AutoMLパイプラインの主要なコンポーネントを以下に示します。



データの前処理

このステージでは、プラットフォームは欠損値の処理、外れ値の除去、機械学習アルゴリズムに適した形式へのデータタイプの変換によって生データのクリーニングと準備を行い、モデルトレーニングの開始前にデータ品質と一貫性を確保します。



特徴量エンジニアリング

次に、プラットフォームは新しい変数の生成、カテゴリ別データのエンコード、数値特徴量のスケーリング、モデル予測の改善のための最も関連性の高い特徴量の選択によって生データを変換します。



モデルの選択

AutoMLは、複数の機械学習アルゴリズム（決定木、ニューラルネットワーク、アンサンブル手法など）を体系的にテストして、具体的なデータセットや問題に最適なアプローチを特定します。



トレーニング

最も重要なステップは、モデルに対して大量のサンプルデータ（「スパム」または「スパムではない」というラベルの付いた数千通のEメールなど）を供給して、データ内のパターンや関係性を認識できるようにすることです。モデルは学習したパターンを使用して、初見のデータに対する予測や意思決定を行います。



モデリングのアンサンブル

このステップでは、複数の機械学習モデルを同じデータセットでトレーニングし、各モデルの予測を組み合わせて最終的な意思決定を行います。アンサンブルモデリングでは一般に、特定のモデルが持つ弱点やバイアスの影響を軽減することで、単独のモデルよりも正確で堅牢な結果が生成されます。



ハイパーパラメータのチューニング

AutoMLは、学習率、ツリーの深度、正則化パラメータなど、各アルゴリズムの学習方法を制御する設定を自動的にファインチューニングすることによって、ユーザーがパラメータの最適な組み合わせを特定できるようにします。



評価と検証

組織は、新しい初見のデータを適切に処理するためのモデルを必要としています。交差検証などのテストプロシージャでは、オーバーフィッティング（トレーニングセット以外のデータに対するモデルのパフォーマンスが低下する状態）やバイアスを確認しながら、正確性、精度、リコールなどのメトリクスを収集します。



展開とモニタリング

AutoMLは、本番環境で最適なパフォーマンスを発揮するモデルを自動的に特定し、パフォーマンスを経時的に追跡するシステムを設定します。その結果、実際の状況が変化してもモデルは効果的に機能し続けられるようになり、モデルのドリフトを回避し、必要に応じて再トレーニングを開始できます。



説明可能性のエンジニアリング

開発者は、可能であれば意思決定プロセスが完全に不透明である「ブラックボックス」モデルを回避し、モデルが特定の予測を行った理由を説明できるようにしたいと考えています。多くの場合、AutoMLプラットフォームにはデータの前処理方法や特定のアルゴリズムが選択された理由など、モデリングプロセス全体を文書化するツールが付属しています。