예측 분석의 이해: 모델, 도구 및 비즈니스 임팩트

의사 결정을 내리는 데 실시간 데이터만으로는 충분하지 않습니다. 조직은 비즈니스의 복잡한 구조를 이해하고 현재의 인사이트를 활용해 미래를 계획해야 합니다. 과거의 성과를 분석함으로써 미래의 결과를 보다 정확하게 예측할 수 있습니다. 바로 이러한 이유로 예측 분석이 중요한 역할을 합니다.

예측 분석은 데이터 분석의 하위 집합으로, 미래를 예측하는 데 중점을 둡니다. 이를 통해 조직의 리스크를 완화하고 개인화된 고객 여정을 설계할 수 있으며 비즈니스 전반의 전략 계획 수립에서 핵심적인 역할을 합니다.

이 글에서는 예측 분석의 핵심 개념과 작동 방식, 그리고 예측 분석을 효과적으로 활용했을 때 비즈니스 기능 전반과 다양한 산업에서 조직에 어떤 긍정적인 영향을 미칠 수 있는지를 살펴봅니다.