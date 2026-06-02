Snowflake Summit 2026에서 Snowflake CoCo는 빌더가 일하는 환경에서 사용할 수 있게 됩니다. 네이티브 데스크톱 애플리케이션, 클라우드 에이전트, 에이전트 SDK, 그리고 곧 제공될 모바일 앱과 Slackbot을 통해 CoCo는 최신 데이터 팀이 주로 사용하는 인터페이스와 도구에 완전히 통합됩니다. 이 모든 경험은 엔터프라이즈 데이터에 완전히 기반합니다.

엔터프라이즈의 AI 도입은 이제 AI의 이론적 가능성을 논하는 단계를 넘어, 프로덕션 환경의 현실적 요구로 이동했습니다. 즉, AI를 안전하고 보안이 보장되며 거버넌스가 적용된 방식으로 대규모 운영 환경에 투입하는 것입니다.

1세대 어시스턴트는 자동 완성과 쿼리 생성을 제공했습니다. 다음 흐름은 에이전틱 시스템입니다. 코드베이스를 검사하고, 복잡한 작업을 추론하며, 파일을 수정하고, 테스트를 실행하고, 사람이 개입하는 방식으로 풀 리퀘스트를 관리하는 시스템입니다. 일반적인 소프트웨어 엔지니어링에서는 이미 새로운 기준이 되었습니다.

하지만 데이터 및 AI 팀에는 더 높은 기준이 필요합니다. 엔터프라이즈 AI는 실시간 스키마, 액세스 제어, 계보, 운영 파이프라인을 갖춘 거버넌스 기반 데이터 시스템 안에서 실행됩니다. 범용 AI 코딩 에이전트는 이 지점에서 한계에 부딪히는 경우가 많습니다. 겉보기에는 올바른 코드를 생성하더라도, 실제 프로덕션 환경에서 작동하는 데 필요한 데이터 컨텍스트와 권한 체계에 기반하지 못하는 경우가 많기 때문입니다.

Snowflake CoCo는 이 간극을 해소하며, 최신 데이터 스택에서 작업하는 빌더를 위한 에이전틱 제어 영역을 제공합니다.