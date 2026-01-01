Analytique : comment les entreprises modernes utilisent les données pour prendre des décisions

L’analytique a largement dépassé le stade des tableaux de bord et des rapports périodiques. Aujourd'hui, les équipes disposent de modèles prédictifs, d'outils d'analyse en temps réel et d'interfaces conversationnelles qui permettent d'interroger les données en langage naturel.

Les entreprises mettent déjà ces capacités à profit. Dans une étude Omdia de 2026 sponsorisée par Snowflake, 59 % des équipes d’analyse de données ont déclaré utiliser l’IA générative. Pourtant, 96 % des répondants déclarent encore rencontrer des difficultés importantes pour mettre l'IA générative en pratique.

L’écart entre ces deux chiffres révèle un point essentiel sur l’analytique moderne : les nouvelles façons d'exploiter les données permettent d'obtenir plus rapidement des informations et de les rendre plus accessibles, mais elles ne dispensent pas de disposer d'un socle de données solide. La fiabilité des réponses repose toujours sur des données de confiance, des définitions métier cohérentes, un niveau de fraîcheur adapté et une approche analytique correspondant à la décision à prendre.

À mesure que l'analytique se développe, l'enjeu est de relier les outils à des données partagées, au contexte métier et à la gouvernance des données afin que les différentes charges de travail analytiques produisent des informations réellement exploitables.