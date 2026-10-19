Jahrelang folgte ein Pipeline-Ausfall bei Snowflake dem gleichen Skript: Jemand wurde angepingt. Diese Person durchsuchte Protokolle, ermittelte die Grundursache, schrieb einen Fix, testete ihn und öffnete einen Pull Request (PR). Und in der nächsten Nacht passierte das Ganze von vorn.

Heute führt ein Agent dieses Skript für uns aus. Er untersucht jeden überwachten Pipeline-Ausfall und benötigt von der Vorfallerkennung bis zu einem überprüfungsbereiten PR durchschnittlich weniger als 16 Minuten. Hier erfahren Sie, wie wir ihn entwickelt haben und was sich dadurch für unser Team geändert hat.

Das Problem, das immer schlimmer wurde

Ich bin Data Scientist im internen Datenteam von Snowflake und habe miterlebt, wie unsere Pipeline-Anzahl von einer überschaubaren Menge zu etwas wirklich Überwältigendem angewachsen ist.

Mehr Pipelines klingen nach einem guten Problem: mehr Daten, mehr Wert. Aber jede neue Pipeline ist eine neue Fehlerquelle, und jede neue Abhängigkeit ist eine weitere Sache, die nachts um 2 Uhr kaputtgehen kann. Unser Ausfallvolumen stieg nicht, weil unsere Pipelines schlechter wurden. Es stieg, weil wir mehr davon hatten und unser Team nicht im gleichen Tempo wuchs.

Was wir eigentlich entwickeln wollten

Die meisten Tools hören bei der Warnung auf: Etwas ist kaputt. Sehen Sie nach. Wir wollten einen Agenten, der das Problem erklären und bei der Lösung helfen kann. Das bedeutete, dass er den gesamten Zyklus abdecken musste:

Pipelines kontinuierlich auf Code Smells und Performance-Probleme scannen.

Ausfälle proaktiv abfangen, bevor sie eskalieren.

Protokolle und die Codebasis durchsuchen, um die wahrscheinliche tatsächliche Grundursache zu ermitteln.

Vorgeschlagene Fixes testen, bevor etwas in die Produktion gelangt.

Einen sauberen PR mit vollständigem Kontext öffnen, damit der Mensch ihn schnell überprüfen und mergen kann.

Diese letzte Anforderung ist die wichtigste. Der Agent schlägt die Reparatur vor. Ein Mensch entscheidet weiterhin, was ausgeliefert wird.

Wie wir ihn entwickelt haben