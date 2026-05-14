Apache Iceberg™ continua a essere il formato standard di settore per lo storage interoperabile. L’ultima specifica delle tabelle Iceberg v3, che abbiamo celebrato come un traguardo per la community open source lo scorso giugno, ha ulteriormente consolidato il suo ruolo come formato di storage di riferimento. Siamo entusiasti di annunciare che il supporto per Iceberg v3 è ora disponibile in public preview su Snowflake.

In questo articolo spieghiamo come il supporto a Iceberg v3 rappresenti un passo fondamentale per una strategia dati aperta e interoperabile, abilitando direttamente casi d’uso moderni con le prestazioni superiori di Snowflake. Che tu stia standardizzando su tabelle Apache Iceberg™ gestite da Snowflake o gestite esternamente, hai ora accesso in public preview a funzionalità come pipeline complesse di change data capture (CDC) con row lineage e semplicità dichiarativa, oltre alla possibilità di utilizzare variant come tipo di dato semi-strutturato flessibile con prestazioni di query strutturate. Snowflake supporta inoltre deletion vectors, valori predefiniti e dati geospaziali (geometry e geography) e timestamp a livello di nanosecondi, ampliando ulteriormente i casi d’uso.

Sebbene Iceberg v3 introduca potenti funzionalità di formato tabellare per casi d’uso moderni, una reale adozione enterprise richiede una piattaforma che garantisca governance unificata, sicurezza e controlli di business continuity. In questo articolo vedremo anche come l’AI Data Cloud Snowflake, basata su Horizon Catalog, offra una piattaforma sicura, coerente e altamente disponibile per il tuo lakehouse aperto e interoperabile, rendendo le tabelle v3 pronte per la produzione fin dal primo giorno.

Approfondisci subito i dettagli tecnici nella nostra documentazione sul supporto a Iceberg v3 oppure prova direttamente questa guida.

Row lineage abilita il change data capture

Iceberg v3 introduce metadati nativi di row lineage. Nelle versioni precedenti di Iceberg non esisteva un metodo condiviso e definitivo per identificare se le modifiche a una tabella riguardassero nuovi record, record eliminati o record aggiornati, limitando o impedendo i casi d’uso CDC. Con row lineage obbligatoria nelle operazioni di scrittura sulle tabelle Iceberg v3, esiste ora un riferimento comune per comprendere quali modifiche sono state apportate e a quali record.