アナリティクスとは：データを意思決定に活かす仕組みと4つの分類

分析結果の精度や信頼性は、その基盤となるデータの品質に直接依存します。たとえクエリやモデルが設計通り正確に動作していたとしても、レコードの欠損、データの鮮度不足、IDの不整合、不適切なフィールドマッピングなどが存在すれば、分析結果から導き出される結論の妥当性は大きく損なわれます。

そのためデータチームでは、通常、以下のような複数の評価軸に基づいてデータ品質を検証します。

正確性： データ値が、背景にある事実や対象物を正しく反映しているか

データ値が、背景にある事実や対象物を正しく反映しているか 完全性： 分析に必要なデータ値やレコードが欠落なく揃っているか

分析に必要なデータ値やレコードが欠落なく揃っているか 一貫性： 異なるシステムやデータセット間において、数値や定義などの同一の情報が矛盾なく一致しているか

異なるシステムやデータセット間において、数値や定義などの同一の情報が矛盾なく一致しているか 鮮度： データが、その意思決定で求められるリアルタイム性を満たしているか

データが、その意思決定で求められるリアルタイム性を満たしているか 妥当性： データ値が、あらかじめ定義された形式、許容範囲、ビジネスルールに準拠しているか

データ値が、あらかじめ定義された形式、許容範囲、ビジネスルールに準拠しているか 一意性：重複レコードの存在によって、集計件数やその他の計算結果に歪みが生じていないか

データ品質のルールを定義する前に、チームはまず現状のデータをプロファイリングし、データの分布、欠損値の割合、フォーマット、およびデータ間の関連性を把握したうえで、ユースケースに応じた許容水準を決める必要があります。たとえば、四半期ごとの財務計画であれば許容されるデータの更新頻度でも、不正検知のユースケースでは実用に耐えません。

ただし、データの品質を高めるだけで分析の一貫性が保証されるわけではありません。たとえば、完璧にクレンジングされた正確なデータを扱っていたとしても、年間経常収益（ARR）の計算定義が異なれば、チームごとに報告される収益の数値にズレが生じます。あるダッシュボードではアップセルを即座に売上へ反映する一方で、別のダッシュボードでは契約開始日まで反映を保留し、さらに別のダッシュボードでは特定の製品カテゴリを除外して集計する、といった違いが生まれてしまうのです。合意された統一的な定義が存在しなければ、これら3つの計算手法はいずれも技術的には間違いではないものの、同一のビジネス上の問いに対してそれぞれ異なる数値を提示するという事態に陥ってしまいます。

こうした課題を解決するのがセマンティックレイヤーです。SnowflakeのプリンシパルソフトウェアエンジニアであるRajhans Samdaniは、次のように解説しています。「セマンティックモデルとは、BIダッシュボードとAIエージェントが、全く同一のビジネスロジックに基づいてデータ処理を実行できるようにするための共有インターフェースです」

指標の定義やエンティティ間のリレーションシップ、その他のセマンティックコンテキストが整うことで、アナリスト、ダッシュボード、アプリケーション、そしてAIシステムに至るまで、すべての利用者が同一のロジックと共通の解釈に基づいて基盤データを扱えるようになります。

セマンティックレイヤーは、自然言語による検索・操作インターフェースにおいてとりわけ重要な役割を果たします。定義の一貫性が欠如している場合、システムは誤った（あるいは乖離した）回答を大規模かつ高速に拡散してしまい、どこに原因があるのかを特定することすら極めて困難になります。対話型システムやAIエージェントを介してデータにアクセスするユーザーが増加する中で、セマンティック（意味論）の一貫性を保つことは、組織の運用面においてかつてないほど重要な意味を持つようになっています。