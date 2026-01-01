Arbres de décision en machine learning : guide complet

De nombreux algorithmes courants d’arbre de décision sont disponibles. La plupart peuvent être appliqués à des tâches de classification et de régression. Elles incluent :

CART (arbres de classification et de régression)

Largement utilisé, l'algorithme CART se distingue des autres méthodes d'arbres de décision par le fait qu'il crée toujours des divisions binaires (oui/non) pour chaque caractéristique, en se concentrant sur la division qui sépare le mieux les valeurs des données. Par exemple, un modèle CART prédisant si un prêt doit être approuvé pourrait d'abord diviser les demandeurs selon le critère « revenu > 50 000 $ » (oui/non), puis continuer à diviser chaque groupe en fonction d'autres facteurs, comme le fait que le score de crédit du demandeur soit supérieur à 750 ou qu'il soit employé. C'est l'algorithme derrière la plupart des implémentations d'arbres de production, y compris DecisionTreeClassifier dans Snowflake ML.

ID3 (Iterative Dichotomiser 3)

ID3, l’un des tout premiers algorithmes d’arbre de décision populaires, divise les données en groupes plus petits en choisissant des questions qui réduisent les réponses possibles, jusqu’à obtenir une prédiction ou une recommandation souhaitée. Par exemple, un filtre anti‑spam peut identifier les e‑mails avec le mot « offre », car ce terme est couramment utilisé dans les publicités commerciales.

C4.5

C4.5 construit des arbres de décision en posant une série de questions oui/non qui divisent les données en groupes plus restreints, ce qui facilite l'obtention de prédictions plus précises. Il améliore l'algorithme ID3 en traitant à la fois les valeurs catégorielles (comme « spam » ou « non spam ») et les valeurs numériques (comme « l'âge » ou « le revenu »), tout en contournant les lacunes telles que les données manquantes. Par exemple, une entreprise de télécommunications pourrait utiliser C4.5 pour pondérer des facteurs tels que l'âge, la localisation et l'utilisation des données afin d'établir des options de forfait spécifiques pour un client, même avec des informations incomplètes sur le prospect.

CHAID (Chi‑Square Automatic Interaction Detection)

L’algorithme CHAID utilise des tests statistiques pour décider où diviser des données, ce qui crée souvent des branches avec plusieurs options à la fois. Par exemple, un retailer pourrait y recourir pour classer ses clients par tranches d’âge (adolescents, jeunes adultes, personnes d’âge moyen et seniors), afin de prédire quel groupe démographique est le plus susceptible d’adopter un nouveau programme de fidélité.

Arbres d’inférence conditionnelle

Les arbres d’inférence conditionnelle réduisent les biais en testant si une variable est suffisamment pertinente pour justifier une division. Ils diffèrent en cela des arbres de décision classiques comme ID3 et CART, qui divisent les données pas‑à‑pas, sans vérifier si un facteur est statistiquement significatif. Par exemple, un arbre de décision classique pourrait privilégier « l'université fréquentée », tandis qu'un arbre d'inférence conditionnelle pourrait l'écarter, la jugeant statistiquement non pertinente pour prédire la performance professionnelle.