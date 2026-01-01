Snowflake AIデータクラウドは、何千ものお客様のデータを民主化し、データサイロを解消し、データシェアリングやコラボレーションのユースケースを後押ししてきました。多くのお客様は、Snowflakeのデータクリーンルームやデータガバナンス機能を使用して機密データを安全にコラボレーションするなど、Snowflakeを利用することでデータから大きな価値を引き出すことができました。しかし、これまで一部の機密性の高いデータは、規制要件やプライバシー上の懸念により立ち入り禁止となっていました。

これらの課題に対処し、機密性の高いデータさえも真に民主化するために、Snowflakeで差分プライバシーポリシーの一般提供を開始することを発表します。これらは、学術文献でプライベートデータアナリティクスのゴールドスタンダードとされている差分プライバシーと呼ばれる技術を基盤としています。差分プライバシーは、プライバシー保護に数学的な厳密さをもたらし、顧客がこれまで利用できなかったデータを活用できるようにします。Snowflakeのお客様は、データを活用すれば、組織や地域をまたぐデータシェアリングなどのコラボレーションユースケースを強化し、データ収益化による新たな収益源を生み出すことができます。

差分プライバシーとは

差分プライバシーとは、人、組織、場所などのデータセット内の個々のエンティティを保護し、機密情報漏洩のリスクを最小限に抑えるプライバシー強化技術です。機密データを扱う多くの重要なユースケースで導入されており、2020 U.S.Census Data ReleaseとApple’s user data collectionに関するもので、2023 AI Executive Orderでハイライトされています。

差分プライバシーでは、データコンシューマーはデータセット全体に対して分析クエリを実行できますが、行レベルのデータを見ることも、機密情報をリバースエンジニアリングすることもできません。保存データ、転送データ、使用中のデータを保護するデータプライバシー方法を補完します。

これを行うため、Snowflakeの差分プライバシーポリシーはクエリ結果に動的にノイズを追加します。追加されるノイズの量は、差分プライバシーの数学的手法によって決まるように、クエリの機密性に依存します。たとえば、クエリが広範な集計を計算する場合、ノイズの量は比較的少なく、無視できる可能性があります。クエリが小グループや1人の個人に関するものである場合は、ノイズが大きすぎるため、クエリの身元が分かりにくくなり、プライバシー攻撃から最重要データが保護されます。



通常、差分プライベートシステムの実装には多大な投資と専門知識が必要です。オープンソースの差分プライバシーライブラリはエンドツーエンドの差分プライベートではないだけでなく、実際のユースケースで差分プライバシーを有用なものにする機能を実装していない可能性もあります。しかし、Snowflake差分プライバシーポリシーは、このような欠点もなく、すぐに使用できます。



差分プライバシーはデータの価値を下げるのではなく解き放つ

差分プライバシーは、データの価値を下げるための既存のアプローチと比較して、大幅に改善されています。その一例として、ヘルスケア提供者への患者訪問のデータセットを使用するヘルスケア業界のユースケースを考えてみましょう。この例では、データプロバイダーはプライバシー規制に準拠するために患者のIDを保護する必要があります。

このユースケースの基本バージョンとして、各行が患者とヘルスケア提供者の間の1回の訪問を表すデータセットがあるとしましょう。差分プライバシーがない場合、データプロバイダーは通常、訪問日などの患者を特定できるフィールドをマスキングします。このようなフィールドは、月と日を削除し、年だけを残すなど、より粗いレベルでマスキングされます。このアプローチは、プライバシーの観点からは理に適っているように思えますが、データの価値を劇的に低下させます。たとえば、データコンシューマーはもはや、「条件Yに対して医薬品Xの服用期間は平均でどれくらいですか？」と尋ねることができません。

差分プライバシーにより、データプロバイダーはフィールドをマスキングしたり削除したりする必要がなくなるため、データコンシューマーはこのような詳細な質問をして有益な回答を得ることができます。