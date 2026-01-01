広告主がCookieレスの世界で成功を収めるためにとる3つの実用的なステップ

注：本記事は(2024年1月10日)に公開された(3 Practical Steps Advertisers Can Take to Win in a Cookieless World)を機械翻訳により公開したものです。
サードパーティCookieは、長い間オンライン広告のバックボーンであり、ユーザーの行動に関する貴重なインサイトを提供し、ターゲットを絞ったパーソナライズされたキャンペーンを可能にしてきました。しかし、プライバシーへの懸念と規制の進化により、SafariやFirefoxなどの主要ブラウザはサードパーティCookieトラッキングを制限または排除しています。Googleは現在、無作為に割り当てられたChromeユーザーの1%を対象にCookieレス体験をテスト中です。Chromeが世界のWebブラウザ市場の約3分の2を占めることを考えると、この1%の信号損失はマーケティングと広告のエコシステム全体に衝撃をもたらします。
いずれChromeでサードパーティCookieが完全に廃止されることで、広告主はオーディエンスを理解し、エンゲージするための新しい方法を模索する中で、マーケティングと広告に新たな時代を築くことになるでしょう。しかし、これらの課題には裏目があります。広告主は、時代遅れで不正確なトラッキング方法に頼る代わりに、来るべき「Cookieレスの世界」で顧客とより強いつながりを築く機会を得ています。マーケターと広告主は、単に信号損失に対処し、サードパーティCookieの世界で見られた結果と同等にするために努力する必要があります。今こそ、この新しいパラダイムで成功をつかむチャンスです。以下に、サードパーティCookieの限界を超えるための3つの実用的なステップをご紹介します。
1.ファーストパーティデータ戦略を促進
Cookieレスウェブに適応するための最も重要なステップの1つは、ファーストパーティデータの優先順位付けと最大化です。広告主は、明示的な同意メカニズムを通じて消費者がファーストパーティデータを共有するための公正な価値交換を作成する必要があります。Snowflakeでは、多くのブランドや広告主が、パーソナライズされたコンテンツや限定オファーと引き換えに、同意済みの連絡先情報を提供するインセンティブを生み出しています。
すべての地方、州、連邦の規制に準拠して堅牢なファーストパーティデータセットを構築することで、リスクが軽減されるだけでなく、広告主がオーディエンスと直接的で価値に基づいた関係を育むことができる法的セーフティネットも提供されます。マーケターは、このデータを効果的かつ透過的に活用することにより、顧客ロイヤルティを維持する関連性のあるパーソナライズされたエクスペリエンスを提供する能力を強化できます。
2.AIと機械学習に投資する
サードパーティCookieが影を潜め始めているため、広告主は高度なアナリティクス、AI、機械学習（ML）を利用し、自社の顧客データやマーケティングデータからインサイトを獲得する必要があります。従来のAIおよびMLモデルは、ファーストパーティデータ内のパターン、嗜好、トレンドを特定するのに役立ちます。これにより、広告主はオーディエンスをより深く理解し、最適なメッセージ、最適な時間、コンバージョン確率の高いチャネルを調整して、広告費用対効果（ROAS）を最大化することができます。既知のオーディエンス属性に基づいて類似モデルを構築することで、広告主はメッセージやオファーにエンゲージする可能性が最も高いオーディエンスにリーチを拡大することができます。
消費者の好みを正確に予測することで、マーケターは精度を損なうことなくパーソナライズされたオファーを提供できます。サードパーティCookieがない場合に競争力を維持し、広告効果を維持するためには、AIとMLへの投資が不可欠です。
2024年のメディア、エンターテイメント、広告におけるAIとMLの予測をご覧ください。
3.プライバシー保護のための安全なコラボレーション
サードパーティCookieのないエコシステムで成功を収めるには、コラボレーションがカギとなります。広告主は、業界内でのアライアンスやパートナーシップの形成を検討し、インサイトを共有し、新しい広告環境がもたらす課題に共同で対処する必要があります。また、コラボレーションには、ユーザーのプライバシーを損なうことなく効果的な広告ターゲティングを促進する新しいテクノロジーや標準の検討も含まれます。広告主は、メディアパートナー、広告技術プロバイダー、マーケティング技術プロバイダー、ビジネスパートナーと緊密に協力することにより、Cookieレスの未来における複雑さをより適切に乗り切ることができます。
重要なのは、コラボレーションがガバナンスを犠牲にしてはならないということです。データクリーンルームなどのテクノロジーは、パートナーが基礎データを開示することなく、安全にコラボレーションや共同分析を行える環境を提供します。Snowflakeでは、メディアセラーとメディアバイヤーの両方が、ガバナンスと消費者のプライバシーの基準を維持しながら、必要不可欠なデータコラボレーション機能を提供するためにデータクリーンルームに偏りがちです。NBCU、Disney Advertising、Indeedなどは、データクリーンルームのコラボレーションパワーを活用し、データプライバシーとガバナンスコントロールを犠牲にすることなく、マーケティングと広告をパーソナライズしています。
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Cookieレス広告エコシステムは、広告主とマーケターが受け入れなければならない現実です。広告主は、Snowflake上で統合されたファーストパーティデータ戦略を優先し、高度なアナリティクスと機械学習に投資し、エコシステム全体で安全にコラボレーションすることで、信号損失にプロアクティブに対応し、パフォーマンスを強化できます。重要なのは、効果的なテクノロジー基盤を選択し、これらの変化を障害としてではなく、ユーザーのプライバシーを優先し、消費者と広告主の両方に価値を提供する、より倫理的で透明性のある効果的な広告戦略を構築するための機会として捉えることです。デジタル環境が進化する中、俊敏性とイノベーションによってこの変化を切り抜けるマーケターは、未来のビジネスリーダーとして台頭するでしょう。
Snowflakeマーケットプレイスには、サードパーティCookieのない世界で成功を収めるのに役立つデータとアプリプロバイダーの堅牢なエコシステムがあります。いくつかのプロバイダーはこちらをご覧ください。