있어야 합니다. 구체적으로 물어보세요. “DR 계정에서 누락된 데이터를 쉽게 다시 수집하고, 15분 RTO를 달성할 수 있는 방법이 있나요?” 이 질문에 대해 명확한 답변을 제시할 수 없다면, 장애 발생 시 앞이 보이지 않는 막막한 상황에 직면하게 될 것입니다.

2. “리전 간 및 클라우드 간 장애 조치(failover)가 실제로 어떻게 구현되는지 보여줄 수 있나요?”

진정한 엔터프라이즈급 BCDR이란 단순한 로컬 중복성을 넘어, 리전 간은 물론 클라우드 공급자 간에도 끊김 없이 장애 조치가 이루어짐을 의미합니다. 데이터 센터 장애, 특정 리전의 서비스 중단, 또는 리전이나 클라우드 간 마이그레이션 상황에서도 BCDR은 동일하게 작동해야 합니다.

서드 파티 분석에 따르면 Snowflake는 리전 간 및 클라우드 간 장애 조치를 자동으로 처리할 수 있으며, 여러 리전과 클라우드 전반에서 데이터 유지, 처리 역량, 거버넌스 제어를 일관되게 유지합니다. 반면 일부 다른 플랫폼은 리전 간 또는 클라우드 간 장애 조치를 구현하기 위해 대규모의 수작업과 복잡한 커스텀 엔지니어링을 요구하는 경우도 있습니다.

또 하나 반드시 확인해야 할 질문은 실제로 가동되기까지의 소요 시간입니다. 예를 들어 Databricks는 자사의 BCDR이 초기 구축에 수개월, 심지어 1년 이상이 소요될 수 있다고 공개적으로 밝힌 바 있습니다. 반면 Snowflake의 BCDR은 리전 간이든 클라우드 간이든 관계없이 몇 분 만에 설정할 수 있습니다.