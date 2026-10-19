Pendant des années, les défaillances de pipelines chez Snowflake ont suivi le même script : Une personne recevait une alerte. Elle épluchait les logs, identifiait la cause racine, écrivait un correctif, le testait et ouvrait une pull request (PR). Puis elle recommençait la nuit suivante.

Aujourd’hui, un agent exécute ce script à notre place. Il analyse chaque défaillance de pipeline surveillé et passe de la détection de l’incident à une PR prête à être examinée en moins de 16 minutes en moyenne. Voici comment nous l’avons créé et ce qu’il a changé pour notre équipe.

Un problème qui ne cessait de s’aggraver

Je suis data scientist au sein de l’équipe data interne de Snowflake. J’ai vu notre nombre de pipelines passer d’un volume qu’une seule personne pouvait maîtriser à une complexité réellement vertigineuse.

À première vue, multiplier les pipelines semble être un problème enviable : plus de données, plus de valeur. Mais chaque nouveau pipeline est un nouveau point de défaillance potentiel, et chaque nouvelle dépendance peut casser à 2 h du matin. Le nombre de défaillances n’augmentait pas parce que nos pipelines se dégradaient. Il augmentait parce qu’ils étaient plus nombreux, tandis que notre équipe ne grandissait pas au même rythme.

Ce que nous voulions vraiment créer

La plupart des outils s’arrêtent à l’alerte : Quelque chose ne fonctionne plus. Allez voir. Nous voulions un agent capable d’expliquer le problème et d’aider à le résoudre. Il devait donc prendre en charge l’intégralité du cycle :

Analyser les pipelines en continu afin de détecter les mauvaises pratiques de code et les problèmes de performance.

Détecter les défaillances de façon proactive, avant qu’elles ne s’aggravent.

Examiner en profondeur les logs et la base de code pour identifier la cause racine réelle la plus probable.

Tester les correctifs proposés avant toute mise en production.

Ouvrir une PR propre, avec tout le contexte nécessaire, afin qu’une personne puisse rapidement l’examiner et la fusionner.

Cette dernière exigence est la plus importante. L’agent propose le correctif. Une personne décide toujours de ce qui sera mis en production.

Comment nous l’avons créé