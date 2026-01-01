アイウェア業界に革命を起こし続ける株式会社ジンズ（以下、JINS）。業界の常識を覆した軽量メガネ「Airframe」や、公園のような「みんなの場所」として地域コミュニティのハブを目指した施設「JINS PARK」、さらにはAIによる「似合い度判定」など、その店舗体験や商品開発は常に時代の最先端を行く。しかし、先進的なブランド戦略を支える一方で、店舗運営におけるデータ活用では、複数スプレッドシートを駆使した負荷の高い分析が求められ、業務の効率化が求められていた。

例えば、国内約550店舗の日々の売上管理には、実に8種類ものスプレッドシートが使われていた。担当者は複数のファイルを行き来しながら、「なぜ昨日の売上が上がったのか、下がったのか？」という問いへの答えを導き出すための分析、示唆出しといった工程に対し、膨大な時間を費やしていたのである。

さらに深刻だったのは、長年の改修によって複雑化したデータ基盤のサイロ化だ。10年ほど前に構築されたシステムは度重なる拡張でロジックが散在し、さらには担当者の退職によりロジックの紐解きや整合性の確認に多くの時間を割かれることも少なくなかった。

全社のデータ活用基盤の構築と運用を統括する、グローバルデジタル本部 エンジニアリング課の中島 直人氏（以下、中島氏）は、AI活用が企業の競争力を左右する時代において、JINSがさらなる競争力を獲得していくためには、複雑化した当時のシステムを放置するのではなく、将来の変化に耐えうる強固で信頼性の高いデータアーキテクチャへと進化させることが不可欠だと確信していた。

「現在は業績が好調でも、将来調子が悪くなった時にデータ基盤が整っていなければ原因究明ができず手遅れになります。AIが当たり前になる時代に、活用できる土台がないままでは、将来的に取り返しのつかない事態になりかねないという、強い懸念がありました。上長ともすぐに認識を合わせ、早急な刷新が必要だと決断しました」