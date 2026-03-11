애널리틱스: 오늘날 조직이 데이터로 의사 결정을 내리는 방법

애널리틱스는 이미 대시보드와 정기 보고서의 범위를 훌쩍 넘어섰습니다. 이제 팀은 예측 모델과 실시간 분석은 물론, 자연어로 데이터에 질문할 수 있는 대화형 인터페이스까지 활용할 수 있습니다.

많은 조직이 이미 이러한 역량을 실무에 적용하고 있습니다. 2026년 Snowflake 후원 Omdia 조사에 따르면 데이터 분석 팀의 59%가 생성형 AI를 활용하고 있다고 답했습니다. 그러나 동시에 응답자의 96%는 생성형 AI를 실무에 적용하는 과정에서 여전히 상당한 어려움을 겪고 있다고 밝혔습니다.

두 수치 사이의 간극은 현대 애널리틱스에 관한 중요한 사실을 보여 줍니다. 새로운 데이터 활용 방식은 인사이트를 더 빠르고 쉽게 얻도록 돕지만, 탄탄한 데이터 기반의 필요성까지 없애 주지는 않습니다. 신뢰할 수 있는 답을 얻으려면 여전히 믿을 수 있는 데이터, 일관된 비즈니스 정의, 적절한 수준의 데이터 최신성, 그리고 해당 의사결정에 맞는 분석 접근 방식이 필요합니다.

애널리틱스의 범위가 계속 넓어지는 지금, 핵심 과제는 도구를 공유 데이터, 비즈니스 맥락, 데이터 거버넌스와 연결해 다양한 분석 워크로드가 실제로 활용 가능한 인사이트를 만들어 내도록 하는 것입니다.