AIにより、構築がかつてないほど容易になりました。しかし、構築が容易であることは、長期的な運用に耐え得るシステムであることと同じではありません。脆く壊れやすいシステムを使用している場合、AIは状況を改善するどころか、さらに悪化させます。だからこそ、AIを最大限に活用するために構築されたプラットフォームが必要なのです。

Snowflake Summit 2026では、お客様を今日のデータエンジニアリングの最前線へと導く新機能を発表しました。AIをワークフローに直接組み込み、データパイプラインを最初から最後までより簡単に構築できるようにしました。これらの新機能は、あらゆるタイプのデータエンジニア向けに設計されています。これらの機能は、Snowflake、オープンで相互運用可能なレイクハウス、またはその両方など、データが存在する場所で機能します。SQLやPythonを記述する場合でも、MLモデルを構築する場合でも、パイプラインの構築に必要なすべてが1か所に揃っています。Snowflakeを使用すると、スケーラブルで弾力性のあるコンピュートパフォーマンス、データが存在する場所を問わないシームレスな接続、そして一貫したビジネスコンテキストを持つセキュアで信頼できるデータのためのエンタープライズクラスのガバナンス機能を利用できます。

AIを利用した本番環境への移行の迅速化