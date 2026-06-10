Modernize pipelines do Apache Spark com o Snowpark Connect

Atualizar uma plataforma de dados não deveria significar reconstruir tudo do zero. O Snowpark Connect oferece às equipes um caminho prático, trazendo pipelines existentes baseados em Spark para a infraestrutura moderna e gerenciada do Snowflake sem uma reescrita completa. Os engenheiros podem abandonar clusters Spark antigos e caros e migrar para uma plataforma criada para a escala de dados atual, com governança nativa, processamento elástico e acesso contínuo a todo o ecossistema do Snowflake. Esta é uma modernização que atende às equipes onde elas estão e elimina a sobrecarga operacional do passado.

Desde o lançamento do Snowpark Connect no ano passado, o Snowflake tem trabalhado intensamente em diversas atualizações, incluindo:

cliente Spark para Scala e Java para Scala 2.12/2.13 e Java 11/17 com a CLI snowpark-submit para implementação em produção sem alteração de código

para Scala 2.12/2.13 e Java 11/17 com a CLI para implementação em produção sem alteração de código processamento de arquivos da camada bronze com modo permissivo, tipos de dados complexos, evolução de esquema e leituras paralelas para grandes arquivos compactados

com modo permissivo, tipos de dados complexos, evolução de esquema e leituras paralelas para grandes arquivos compactados observabilidade unificada para ajudar a descobrir, diagnosticar e alertar usuários sobre jobs do Spark com todos os detalhes (status, duração, recursos, consultas, logs) do Jupyter, Airflow ou fontes externas

Integre o contexto semântico ao seu pipeline

Na última década, as definições de negócio viviam fora do pipeline. As métricas eram definidas em ferramentas de BI, as features eram definidas em stores de ML e cada equipe tinha sua própria versão da verdade. Com as semantic views, isso vem mudando. Agora, os engenheiros de dados podem adicionar significado diretamente no pipeline. Com o Snowflake Semantic View dbt Package, levamos esse conceito para os fluxos de trabalho do dbt. As equipes definem sua camada semântica diretamente nos arquivos de modelo do dbt usando a sintaxe DDL padrão, e o CoCo pode ajudar na criação dessa definição. Ao executar o dbt build, a semantic view é materializada ou atualizada no Snowflake, mantendo-a em sintonia com o restante do pipeline. O Horizon Context vai além, disponibilizando essas definições automaticamente para cada agente de IA, ferramenta de BI e aplicação que acessa seus dados.

Uma nova era da engenharia de dados

Já sabemos há anos que não dá para contratar pessoas para resolver um problema sistêmico. Acontece que o mesmo vale para o uso da IA. Quando os engenheiros de dados usam IA para entregar soluções em plataformas frágeis e herdadas, a dívida técnica não é eliminada, mas sim acelerada. O resultado são pipelines que quebram, infraestrutura difícil de manter e produtos de dados que não conseguem acompanhar o ritmo dos negócios. Nesta nova era da IA, a velocidade de criação corre o risco de superar a qualidade da base que a sustenta.

O Snowflake oferece tanto as experiências de codificação agêntica desenvolvidas especificamente para engenharia de dados quanto uma plataforma governada que as cargas de trabalho de IA exigem. Seja para adotar uma arquitetura open lakehouse, migrar cargas de trabalho do Spark, criar pipelines de inferência de ML em grande escala ou implementar uma plataforma de dados totalmente nova, o Snowflake oferece a cada profissional de engenharia de dados as ferramentas para avançar mais rápido, entregar com confiança e dedicar menos tempo a lutar contra a infraestrutura. A era agêntica da engenharia de dados chegou.

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