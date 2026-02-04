Open by Design: 개방형 중심 설계, Iceberg와 상호운용성에 대한 Snowflake의 약속

Snowflake는 개방형 데이터 형식이 진정한 가치를 발휘하려면 개방형 상호운용성이 함께해야 한다고 믿습니다. Apache Iceberg와 같은 형식은 엔진, 클라우드, 공급업체 간의 선택권과 이동성, 협업을 지원하기 위해 만들어졌습니다. 이러한 원칙은 Snowflake에게 매우 중요합니다.

Snowflake가 Iceberg REST Catalog를 통한 완전한 양방향 상호운용성을 지원하는 이유도 여기에 있습니다. Snowflake가 다른 시스템에서 관리되는 Iceberg 테이블을 사용하든, 다운스트림 시스템을 위한 데이터 소스로 작동하든, 데이터의 사용 방식과 위치는 플랫폼이 아닌 고객이 직접 결정해야 한다고 믿기 때문입니다.

양방향 상호운용성이 실제로 의미하는 것

Iceberg REST Catalog는 Iceberg 메타데이터를 위한 중립적이고 공급업체 독립적인 제어 영역을 정의합니다. 이를 개방적으로 구현하면, 별도의 독점적 통합이나 강한 결합, 특수한 예외 로직 없이도 서로 다른 시스템 간 상호운용이 가능해집니다. Snowflake는 양방향 모두에서 이 모델을 지원합니다. Snowflake는 Iceberg REST Catalog를 준수하는 어떤 엔드포인트로도 아웃바운드 연동이 가능합니다. 또한 Snowflake 자체의 Iceberg 테이블을 Iceberg REST Catalog 엔드포인트로 노출해, 다운스트림 시스템이 표준 Iceberg 클라이언트를 통해 이를 소비할 수 있도록 합니다.

이는 단방향 구조가 아니며, 대칭성과 개방성을 지원하기 위한 의도적인 선택입니다. 개방형 상호운용성을 수용함으로써 마찰을 줄이고 시간을 절약할 수 있기 때문입니다. 고객은 사용 중인 형식이나 카탈로그 간에 존재하는 비호환성을 우려할 필요가 없습니다. Snowflake는 개방형 생태계를 지원하고 있으며, 이는 곧 상호운용성을 위한 새로운 표준이 될 것이라 믿고 있습니다.

Iceberg 소비자로서의 Snowflake: 아웃바운드 연동