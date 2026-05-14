Apache Iceberg™は、相互運用可能なストレージのための業界標準フォーマットとして利用されています。 昨年6月にオープンソースコミュニティの成果として発表された 最新のIceberg v3テーブル仕様は、トップレベルのストレージ形式としての地位をさらに確固たるものにしました。この度、Iceberg v3サポートがSnowflakeでパブリックプレビュー中になったことを発表いたします。

この記事は、Iceberg v3のサポートが、Snowflakeの優れたパフォーマンスによりモダンなユースケースを直接実現し、オープンで相互運用可能なデータ戦略のための重要な前進であることを強調するものです。Snowflakeマネージドまたは外部マネージドのApache Iceberg™テーブルのどちらを標準としていても、パブリックプレビューでは、複雑なCDCパイプラインを可能にする行リネージや、構造化クエリ性能を備えた柔軟な半構造化データ型としてのバリアントの活用などの機能を利用できます。Snowflakeは、削除ベクトル、デフォルト値、地理空間データ（ジオメトリと地理）、ナノ秒のタイムスタンプもサポートしており、より多くのユースケースを活用できます。

Iceberg v3では、モダンユースケースを可能にする強力な新しいテーブルフォーマット機能が導入されています。しかし、真のエンタープライズ導入には、統合されたガバナンス、セキュリティ、事業継続性制御をサポートするプラットフォームが必要です。また、SnowflakeのHorizonカタログを基盤とするAIデータクラウドは、オープンで相互運用可能なレイクハウスにセキュアで一貫性のある高可用性プラットフォームを提供し、v3テーブルを初日から実稼働環境で利用できます。

Iceberg v3サポートのドキュメントで技術的な詳細をすぐに参照できます。またはこのガイドのハンズオン資料をご覧ください。

行リネージによる変更データキャプチャ

Iceberg v3では、ネイティブの行リネージメタデータが導入されています。以前のバージョンのIcebergでは、テーブルに加えられた変更が新規レコードか、削除済みレコードか、更新済みレコードかを特定する決定的な方法が共有されていなかったため、CDCのユースケースは非常に限定的か不可能でした。v3 Icebergテーブルへの書き込み処理で行リネージが必要になったことで、どのレコードにどのような変更が加えられたかについての共通理解がもたらされました。