AI 에이전트, 데이터 전략 그리고 그 이후: Deloitte가 바라본 2026 최신 마케팅 데이터 스택

매년 발행되는 최신 마케팅 데이터 스택 보고서는 마케팅 담당자들이 어디를 향해 가고 있는지, 그리고 기술 구도에서 무엇이 변화하고 있는지를 한눈에 보여줍니다. 2026년 보고서는 끊임없이 움직이는 산업의 모습을 담고 있습니다. AI는 단순한 보조 도구를 넘어 운영의 핵심 엔진으로 진화하고 있으며, 데이터 아키텍처는 확장성을 염두에 두고 재구상되고 있습니다. 동시에 기업들은 복잡성이나 위험을 추가하지 않으면서 현대화를 추진하는 방법에 대해 고민하고 있습니다.

이러한 변화에 대한 추가적인 관점을 얻기 위해, Snowflake는 엔터프라이즈의 현대적 마케팅 아키텍처 도입과 책임 있는 AI 활용을 지원하는 파트너인 Deloitte와 대화를 나눴습니다. Deloitte의 인사이트는 많은 팀들이 공감하고 있는 현실을 반영합니다. 즉, 지금은 가속화와 재정비가 동시에 일어나는 시점이라는 것입니다.

AI 에이전트가 재편하는 마테크와 애드테크에 대한 기대치

2025년 한 해 동안 마케팅 기술 환경을 가장 크게 바꾼 단 하나의 변화를 묻자, Deloitte는 주저 없이 에이전틱 AI의 부상을 꼽았습니다.

Deloitte Digital의 고객 데이터 및 AI 부문 총괄인 David Chan은 이렇게 말합니다. “예상된 일이지만, AI, 특히 에이전틱 AI의 등장은 업계 전반에 파급 효과를 일으켰습니다.” 에이전틱 AI는 업무를 처음부터 끝까지 자동화할 수 있는 환경에서, 기존의 마테크·및 애드테크 설계 원칙을 다시 생각하도록 조직을 압박하고 있습니다. 동시에 에이전시들 역시 AI 기반 환경에서 더 큰 효율성을 제공해야 하는 과제에 직면하고 있습니다.

이번 보고서는 이러한 변화를 반영해 대규모 언어 모델(LLM)을 위한 새로운 전용 카테고리를 추가했습니다. LLM은 마케팅 데이터 및 AI 기반 영역과 나란히 위치하며, 활성화, 분석 및 고객 경험 도구에 점점 더 깊이 통합되고 있습니다. 완전 자율 마케팅 에이전트는 여전히 미래의 영역에 있지만, 방향성은 분명합니다. AI는 의사 결정을 지원하는 단계에서 실행하는 단계로 확장되고 있습니다.

Deloitte의 관점은 마케팅 담당자가 AI를 도입할 때 더욱 의도적인 접근이 필요한 이유를 강조합니다. 모든 실험이 곧바로 가치 창출로 이어지는 것은 아니며, 충분한 정렬 없이 너무 빠르게 움직이는 경우에는 팀을 오히려 위험에 노출시킬 수 있습니다.

AI 전략과 입장은 선택이 아닌 필수

올해 가장 많이 제기되는 질문 중 하나는 이것입니다. 조직이 새로운 AI 기술을 적극적으로 도입해야 할까요, 아니면 기존 마케팅 스택 내 공급업체들이 기능을 내재화할 때까지 기다려야 할까요?

Chan은 이를 기술적 선택이자 조직 문화 차원의 문제라는 관점에서 설명합니다. “이에 대한 답은 기업 문화와 새로운 트렌드를 바라보는 철학적 접근 방식에 따라 결정되는 경우가 많습니다. 그럼에도 불구하고 모든 조직은 모호한 방향성으로 인한 위험을 피할 수 있도록 허용 범위에 대한 최소한의 개요가 포함된 AI 전략을 문서화해야 합니다.”

이러한 시각은 2026년 보고서의 핵심 메시지와도 맞닿아 있습니다. 기업들은 점점 구매(Buy)와 구축(Build)을 병행하는 전략을 취하고 있으며, AI의 성공 여부는 이제 기술 그 자체만큼이나, 운영 모델, 거버넌스 및 조직 전반의 공통된 이해에 좌우됩니다.

진정한 성과 증폭 요소로 부상한 데이터 품질

AI가 마케팅 담당자들의 목표와 가능성을 가속화하고 있다면, 데이터 품질은 그 목표가 어디까지 실현될 수 있는지를 결정하는 요소입니다. 마케팅 담당자가 데이터 품질과 '실행 중심 데이터(data in action)’ 중 어느 쪽을 선택해야 하는지를 묻는 질문에 Chan은 한치의 망설임도 없이 이렇게 답했습니다.

“하나를 선택해야 한다면 데이터 품질을 선택하겠습니다. ‘뿌린 대로 거둔다’는 속담처럼, 노력한 만큼 결과를 얻기 때문입니다. 결국, 행동에만 집중하는 것은 패가 몇 장 빠진 채로 카드 게임을 하는 것과 같습니다.”

2026 최신 마케팅 데이터 스택 보고서 역시 이러한 관점을 뒷받침합니다. 보고서는 웨어하우스 네이티브 아키텍처, 제로 카피 통합, 통합 ID를 향한 뚜렷한 전환을 보여줍니다. 브랜드들이 데이터 파운데이션을 통합하고, 애플리케이션과 AI를 데이터가 있는 곳으로 가져오는 경향이 커지면서, 데이터 품질은 개인화, 기여도 분석 및 자동화와 같은 모든 다운스트림 역량의 성과를 증폭시키는 핵심 요소가 되어가고 있습니다.

향후 전망

2026년 보고서는 마케팅 생태계가 확장되고 수렴되고 있음을 보여줍니다. AI가 완전히 새로운 워크플로우를 여는 측면에서 생태계가 확장되고 있지만, 동시에 조직들은 데이터, ID 및 AI 기반을 하나로 통합하는 방향으로 수렴하고 있습니다.

Deloitte의 인사이트는 복잡한 논의를 단순하고 명확하게 정리해 줍니다.

AI 도입을 기술적 변화이자 조직 문화의 변화로 인식할 것

초기 단계부터 명확한 AI 거버넌스를 수립할 것

고도화된 실행과 자동화를 얹기 전에 데이터 품질에 우선 투자할 것



이러한 원칙들은 단순히 마케팅 스택을 현대화하는 데 그치지 않고, 변화에 유연하게 대응할 수 있으며 신뢰할 수 있고 다음 혁신의 물결을 맞이할 준비가 된 마케팅 시스템을 구축하는 데 기여할 것입니다.

이 문서에 언급된 ‘Deloitte’는 Deloitte LLP의 자회사인 Deloitte Consulting LLP를 의미합니다. Deloitte의 법적 구조에 대한 상세 설명은 www.deloitte.com/us/about에서 확인하세요. 공공 회계의 규칙 및 규정에 따라 클라이언트를 인증하기 위해 특정 서비스가 제공되지 않을 수 있습니다.