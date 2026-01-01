Les équipes peuvent déployer des modèles de plusieurs manières, selon l'endroit où la prédiction doit apparaître, la rapidité avec laquelle le système en a besoin et la destination de la sortie. Certains modèles évaluent des millions d'enregistrements selon un calendrier et réécrivent les résultats dans une table, tandis que d'autres répondent aux actions des utilisateurs en quelques millisecondes, renvoyant une prédiction pendant qu'une transaction, une recommandation ou une vérification de fraude est encore en cours. Dans d'autres cas, le modèle s'exécute entièrement en dehors d'un environnement centralisé, sur un appareil avec des capacités de calcul, de stockage et de connectivité limitées.

Déploiement en batch

Dans le déploiement en batch, un modèle évalue un grand ensemble d'enregistrements selon un calendrier défini ou en réponse à un événement de pipeline de données. Par exemple, un modèle d'attrition peut évaluer tous les clients actifs chaque nuit, ou un modèle de fraude peut analyser les transactions par lots horaires.

Le déploiement en batch fonctionne bien lorsque les prédictions n'ont pas besoin d'être renvoyées immédiatement. Il convient également aux workflows où les entrées se trouvent déjà dans des tables analytiques et où la sortie peut être réécrite sous forme de colonne évaluée, de table ou de caractéristique pour une utilisation en aval.

La contrepartie est la latence. Un modèle en batch peut être efficace et plus facile à gouverner, mais ses prédictions ne sont aussi récentes que le calendrier de scoring. Pour les cas d'usage où une décision doit être prise lors d'une session utilisateur, d'une transaction ou d'un événement opérationnel, le déploiement en temps réel est généralement plus adapté.

Déploiement en temps réel

Le déploiement en temps réel, parfois appelé déploiement en ligne, expose un modèle via un point de terminaison à faible latence qui renvoie des prédictions de manière synchrone. Une application envoie une requête, le modèle évalue l'entrée et l'application utilise la sortie pendant que le workflow est encore en cours.

Cette approche prend en charge des cas d'usage tels que la détection des fraudes lors du paiement, les recommandations de produits lors d'une session de navigation, la tarification dynamique, la personnalisation ou le scoring des risques en temps réel. Étant donné que la prédiction se trouve sur le chemin critique, le déploiement doit tenir compte de la latence, de la disponibilité, de la mise à l'échelle et de la gestion des erreurs.

En pratique, le déploiement en temps réel exige davantage de l'environnement de production. L'équipe doit savoir ce qui se passe lorsque les requêtes augmentent, lorsque le modèle renvoie une erreur, lorsque des caractéristiques sont manquantes ou lorsque la nouvelle version est moins performante pour un sous-ensemble d'utilisateurs. Une stratégie de déploiement telle que le déploiement canari, le déploiement bleu-vert ou le mode shadow, que nous aborderons dans un instant, peut réduire le risque d'exposer le nouveau modèle trop largement avant que son comportement en production ne soit compris.

Déploiement serverless et asynchrone

Le déploiement serverless est utile lorsque les charges de travail sont irrégulières, intermittentes ou difficiles à dimensionner à l'avance. Au lieu d'exécuter une infrastructure dédiée en continu, le modèle s'exécute lorsqu'il est déclenché par un événement, une requête ou une tâche. Cela peut être utile pour les charges de travail où le trafic arrive de manière inégale ou lorsque les équipes souhaitent réduire les frais opérationnels.

L'inférence asynchrone convient aux scénarios où une requête ne nécessite pas de réponse immédiate. Un workflow de classification de documents, par exemple, peut accepter un fichier, mettre la requête en file d'attente, exécuter le modèle et réécrire le résultat une fois le traitement terminé. Pour les charges de travail à volume de données élevé, les tâches de longue durée ou les profils de trafic variables, le déploiement asynchrone peut fournir un modèle opérationnel plus propre que de tout forcer via un point de terminaison synchrone.

Il est important d'examiner non seulement où le modèle va s'exécuter, mais aussi comment le reste du système va attendre, récupérer et utiliser la sortie. Les files d'attente, les nouvelles tentatives, le suivi du statut et la gestion des défaillances font partie de l'architecture de déploiement.

Déploiement en périphérie

Avec le déploiement en périphérie, le modèle s'exécute sur un appareil ou un environnement local plutôt que dans un système de production centralisé. Un modèle peut s'exécuter sur un téléphone mobile, un capteur, un véhicule, un appareil d'usine ou une application intégrée où la faible latence, le fonctionnement hors ligne ou la localité des données sont importants.

Le déploiement en périphérie introduit des contraintes qui n'apparaissent pas toujours dans les environnements centralisés. Le modèle peut devoir être compressé, optimisé pour un calcul limité ou mis à jour via un processus de gestion des appareils. La supervision change également. Si les prédictions se produisent en dehors de la plateforme centrale, les équipes ont besoin d'un moyen de collecter des signaux de performance, de gérer les versions de modèles et de retirer les modèles obsolètes sur une flotte distribuée.

Pour les cas d'usage réglementés ou sensibles à la sécurité, le déploiement en périphérie soulève également une question de gouvernance : comment l'organisation peut-elle prouver quelle version de modèle était active sur quel appareil à un moment donné ?