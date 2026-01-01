広告主がCookieレスの世界で成功を収めるためにとる3つの実用的なステップ

注：本記事は(2024年1月10日)に公開された(3 Practical Steps Advertisers Can Take to Win in a Cookieless World)を機械翻訳により公開したものです。

サードパーティCookieは、長い間オンライン広告のバックボーンであり、ユーザーの行動に関する貴重なインサイトを提供し、ターゲットを絞ったパーソナライズされたキャンペーンを可能にしてきました。しかし、プライバシーへの懸念と規制の進化により、SafariやFirefoxなどの主要ブラウザはサードパーティCookieトラッキングを制限または排除しています。Googleは現在、無作為に割り当てられたChromeユーザーの1%を対象にCookieレス体験をテスト中です。Chromeが世界のWebブラウザ市場の約3分の2を占めることを考えると、この1%の信号損失はマーケティングと広告のエコシステム全体に衝撃をもたらします。

いずれChromeでサードパーティCookieが完全に廃止されることで、広告主はオーディエンスを理解し、エンゲージするための新しい方法を模索する中で、マーケティングと広告に新たな時代を築くことになるでしょう。しかし、これらの課題には裏目があります。広告主は、時代遅れで不正確なトラッキング方法に頼る代わりに、来るべき「Cookieレスの世界」で顧客とより強いつながりを築く機会を得ています。マーケターと広告主は、単に信号損失に対処し、サードパーティCookieの世界で見られた結果と同等にするために努力する必要があります。今こそ、この新しいパラダイムで成功をつかむチャンスです。以下に、サードパーティCookieの限界を超えるための3つの実用的なステップをご紹介します。