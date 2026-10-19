何年もの間、Snowflakeでのパイプライン障害は同じ手順をたどっていました。誰かが呼び出されます。ログを調べ、根本原因を追跡し、修正コードを記述してテストし、プルリクエスト（PR）を作成します。そして翌日の夜にも、まったく同じことを繰り返していました。

現在では、エージェントがこの手順を代行しています。監視対象のすべてのパイプライン障害を調査し、インシデントの検出からレビュー可能なPRの作成までを平均16分未満で完了させます。このエージェントの構築方法と、それによってチームにもたらされた変化について説明します。

悪化し続けた課題

私はSnowflakeの社内データチームに所属するデータサイエンティストです。当社のパイプラインの数が、1人で把握できる規模から、圧倒的な規模へと拡大するのを見てきました。

パイプラインの増加は、データと価値の増加を意味するため、良いことのように思えます。しかし、新しいパイプラインは新たな障害発生箇所となり、新しい依存関係は深夜2時に破損する可能性のある要素を増やすことになります。a.m.障害の件数が増加していたのは、パイプラインの品質が悪化したからではありません。パイプラインの数が増加した一方で、チームの規模が同じペースで拡大していなかったためです。

実際に構築したかったもの

ほとんどのツールはアラートを出すだけで終わります。「何かが破損しました。確認してください」私たちが求めていたのは、問題を説明し、解決を支援できるエージェントでした。つまり、以下のサイクル全体を担う必要がありました。

コードの不吉な臭いやパフォーマンスの問題がないか、パイプラインを継続的にスキャンする

障害が深刻化する前にプロアクティブに検知する

ログとコードベースを調査し、実際の根本原因の可能性を特定する

本番環境に影響を与える前に修正案をテストする

人間が迅速にレビューしてマージできるように、完全なコンテキストを含むクリーンなPRを作成する

この最後の要件が最も重要です。エージェントは修正を提案します。何をリリースするかは、引き続き人間が決定します。

構築方法