비즈니스 인텔리전스 도구: 기능이 비슷해진 지금, 올바르게 선택하는 방법

여러 도구를 사용하는 BI 환경에서는 네 가지 아키텍처 선택이 특히 광범위한 영향을 미칩니다. 바로 시맨틱 모델의 위치, 쿼리가 데이터에 도달하는 방식, 거버넌스가 적용되는 위치, 비즈니스 정의가 여러 인터페이스에 노출되는 방식입니다.

시맨틱 모델의 위치

시맨틱 모델은 물리적 데이터 구조를 비즈니스 개념으로 변환하며, 조직이 데이터를 해석하는 방식을 설명하는 지표, 차원, 관계, 계산 및 기타 규칙을 정의합니다. 시맨틱 레이어는 이러한 모델을 관리하고 분석 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 제공하는 아키텍처 레이어입니다.

일부 BI 도구는 보고 애플리케이션 내부에서 자체 시맨틱 모델을 유지 관리합니다. 여러 도구를 사용하는 환경에서 이러한 방식을 택하면 동일한 매출 지표, 고객 정의 또는 제품 계층 구조가 여러 곳에서 표현되고 유지 관리되며, 결국에는 서로 조정해야 하는 상황이 발생합니다.

공유 시맨틱 레이어는 이러한 비즈니스 로직을 특정 BI 인터페이스 외부에 둡니다. 그러면 여러 대시보드, 분석 도구, AI 경험이 이곳에서 관리되는 모델을 참조할 수 있으므로, 인터페이스를 추가할 때마다 동일한 정의를 다시 만들 필요가 줄어듭니다.

쿼리가 데이터에 도달하는 방식

BI 도구는 데이터를 검색하고 처리하는 방식에서 차이가 있습니다. 직접 쿼리나 라이브 연결을 사용하면 도구가 기반 데이터 플랫폼으로 쿼리를 보내고, 쿼리는 해당 플랫폼에서 최신 데이터를 대상으로 실행됩니다. 다른 구성에서는 데이터를 BI 도구의 자체 분석 엔진으로 가져오거나 추출하므로, 별도의 새로 고침 일정과 스토리지 요구 사항을 갖는 또 하나의 복사본이 생성됩니다.

직접 쿼리는 분석을 소스 데이터에 더 가깝게 유지하고 별도의 새로 고침 주기를 피할 수 있지만, 모든 워크로드에 적합한 것은 아닙니다. BI 애플리케이션의 성능 모델, 연결 요구 사항 또는 분석 기능이 추출본에 의존하는 경우에는 추출 방식이 유용할 수 있습니다. 팀은 처리가 어디에서 이루어지는지, 별도의 복사본이 생성되는지, 그로 인해 데이터 최신성, 성능, 비용 측면에서 어떤 트레이드오프가 발생하는지 파악해야 합니다.

거버넌스가 적용되는 위치

액세스 정책을 각 BI 도구에서 다시 만들지 않고 데이터 가까이에 유지하면 거버넌스를 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 예를 들어 직접 연결을 사용하면 데이터 플랫폼이 쿼리 실행 시 행 수준 액세스, 마스킹, 역할 기반 제어를 적용한 후 해당 사용자에게 허용된 데이터만 반환할 수 있습니다.

가능하면 BI 도구를 거쳐 기반 플랫폼까지 개별 사용자의 ID가 유지되도록 하세요. 이를 통해 기존 역할과 정책에 따라 액세스를 일관되게 관리할 수 있습니다. 공유 서비스 계정이 필요한 경우도 있습니다. 하지만 공유 서비스 계정을 사용하면 개별 사용자를 구분하기 어려워지고, 더 많은 액세스 제어 로직이 BI 애플리케이션으로 넘어갈 수 있습니다. 추출 방식에는 또 다른 고려 사항이 있습니다. 데이터가 BI 도구의 엔진으로 복사되면 해당 복사본에도 별도의 권한과 거버넌스 제어가 필요합니다.

BI 도구에서 이러한 방식이 어떻게 작동하는지 평가하려면 대표 사용자 한 명을 정해 전체 과정을 처음부터 끝까지 추적해 보세요. 어떤 ID가 데이터 플랫폼에 도달하는지, 어떤 역할이 적용되는지, 행 수준 액세스와 마스킹이 어떻게 작동하는지, 데이터가 플랫폼을 벗어나면 무엇이 달라지는지 확인해야 합니다. 이렇게 하면 기능 목록을 비교할 때보다 거버넌스 모델을 훨씬 명확하게 파악할 수 있습니다.

도구 전반의 비즈니스 정의 노출 방식

다른 분석 인터페이스에서 활용할 수 없다면 비즈니스 정의를 중앙화하더라도 그 가치는 제한적입니다. 대시보드, 노트북, 애플리케이션, AI 시스템을 함께 사용하는 환경에서는 지표, 차원, 관계 및 관련 컨텍스트가 SQL, 시맨틱 인터페이스 또는 기타 프로그래밍 방식의 액세스 경로를 통해 어떻게 노출되는지 검토해야 합니다.

이는 AI 기반 분석에서 특히 중요합니다. 모델이 명시적인 정의와 관계를 제공받으면 자연어 요청을 쿼리로 변환할 때 테이블 및 컬럼 이름에서 의미를 추론할 필요가 없습니다. 검증된 쿼리는 승인된 분석 로직을 어떻게 표현해야 하는지 보여 줌으로써 반복적이거나 복잡한 질문에 대한 지침을 제공할 수 있습니다.

Klahr는 이렇게 말합니다. “물리적 데이터베이스 스키마는 데이터의 구조를 설명하지만, 비즈니스가 운영되는 방식까지 담아내지는 못합니다. LLM은 테이블 스키마만으로는 수익 인식, 계절 조정, 레거시 예외 사례 같은 규칙을 추론할 수 없습니다. 이러한 로직은 명시적으로 제공되어야 합니다.”

한 번 생성한 정의를 조직이 운영하는 다양한 분석 환경에서 각각 로직을 따로 재생성하지 않고도 활용할 수 있는지가 좋은 평가 기준입니다.