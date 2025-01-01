Polaris Catalogがオープンソースに

Project Nessieは、Gitのようなセマンティクスを備えたApache Iceberg™用のオープンソースインテリジェントメタストアおよびカタログです。Dremioの共同設立者が作成し、2020年にApacheライセンスのプロジェクトとなりました。

Dremioのチームは、Nessieのさまざまな機能や性能をPolaris プロジェクトに導入することを楽しみにしています。Project NessieのPolaris Catalogへの貢献は、オープンレイクハウスアーキテクチャのための最も堅牢なオープンソースカタログを開発するための包括的なコミュニティを形成するでしょう。1つのプロジェクトでイノベーションを起こすことで、カタログの無秩序な増加を抑制し、より幅広いコントリビューターグループが急速な進歩を推進できるようになります。このパートナーシップにより、技術的な進歩が促進されるだけでなく、Nessieコミュニティにより多くのコントリビューターが参加し、Polarisを取り巻く拡大するエコシステムがさらに強化されます。Nessieエコシステムの詳細については、こちらを参照してください。

「Apache Arrow™の共同設立者であり、Project Nessieのクリエイターであり、Apache Iceberg™に大きく貢献しているDremioの文化にはオープン性が浸透しています。Apacheライセンスに基づくオープンソースとしてのPolaris Catalogの立ち上げに賛同し、その成功に積極的に貢献できることを楽しみにしています。オープンソースのApache Iceberg™カタログとしてProject Nessieを4年以上構築してきた経験があり、カタログレベルのバージョン管理、マルチエンジンサポート、マルチテーブルトランザクション、データ用Gitなどの差別化された機能を、Polaris Catalogやより幅広いコミュニティと共有できることを嬉しく思います。」

—Tomer Shiran氏、Dlemio、共同創業者、CPO